Հաջորդ շաբաթ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո սպասվում են նոր բանակցություններ:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ քննարկումները «կառուցողական» էին և կենտրոնացած էին պատերազմը դադարեցնելու «հնարավոր պարամետրերի» վրա։
Ուկրաինան և Ռուսաստանը շաբաթ օրը ավարտեցին Աբու Դաբիում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ անցկացված երկօրյա ուղիղ բանակցությունները, և բոլոր կողմերը, ամենայն հավանականությամբ, կվերադառնան Արաբական Միացյալ Էմիրություններ՝ բանակցությունների հաջորդ փուլի համար արդեն փետրվարի 1-ին։
Բանակցությունների ավարտից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ «շատ բան է քննարկվել, և կարևոր է, որ զրույցները կառուցողական լինեն»։ Նա հավելել է, որ հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ «արդեն հաջորդ շաբաթ»։
Բանակցությունների երկրորդ օրվա նախօրեին Ռուսաստանը անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների արկակոծություն սկսեց Ուկրաինայի վրա՝ միլիոնավոր մարդկանց անջատելով էլեկտրաէներգիան զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում։ Կիևը մեղադրել է Մոսկվային բանակցությունները խաթարելու մեջ՝ սկսելով ևս մեկ «ռուսական ահաբեկչության գիշեր»։
ԱՄԷ կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ բանակցությունները, որոնց մասնակցել են երկու կողմերի բարձրաստիճան զինվորականներ, անցել են «կառուցողական և դրական մթնոլորտում»։
Ուրբաթ օրը Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները միաժամանակ բանակցություններ վարեցին ինչպես ուկրաինացի, այնպես էլ ռուս բանակցողների հետ։ Չնայած հիմնական մարտահրավերները մնում են, և արդյունքը անորոշ է, որոշ դիտորդներ հանդիպումը համարում են համաձայնության հասնելու առաջընթաց։
Դոնբասի շրջանը՝ չլուծված հիմնական խնդիրը
Զելենսկու խոսքով՝ «քննարկումների կենտրոնական թեման պատերազմը դադարեցնելու հնարավոր պարամետրերն էին»։
«Ամերիկյան կողմը բարձրացրեց պատերազմը դադարեցնելու պարամետրերի պաշտոնականացման հնարավոր ձևաչափերի, ինչպես նաև դրան հասնելու համար անհրաժեշտ անվտանգության պայմանների հարցը», – հավելեց նա բանակցություններից հետո իր հայտարարության մեջ։
Մոսկվան քիչ մանրամասներ հայտնեց հանդիպման վերաբերյալ՝ այն անվանելով պարզապես «անվտանգության հարցերի աշխատանքային խումբ»։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը արևելյան Դոնբասից մնում է «կարևոր պայման» Ռուսաստանի համար՝ հավելելով, որ քննարկվում են նաև այլ «նրբերանգներ»՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։
Պուտինի արտաքին քաղաքականության խորհրդական Յուրի Ուշակովը, որը մասնակցել է Վիտկոֆի և Քուշների հետ բանակցություններին, ասել է, որ «վերահաստատվել է, որ երկարաժամկետ կարգավորման հասնել չի կարելի ակնկալել առանց տարածքային հարցը լուծելու»։ Նա ԱՄՆ-ի հետ քննարկումները որակեց որպես «անկեղծ, կառուցողական» և «արդյունավետ»։
Ռուսաստանի «Տասս» լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ օրակարգում ներառված էին հնարավոր բուֆերային գոտիները և վերահսկողության մեխանիզմները։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեսպաններ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները հինգշաբթի օրը Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ընդունելուց անմիջապես հետո մեկնել էին Աբու Դաբի, որտեղ նրանք քննարկել էին Ուկրաինայի կարգավորման հարցը ուրբաթ օրվա վաղ առավոտյան տևած բանակցություններում։
Նաև հինգշաբթի օրը Զելենսկին Դավոսում Թրամփի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ներկայումս օկուպացված տարածքների հարցը դեռևս լուծված չէ, բայց խաղաղության առաջարկները «գրեթե պատրաստ են»։
Զելենսկին նաև ասաց, որ բաց է Ուկրաինայի արևելքում Կիևի վերահսկողության ներքո ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համար՝ հավելելով, որ այդ գաղափարը բարձրացրել է Թրամփի հետ։ «Կարծում եմ՝ դա դրական կլինի մեր բիզնեսի համար», – լրագրողներին ասաց նա։
