ԵՄ խորհրդարանի ամենաթունավոր զույգը խնդիրներ է ստեղծում Ֆոն դեր Լեյենի համար, նոր մարտեր կլինեն

Սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավար Իրատշե Գարսիայի և կենտրոնամետ աջակողմյան առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերի ծանր հարաբերությունները Բրյուսելի ամենավատ պահված գաղտնիքն են։
Վեց տարի առաջ տեղի ունեցած բախումը թունավորեց ԵՄ-ի սրտում գտնվող հարաբերությունները, որոնք մինչ օրս մնում են թունավոր։
Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ընտանիքի՝ կենտրոնամետ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հզոր գերմանացի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը հասկացավ, որ ինչ-որ բան այն չէ, երբ Իրատշե Գարսիան մտավ նրա գրասենյակ 2019 թվականի ԵՄ ընտրություններից կարճ ժամանակ անց։
Իսպանացի եվրապատգամավոր Գարսիային, որը գլխավորում է կենտրոնամետ ձախակողմյան սոցիալիստների և դեմոկրատների խումբը խորհրդարանում, ուղեկցում էր ռումինացի նախկին լիբերալ առաջնորդ Դաչան Չոլոշը։ Զույգը Վեբերին ասել է, որ չեն աջակցի նրա թեկնածությանը՝ դառնալու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, չնայած խորհրդարանի վաղեմի դիրքորոշմանը, որ ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած կուսակցության ղեկավարը պետք է ստանա այդ պաշտոնը։
Թեև Չոլոշը վաղուց հեռացել է ԵՄ քաղաքական ասպարեզից, Գարսիան և Վեբերը շարունակում են պաշտոնավարել, և նրանց միջև թշնամանքը միայն աճել է, հատկապես հիմա, երբ ԵԺԿ-ն միանում է ծայրահեղ աջերին՝ օրենսդրություն ընդունելու համար։
Գարսիայի քայլը կործանեց Վեբերի հանձնաժողովի հավակնությունները՝ փչացնելով երկուսի միջև հարաբերությունները և սպառնալով Հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կարողությանը իրականացնել իր երկրորդ ժամկետի օրակարգը, քանի որ նա կարիք ունի Եվրախորհրդարանի ավագ պատգամավորների աջակցությանը՝ օրենսդրություն ընդունելու համար։
Զույգը նման է «երկու թունավոր նախկինների, որոնք լավ հարաբերություններ ունեին, բայց Վեբերը դավաճանեց Գարսիային ծայրահեղ աջերի հետ, և դա դժվարացնում է սոցիալիստների գործը», – ասաց Խորհրդարանում ձախերի խմբի համանախագահ Մանոն Օբրին։
Այսօր Վեբերի և Գարսիայի միջև ծանր հարաբերությունները քաղաքի խոսակցության թեման են։ Տասնամյակներ շարունակ ԵԺԿ-ն և Սոցիալ-դեմոկրատները՝ Եվրոպայի երկու ամենամեծ քաղաքական ընտանիքները, աշխատել են ձեռք ձեռքի տված՝ խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու համար, այդ թվում՝ աջակցելով ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետին՝ դաշինքի առջև ծառացած աննախադեպ ճգնաժամերի ժամանակաշրջանում։ Այժմ այդ կայունությունը կասկածի տակ է։
Մենք զրուցել ենք 12 պաշտոնյաների և օրենսդիրների հետ, ովքեր մոտ են կամ եղել են այս զույգին։ Ոմանք ասում են, որ խնդիրը անձնական է, մինչդեռ մյուսները մեղադրում են քաղաքականությանը և պնդում, որ նրանց դիրքում գտնվող յուրաքանչյուր ոք կունենա նույն հարաբերությունների հետ կապված խնդիրներ։
«Վեբերը և Գարսիան խնդիր են դարձել ֆոն դեր Լեյենի համար», – ասել է հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել ազատ խոսելու համար, ինչպես նաև այս հոդվածում այլ անձինք։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանց երկու խմբերի միջև անհամաձայնությունները կարող են հանգեցնել խորհրդարանում ավելի քիչ կանխատեսելի քվեարկության, ինչպես տեղի ունեցավ նոյեմբերին բիզնեսների համար կանաչ հաշվետվությունների կանոնների պարզեցման օրինագծի հետ, երբ ԵԺԿ-ն կողմ քվեարկեց ծայրահեղ աջերին, այլ ոչ թե կենտրոնամետներին։
Լարվածությունը տարածվել է նաև ֆոն դեր Լեյենի վրա, որտեղ Գարսիան մեղադրել է նրան «Թրամփի օրակարգին հետևելու» մեջ՝ ապակարգավորումը խթանելով։ Կենտրոնամետ ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են արել հանձնաժողովի նախագահին զսպել Վեբերին ծայրահեղ աջերի հետ նրա համագործակցության հարցում։
Հարաբերությունները անկում են ապրում
Խորհրդարանի կիսաշրջանում բանավոր հարձակումները, իսպանական քաղաքականության շուրջ լարվածությունը, ԵՄ կանաչ հավակնությունների և միգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ հակառակ տեսակետները, ինչպես նաև այն փաստը, որ ԵԺԿ-ն օրենքների օգտին քվեարկում է ծայրահեղ աջերի հետ միասին, քայքայել են այն, ինչը սկսվել էր որպես խոստումնալից հարաբերություններ։
Վեբերը «երբեք չի հաղթահարի այն մեծ դավաճանությունը, երբ Իրատչեն մեջքից դանակահարեց նրան Եվրահանձնաժողովի նախագահության ժամանակ», – ասել է ԵԺԿ ավագ եվրախորհրդարանականներից մեկը։
«Բոլորը պետք է հանգիստ մնան և զերծ մնան հույզերից», – ասել է սոցիալիստ եվրախորհրդարանական ավագը՝ նշելով, որ շատ օրենսդիրներ, այդ թվում՝ հանձնակատարները, հաճախ մտահոգություն են հայտնում հարաբերությունների հուզական ենթատեքստի վերաբերյալ։
Հրապարակայնորեն երկուսն էլ պնդում են, որ հարաբերությունները պարզապես լավ են։ «Ես իսկապես գնահատում եմ Իրատքսեի ուժեղ ղեկավարությունը, նա կոշտ ներկայացուցիչ է», – ասել է Վեբերը՝ հարաբերությունները նկարագրելով որպես «հիանալի վիճակում»։
«Ես կարող եմ հաստատել, որ մենք լավ և կանոնավոր զրույցներ ենք ունենում միմյանց հետ, բայց մենք նաև տեսնում ենք մեր տարբեր քաղաքական դիրքորոշումները», – հավելել է նա։
Գարսիան նաև նվազեցրել է ենթադրյալ լարվածությունը՝ ասելով, որ զույգն ունի «աշխատանքային հարաբերություններ» և «փորձում է հասկանալ միմյանց», միաժամանակ ընդգծելով, որ իրենց տարբերություններին չնայած, դրանք «շատ ավելի նորմալ են, քան կարող եք պատկերացնել դրսից»։
Իրականությունը, ըստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և զույգին մոտ կանգնած աշխատակիցների, այն է, որ վեց տարվա կողք կողքի աշխատանքը քայքայել է վստահությունը։
Վեբերը Գարսիային համարում է անկարող՝ կատարելու իր խոստումները Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության ներքին բաժանումների և թուլության պատճառով, քանի որ այն կորցրել է իշխանությունն ու ազդեցությունը ամբողջ Եվրոպայում. Գարսիան Վեբերին համարում է իշխանության ծարավ և պատրաստ է հզորացնել ծայրահեղ աջակողմյաններին կենտրոնի հաշվին։
Անձնական հարձակումներ
2025 թվականի սեպտեմբերին իր «Երկրի վիճակի մասին» ելույթում ֆոն դեր Լեյենը փորձեց կամուրջ կառուցել ԵԺԿ-ի և սոցիալիստների միջև խորացող անջրպետի վրա՝ երկու կողմերին էլ քաղաքական հաղթանակներ տալով և միասնության կոչ անելով։
Սակայն նրա ջանքերը ապարդյուն անցան, քանի որ Վեբերը և Գարսիան փոխանակվեցին անձնական հարձակումներով կիսաեզրափակիչում՝ միմյանց մեղադրելով եվրոպամետ կոալիցիայի անկայունության համար։
Վեբերը մեղադրեց Գարսիային և սոցիալիստներին «եվրոպական օրակարգին վնաս հասցնելու» մեջ։ Իր ելույթի ժամանակ Սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավարը հակադարձեց. «Գիտե՞ք, թե ով է պատասխանատու այն փաստի համար, որ այս եվրոպամետ դաշինքը… չի գործում այս խորհրդարանում։ Այն ունի անուն և ազգանուն։ Այն կոչվում է Մանֆրեդ Վեբեր»։
Փոխազդեցությունը արտացոլում էր լարված հարաբերությունները, քանի որ ԵԺԿ-ն առաջ էր մղում ապակարգավորումը, կանաչ կանոնների թուլացումը և միգրացիայի դեմ պայքարը, որը աջակցվում էր ծայրահեղ աջերի ձայներով 2024 թվականի ընտրություններից հետո խորհրդարանը տեղափոխեց դեպի աջ։
Այդ նոր մաթեմատիկայից մեկուսացված՝ սոցիալիստները ավելի ու ավելի են օտարացել և խստացրել են իրենց հարձակումները ֆոն դեր Լեյենի վրա՝ աջակողմյան ապակարգավորման օրակարգ ընդունելու համար, և Վեբերի վրա՝ ընդհանուր առմամբ ծայրահեղ աջերին հզորացնելու համար։
«Իրատքսեի գոյատևման միակ ճանապարհը ԵԺԿ-ի և Մանֆրեդի հետ ավելի ագրեսիվ լինելն է», – ասել է նախկին կենտրոնամետ օրենսդիրը, որը պնդել է, որ Գարսիան հենվում է հռետորաբանության վրա՝ իր ընտրազանգվածը համախմբելու համար, քանի որ կոնկրետ հաղթանակները այդքան քիչ են։
Իր հերթին, Վեբերը չի ներողություն խնդրում ավանդական կենտրոնամետ դաշնակիցներին մեկուսացնելու համար՝ պնդելով, որ նպատակը՝ ծայրահեղ աջերի կողմից ԵՄ-ի դեմ զենք դարձած քաղաքականության հարցերի լուծումը, մասնավորապես՝ միգրացիան և գերկարգավորումը, արդարացնում է միջոցները։
«Նա չէր կարող լինել Հանձնաժողովի նախագահ, ուստի նա ձգտում էր դառնալ խորհրդարանի իշխանության միջնորդ, ինչը նշանակում է, որ նա պետք է ցույց տա, որ կարող է պնդել ԵԺԿ-ի ցանկացած բանի համար, որը ներառում է ծայրահեղ աջերի օգտագործումը», – Վեբերի մասին ասել է ԵԺԿ երկրորդ ավագ պատգամավորը։
Դավաճանություն
Վեբերը և Գարսիան սկսեցին իրենց համագործակցությունը 2019 թվականի ընտրություններից հետո, երբ վերջինս ընտրվեց Սոցիալիստների և Դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար՝ 2004 թվականից Եվրախորհրդարանի անդամ և 2014-2019 թվականներին կանանց իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ լինելուց հետո։
Առաջին երկու տարիների ընթացքում նրանք միավորված էին «Կանաչ գործարքի» իրականացման և Covid-19 համավարակի դեմ պայքարի նպատակներով, սակայն հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ ժամկետի երկրորդ կեսին։
Խորհրդարանի բարձր պաշտոնների միջնաժամկետ վերադասավորման ժամանակ Վեբերը գաղտնի համաձայնության եկավ «Renew» և «The Left» լիբերալների հետ՝ խորհրդարանի գլխավոր քարտուղարի հզոր պաշտոնը ԵԺԿ ձեռքում պահելու համար։ Գարսիան ցանկանում էր Սոցիալիստների և Դեմոկրատների պաշտոնը, քանի որ նախորդ գլխավոր քարտուղարը ԵԺԿ-ից էր, ինչպես նաև Ռոբերտա Մետսոլան, որը պատրաստվում էր դառնալ խորհրդարանի նախագահ։
«Սա լարվածության պահ էր, քանի որ նա իսկապես կարծում էր, որ կստանա այն… նա դա շատ անձնական ընդունեց», – ասաց սոցիալիստ եվրապատգամավորի ավագ անդամը։ «Նրա դիրքը խմբում նույնպես ազդվեց դրանից. նա շատ քննադատության արժանացավ»։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի վերընտրությունը 2023 թվականին ավելի սրեց հարաբերությունները։ Վեբերը տարիներ շարունակ խաղադրույք է կատարել Սանչեսի անկման վրա՝ աջակցելով Իսպանիայի ԵԺԿ-ին միացած ընդդիմությանը (Ժողովրդական կուսակցություն կամ PP) և նրանց խորհրդարանում ազատություն տալով հարձակվել Իսպանիայի սոցիալիստական կուսակցության վրա՝ գիտակցելով, որ ԵԺԿ-ն կխթանվի Մադրիդում իշխանության գլուխ գտնվող ԵԺԿ կուսակցության շնորհիվ։
«Նա անում է այն ամենը, ինչ Ժողովրդական կուսակցությունն է ուզում», – ասել է խորհրդարանի լիբերալ պաշտոնյան, ով հավելել է, որ «ամեն անգամ, երբ Իսպանիան օրակարգում է, այն վերածվում է մղձավանջի, բոլորը գոռում են»։
Ամենավերջին օրինակը եղել է նոյեմբերին, երբ ԵԺԿ-ն միացավ ծայրահեղ աջ խմբերին՝ չեղարկելու խորհրդարանական այցը Իտալիա՝ երկրում օրենքի գերակայությունը վերահսկելու համար, մինչդեռ հաստատելով այցը Իսպանիա՝ առաջացնելով Գարսիայի դժգոհությունը, ում ԵԺԿ պատգամավորները ներկայացնում են որպես Սանչեսի լեյտենանտ Բրյուսելում։
«Դա թունավոր դինամիկա է առաջացնում», – կրկնեց ԵԺԿ առաջին ավագ եվրախորհրդարանականը։
Բեկումնային պահ
Իսպանական հարցը ի հայտ եկավ 2024 թվականի հանձնակատարների լսումների ժամանակ, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հարցաքննում են պոտենցիալ պաշտոնատար անձանց՝ պարզելու համար, թե արդյոք նրանք պատրաստ են առաջադրանքին։
Իսպանացի գործընկերների ճնշման տակ Վեբերը և ԵԺԿ-ն խստորեն քննադատեցին Սանչեսի տեղակալ Թերեզա Ռիբերային՝ մեղադրելով նրան 2024 թվականի հոկտեմբերին Վալենսիայում տեղի ունեցած մահացու ջրհեղեղների համար։
Մինչ ԵԺԿ-ն ցանկանում էր հեռացնել Ռիբերային, սոցիալիստները հույս ունեին դժվարացնել Իտալիայի Ռաֆայելե Ֆիտտոյի կյանքը, որին առաջադրել էր վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։ Չնայած Ֆիտտոն ԵԺԿ-ից չէ (նա Եվրոպական պահպանողականներից և ռեֆորմիստներից է), նրա թեկնածությունը աջակցեց Վեբերը։ Վերջիվերջո, Սոցիալ-դեմոկրատները մեղմացրին Ֆիտտոյի հետ հարաբերությունները՝ Ռիբերային հետագա հարձակումներից փրկելու համար։
Շաբաթներ տևած լարվածությունից հետո՝ երբ և՛ Վեբերը, և՛ Գարսիան տեսանելիորեն զայրացած էին և միմյանց քննադատում էին մամուլի համար ճեպազրույցներում, և՛ Ռիբերան, և՛ Ֆիտտոն հաստատվեցին որպես հանձնակատարներ։
Պայքարը ցույց տվեց, որ ԵԺԿ-ի և Սոցիալ-դեմոկրատների միջև հին դաշինքը ճաքերի մեջ էր, քանի որ Վեբերը անտեսում էր Գարսիային և փոխարենը միավորվում էր ծայրահեղ աջերի հետ։
Չնայած նրանք դեռևս հանդիպում են խորհրդարանական աշխատանքները համակարգելու համար՝ հաճախ «Renew»-ի առաջնորդ Վալերի Հայերի և ֆոն դեր Լեյենի հետ միասին, գործընկերությունը շատ ավելի քիչ արդյունավետ է, քան նախկինում։
«Շատ պարզ է, որ նրանք այլևս չեն կառավարում խորհրդարանը այնպես, ինչպես նախկինում», – ասաց «Ձախերի» ներկայացուցիչ Օբրին։
Փլուզումը անկայունություն է մտցրել խորհրդարան, քանի որ մի ժամանակ լավ կազմակերպված զույգը այլևս նախապես որոշումներ չի կայացնում, ինչը արդյունքները դարձնում է ավելի անկանխատեսելի։ Օբրին ասաց, որ խմբերի ղեկավարների հանդիպումները նախկինում տեղի էին ունենում արդեն կնքված համաձայնագրով՝ «քաղաքական թատրոն», ինչպես նա ասաց։
«Հիմա մենք մտնում ենք և չգիտենք, թե որտեղ կհայտնվենք», – ավելացրեց Օբրին։
«Չնայած նրանք անձամբ լավ են հասկանում միմյանց, այդ համագործակցության արդյունքները այդքան էլ լավը չեն», – ասաց ԵԺԿ երկրորդ պատգամավորը՝ հավելելով, որ ԵԺԿ-ի և Սոցիալ-դեմոկրատների միջև դաշինքը «իրականում արդյունք չի տվել»։
Նախատեսվում է, որ նոր մարտեր կլինեն
Խորհրդարանի բարձր պաշտոնների հաջորդ վերադասավորումը տեղի կունենա 2027 թվականին, և Վեբերն ու Գարսիան արդեն բանակցություններ են վարում այն մասին, թե ով կառաջադրի խորհրդարանի հաջորդ նախագահի թեկնածությունը։
ԵԺԿ-ն, ինչպես սպասվում է, կփորձի պնդել, որ Մետսոլան ստանա երրորդ ժամկետը, սակայն սոցիալիստները պնդում են, որ իրենց հերթն է՝ 2024 թվականի ընտրություններից հետո իշխանության բաժանման համաձայնագրի համաձայն։ ԵԺԿ պաշտոնյաները հերքում են նման համաձայնագրի գոյությունը, մինչդեռ Renew-ի և S&D-ի պաշտոնյաները պնդում են, որ այն գոյություն ունի, չնայած ոչ ոք չկարողացավ որևէ փաստաթուղթ ցույց տալ։
Սա մեծ գլխացավանք է Գարսիայի համար: Սոցիալ-դեմոկրատների Իտալիայի և Գերմանիայի պատվիրակությունները ձգտում են ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել, և եթե խորհրդարանի նախագահությունը հանվի, նրանք կարող են փորձել նրան փոխարինել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում։
Լարվածության աճի պայմաններում, զույգին մոտ կանգնած խորհրդարանի պաշտոնյաներից մեկը կատակել է, որ Գարսիան և Վեբերը պետք է կարգավորեն իրավիճակը աշխատանքից հետո մի բաժակ խմիչքի շուրջ, բայց, կարծես, լարվածության թուլացումը պետք է սպասի։
«Ես անպայման կգնայի մի բաժակ խմիչքի», – նյարդային ծիծաղով ասաց Վեբերը՝ նշելով, որ երկուսն էլ «այնքան զբաղված են», որ դա, հավանաբար, տեղի չի ունենա: Գարսիան, նույնպես ծիծաղելով, ավելի քիչ նվիրված էր. «Ես դարձել եմ իսկական տնային մարդ: Ես այլևս դուրս չեմ գալիս խմիչքի»:
