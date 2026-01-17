Ուկրաինայում ՀՕՊ համակարգերը զինամթերքից զրկվել են կարևորագույն պահին

Զելենսկին ասում է, որ Ուկրաինայում Արևմուտքի կողմից մատակարարված որոշ ՀՕՊ համակարգերը զինամթերքից զրկվել են կարևորագույն պահին:
Ուկրաինայի նախագահը բազմիցս կոչ է արել երկրի դաշնակիցներին ամրապնդել պաշտպանական համակարգերը՝ Ռուսաստանի շարունակվող հարձակումների պայմաններում կարևորագույն էներգետիկ ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։
Արևմտյան դաշնակիցների կողմից մատակարարված որոշ ՀՕՊ համակարգեր զինամթերքից զրկվել են կարևորագույն պահին, երբ Ռուսաստանը սկսեց Ուկրաինայի քաղաքացիական և ենթակառուցվածքային թիրախների վրա հարձակումների վերջին ալիքը, ուրբաթ օրը հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Մինչև այսօր առավոտ մենք ունեինք մի քանի համակարգեր առանց հրթիռների։ Այսօր ես կարող եմ դա բացահայտ ասել, քանի որ այսօր ես ունեմ այդ հրթիռները», – ուրբաթ օրը Կիևում լրագրողներին ասել է Զելենսկին։
Զելենսկին բազմիցս խնդրել է դաշնակիցներին ամրապնդել Ուկրաինայի ՀՕՊ համակարգերը՝ Ռուսաստանի չորսամյա պատերազմի ժամանակ նրա կենսական ենթակառուցվածքները հարձակումներից պաշտպանելու համար։
Վերջին ամիսներին Ռուսաստանը ակտիվացրել է երկրի էներգետիկ ցանցի դեմ իր արշավը՝ ձմռան գագաթնակետին էլեկտրաէներգիան և ջեռուցումը անջատելու նպատակով։ Մասնավորապես, Կիևը դարձել է հիմնական թիրախ։
Վերջին օրերին մայրաքաղաքը հարված է հասցվել հարյուրավոր ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների կողմից, որոնց ավելի քան 15,000 էներգետիկ աշխատողներ մրցում են սառցե ջերմաստիճանների տակ՝ էլեկտրակայաններն ու ենթակայանները վերականգնելու համար։
Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն զգուշացրել է, որ Կիևն ունի անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի մոտավորապես կեսը, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, և նախկինում կոչ է արել բնակիչներին ժամանակավորապես լքել քաղաքը՝ որպես նախազգուշական միջոց։
Քաղաքի որոշ շրջաններում արտակարգ վրաններ են տեղադրվել բնակելի թաղամասերում, որտեղ մարդիկ կարող են տաքանալ, քանի որ ռուսական հարձակումները բնակիչներին թողել են առանց էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ջեռուցման։
Ուկրաինայի նորանշանակ էներգետիկայի նախարար Դենիս Շմիգալի խոսքով՝ Ռուսաստանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում 612 հարձակում է իրականացրել երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա՝ հավելելով, որ Մոսկվան իր լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր չի խնայել ոչ մի ուկրաինական էլեկտրակայան։
Կառավարությանն այժմ հանձնարարվել է ավելացնել էլեկտրաէներգիայի ներմուծումը և ընդլայնել պահեստային էներգիայի մատակարարումների օգտագործումը, տեսաուղերձում ասել է Զելենսկին։
«Կարևոր է, որ պետական հաստատությունները և տեղական իշխանությունները լիարժեք կապ պահպանեն բիզնեսների և էներգետիկ ընկերությունների հետ՝ բոլոր նրանց հետ, ովքեր կարող են ռեսուրսներ ավելացնել մեր համատեղ դիմադրողականությանը», – հավելել է նա։
Զելենսկին նաև նշել է, որ խոսել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի, ինչպես նաև Ռազմաօդային ուժերի հրամանատարի հետ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանության մասին, և վերահաստատել է, որ հավատարիմ է մնում արևմտյան դաշնակիցների հետ դիվանագիտությանը։
