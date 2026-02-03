Եվրոպան սկսում է դանդաղ նահանջել ԱՄՆ-ից կախվածությունից. «Անկախության ժամանակն է»

ԵՄ-ն նպատակ ունի նվազեցնել Ամերիկայից կախվածությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեխնոլոգիաները, էներգետիկան, վճարումները և պաշտպանությունը: Դա որոշ ժամանակ կպահանջի։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը մասնակցում է Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին
ԵՄ առաջնորդները զգուշացնում են, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները, հավանաբար, չեն վերադառնա Թրամփից առաջ եղած ստատուս քվոյին:
Եվրոպական կառավարություններն ու կորպորացիաները մրցում են՝ նվազեցնելու իրենց ազդեցությունը ԱՄՆ տեխնոլոգիաների, ռազմական տեխնիկայի և էներգետիկ ռեսուրսների վրա, քանի որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները վատթարանում են։
Տասնամյակներ շարունակ ԵՄ-ն հույսը դրել է ՆԱՏՕ-ի երաշխիքների վրա՝ դաշինքում անվտանգությունն ապահովելու համար, և ամերիկյան տեխնոլոգիաների վրա՝ իր բիզնեսը հզորացնելու համար:
Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան գրավելու սպառնալիքները և նրա վարչակազմի անդամների կողմից Եվրոպայի մասին ագրեսիվ մեկնաբանությունները նոր խթան են հաղորդել եվրոպացի առաջնորդների «անկախության» կոչին։
«Եթե մենք ուզում ենք, որ մեզ կրկին լուրջ ընդունեն, մենք պետք է սովորենք ուժային քաղաքականության լեզուն», – անցյալ շաբաթ ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Քաղաքացիական ծառայողներին Հնդկաստանի նման երկրների հետ առևտրային գործարքներ կնքելու համար ԱՄՆ-ում տեղակայված տեսակոնֆերանսների գործիքներն օգտագործելն արգելող հրամաններից մինչև Եվրոպայի էներգակիրների մատակարարների դիվերսիֆիկացման ջանքերը, Եվրոպայի կախվածությունը ԱՄՆ-ից նվազագույնի հասցնելու ջանքերը թափ են հավաքում։ ԵՄ առաջնորդները զգուշացնում են, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները, հավանաբար, չեն վերադառնա Թրամփից առաջ եղած ստատուս քվոյին։
ԵՄ պաշտոնյաները շեշտում են, որ նման միջոցառումները նշանակում են Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունների «ռիսկերի նվազեցում», այլ ոչ թե «անջատում»՝ տերմին, որը ենթադրում է տնտեսական և ռազմավարական կապերի հստակ խզում։ Մինչև վերջերս երկու արտահայտություններն էլ հիմնականում կիրառվում էին Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու եվրոպական ջանքերի նկատմամբ։ Այժմ դրանք ի հայտ են գալիս ԱՄՆ-ի՝ Եվրոպայի հիմնական առևտրային գործընկերոջ և անվտանգության բարերարի հետ կապված։
Անանջատման գործընթացը դեռևս սկզբնական փուլում է։ ԱՄՆ-ն մնում է Եվրոպայի ամենամեծ առևտրային գործընկերը, և տարիներ կպահանջվեն, որպեսզի դաշինքը հրաժարվի ամերիկյան տեխնոլոգիական և ռազմական աջակցությունից, ըստ Ժան-Լյուկ Դեմարտիի, որը ղեկավարում էր Եվրահանձնաժողովի առևտրի բաժինը այդ մարմնի նախկին նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի օրոք։
«Առևտրի առումով նրանք [ԱՄՆ-ն] ներկայացնում են մեր արտահանման զգալի մասը», – ասաց Դեմարտին։ «Այսպիսով, դա շատ է, բայց դա կյանքի և մահվան հարց չէ»։
ԱՄՆ-ից հեռանալու ձգտումը հանգեցրել է նրան, որ Բրյուսելը վերջին ամիսներին առևտրային համաձայնագրեր է կնքել Լատինական Ամերիկայի երկրների՝ Հնդկաստանի և Ինդոնեզիայի Մերկոսուրի դաշինքի հետ։ Հանձնաժողովը նաև վերանայել է Մեքսիկայի հետ իր համաձայնագիրը և վերսկսել է Ավստրալիայի հետ սառեցված բանակցությունները։
Եվրոպայի պաշտպանությունը. ՆԱՏՕ-ից մինչև ԵՄ
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մոխրից հետո, երբ մայրցամաքը վեր կացավ, Եվրոպան իր անվտանգության համար ապավինել է ՆԱՏՕ-ին, որի ֆինանսավորման հիմնական մասը կատարում է ԱՄՆ-ն: Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքում շաբաթավերջին կայացած հանդիպման ժամանակ պահպանողական եվրոպացի առաջնորդները, այդ թվում՝ Մերցը, հայտարարեցին, որ ժամանակն է, որ դաշինքը ամրապնդի իր ներքին փոխադարձ պաշտպանության կետը, որը ԵՄ երկրներին պարտավորեցնում է պաշտպանել ցանկացած ԵՄ երկիր, որը հարձակման է ենթարկվում:
Չնայած այն գոյություն ունի 2009 թվականից, ԵՄ 42.7 հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետը հազվադեպ է համարվել անհրաժեշտ, քանի որ ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը ծառայում էր նմանատիպ նպատակի:
Սակայն Եվրոպայի կառավարությունները սկսել են կասկածել, թե արդյոք ԱՄՆ-ն իսկապես կգա Եվրոպային փրկելու:
Զագրեբում առաջնորդները ընդունեցին ԵՄ-ի նոր դերը որպես անվտանգության գործիչ՝ երկու առաջնորդների, որոնց անունները դեռևս չեն նշվում, հանձնարարելով արագորեն մշակել ԵՄ կետը բառերից վերածելու երկաթե անվտանգության երաշխիքի:
«Տասնամյակներ շարունակ որոշ երկրներ ասում էին. «Մենք ունենք ՆԱՏՕ, ինչո՞ւ պետք է ունենանք զուգահեռ կառույցներ», – ասաց ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը, որին անանունությունը տրամադրվեց՝ գագաթնաժողովի գաղտնի նախապատրաստությունների մասին խոսելու համար: Թրամփի Գրենլանդիայի վերաբերյալ սուր ճոճելուց հետո «մենք բախվեցինք անհրաժեշտության հետ, մենք պետք է ստեղծենք ռազմական հրամանատարական կառույցներ ԵՄ-ի ներսում»:
Անցյալ շաբաթ ԵՄ օրենսդիրներին տված իր մեկնաբանություններում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ասաց, որ յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, պետք է «շարունակի երազել»:
Եվրոպան շարունակում է մեծապես կախված լինել ԱՄՆ ռազմական կարողություններից, մասնավորապես՝ Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պայքարում աջակցելու հարցում: Սակայն որոշ եվրոպացիներ այժմ բացահայտ խոսում են ԱՄՆ-ի նկատմամբ ազդեցության նվազեցման գնի մասին և ասում են, որ դա կառավարելի է:
Տեխնոլոգիա. թիմերը դուրս են գալիս, Visio-ն՝ մտնում
Տրամադրության փոփոխությունն առավել ակնհայտ է տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ Եվրոպայի կախվածությունը X, Meta և Google-ի նման հարթակներից վաղուց անհանգստացնում է ԵՄ ընտրողներին, ինչի մասին վկայում է դաշինքի տեխնոլոգիական օրենսդրության լայն աջակցությունը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կառավարությունը պլանավորում է արգելել պաշտոնյաներին օգտագործել ԱՄՆ-ում տեղակայված տեսակոնֆերանսի գործիքները։ Այլ երկրներ, ինչպիսին է Գերմանիան, մտածում են նմանատիպ քայլերի մասին։
«Շատ հստակ է, որ Եվրոպան ապրում է իր անկախության պահը», – անցյալ շաբաթ ասել է ԵՄ տեխնոլոգիական ցար Հեննա Վիրկկունենը։ «Վերջին տարվա ընթացքում բոլորը իսկապես հասկացել են, թե որքան կարևոր է, որ մենք կախված չլինենք մեկ երկրից կամ մեկ ընկերությունից, երբ խոսքը վերաբերում է որոշ շատ կարևոր տեխնոլոգիաների»։
Ֆրանսիան քայլեր է ձեռնարկում պետական պաշտոնյաներին արգելելու համար օգտագործել ամերիկյան հարթակներ, այդ թվում՝ Google Meet, Zoom և Teams ասել է կառավարության խոսնակը։ Պաշտոնյաները շուտով կանցնեն Visio-ին՝ տեսակոնֆերանսի գործիքի, որը գործում է ֆրանսիական Outscale ընկերության կողմից տրամադրված ենթակառուցվածքների վրա։
Եվրոպական խորհրդարանում օրենսդիրները կոչ են անում դրա նախագահ Ռոբերտա Մետսոլային հրաժարվել ամերիկյան ծրագրային ապահովումից և սարքավորումներից, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում գործող ճանապարհորդական ամրագրման գործիքից։
Գերմանիայում քաղաքական գործիչները ցանկանում են ունենալ ամերիկյան Palantir տվյալների վերլուծության ընկերության կողմից արտադրված ծրագրային ապահովման հնարավոր գերմանական կամ եվրոպական փոխարինող։ «Նման կախվածությունները հիմնական տեխնոլոգիաներից, բնականաբար, լուրջ խնդիր են», – ասել է SPD օրենսդիր և ոստիկանության փորձագետ Սեբաստիան Ֆիդլերը։
Նույնիսկ Նիդեռլանդներում, Եվրոպայի ավելի ամերիկամետ երկրների շարքում, օրենսդիրների և ընտրողների կողմից աճում են կոչերը՝ զգայուն տեխնոլոգիաները մեկուսացնելու ԱՄՆ ազդեցությունից։ Հոլանդացի օրենսդիրները վերանայում են 140,000 մարդու կողմից ստորագրված միջնորդագիրը, որը կոչ է անում պետությանը խոչընդոտել ԱՄՆ ընկերության կողմից պետական ինքնության ստուգման գործիքի ձեռքբերումը։
Հունվարի վերջին Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում գերմանացի ձեռնարկատեր Աննա Զեյթերը հայտարարեց W անունով Եվրոպայում գործող սոցիալական մեդիա հարթակի գործարկման մասին, որը կարող է մրցակցել Էլոն Մասկի X-ի հետ, որը տուգանվել է ԵՄ բովանդակության մոդերացիայի կանոնները խախտելու համար։ Զեյթերը Euronews-ին ասել է, որ W-ն նախատեսում է իր տվյալները տեղակայել «եվրոպական ընկերությունների սեփականությունը հանդիսացող եվրոպական սերվերների» վրա և իր ներդրողներին սահմանափակում է միայն եվրոպացիների կողմից։
Մինչ այժմ Բրյուսելը դեռևս չի կոդավորել նման քայլերը։ Սակայն ամպային և արհեստական բանականության ծառայությունների վերաբերյալ առաջիկա օրենսդրությունը, ինչպես սպասվում է, ազդանշաններ կուղարկի դաշինքի տեխնոլոգիական առաջարկները եվրոպականացնելու անհրաժեշտության մասին։
Էներգիա. Ժամանակն է դիվերսիֆիկացնել. Էներգիայի հարցում նույն միտումն ակնհայտ է
Միացյալ Նահանգները մատակարարում է ԵՄ գազի ավելի քան մեկ քառորդը, որի մասնաբաժինը, հավանաբար, ավելի կբարձրանա, քանի որ ուժի մեջ կմտնի ռուսական ներմուծման լիակատար արգելքը։
Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները զգուշացնում են Եվրոպայի կախվածությունը ԱՄՆ-ից ևս մեկ ոլորտում մեծացնելու ռիսկի մասին։ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի պնդումները «հստակ արթնացման կոչ» էին ԵՄ-ի համար, որը ցույց է տալիս, որ էներգիան այլևս չի կարող դիտարկվել աշխարհաքաղաքական միտումներից մեկուսացված, անցյալ չորեքշաբթի հայտարարել է ԵՄ էներգետիկայի հանձնակատար Դեն Յորգենսենը։
Գրենլանդիայի ճգնաժամը ամրապնդեց այն մտահոգությունները, որ դաշինքը ռիսկի է դիմում «մեկ կախվածությունը փոխարինել մյուսով», – ասաց Յորգենսենը՝ հավելելով, որ արդյունքում Բրյուսելը ակտիվացնում է դիվերսիֆիկացման ջանքերը՝ խորացնելով բանակցությունները այլընտրանքային մատակարարների հետ, այդ թվում՝ Կանադայի, Կատարի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների, ինչպիսին է Ալժիրը։
Ֆինանսներ. անցում դեպի եվրոպական վճարումներ
Վճարային համակարգերը նույնպես ուշադրության կենտրոնում են, օրենսդիրները զգուշացնում են ԱՄՆ վճարային համակարգերից, ինչպիսիք են Mastercard-ը և Visa-ն, չափազանց կախվածության մասին։
Թվային եվրոն՝ կանխիկի թվային տարբերակը, որը Եվրոպական կենտրոնական բանկը պատրաստվում է թողարկել 2029 թվականին, նպատակ ունի կրճատել այդ կախվածությունները և ապահովել համաեվրոպական ինքնիշխան վճարման միջոց։ «Թվային եվրոյի միջոցով եվրոպացիները կշարունակեն վերահսկել իրենց փողը, իրենց ընտրությունները և իրենց ապագան», – անցյալ տարի ասաց ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդը։
Գերմանիայում որոշ քաղաքական գործիչներ ահազանգում են 1236 տոննա ոսկու պաշարների մասին, որոնք Գերմանիան պահում է Նյու Յորքի Դաշնային պահուստային բանկում։
«Աճող համաշխարհային անորոշության ժամանակաշրջանում և նախագահ Թրամփի անկանխատեսելի ԱՄՆ քաղաքականության պայմաններում այլևս ընդունելի չէ» այդքան ոսկու պաշարներ ունենալ ԱՄՆ-ում, Der Spiegel-ին ասել է գերմանացի քաղաքական գործիչ Մարի-Ագնես Ստրակ-Ցիմերմանը, որը նախագահում է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովը։
Մի շարք եվրոպական երկրներ ճնշում են գործադրում ԵՄ-ի վրա՝ ԵՄ պետական միջոցները ծախսելիս արտոնություններ տալ եվրոպական արտադրողներին՝ «Գնեք եվրոպականը» կետերի միջոցով։
Մինչև մի քանի տարի առաջ Լեհաստանի, Նիդեռլանդների կամ Բալթյան երկրների նման երկրները երբեք չէին համաձայնվի նման «Գնեք եվրոպականը» կետերի շուրջ։ Սակայն նույնիսկ այդ երկրներն այժմ աջակցում են ԵՄ-ում գործող ընկերություններից գնումներին առաջնահերթություն տալու կոչերին։
Ռազմական ներդրումներ. սեփական կարողությունների խթանում
Անցյալ տարվա մայիսին ավարտված՝ երկրներին պաշտպանական ներդրումները մեծացնելուն օգնող ԵՄ 150 միլիարդ եվրոյի ծրագիրը սահմանում է, որ տվյալ գնման բաղադրիչների ոչ ավելի, քան 35 տոկոսը, ըստ արժեքի, պետք է ծագի ԵՄ-ից դուրս և գործընկեր պետություններից, ինչպիսիք են Նորվեգիան և Ուկրաինան: ԱՄՆ-ն այս ծրագրի շրջանակներում գործընկեր երկիր չի համարվում։
Առայժմ եվրոպական երկրները մեծապես կախված են ԱՄՆ-ից ռազմական հնարավորությունների համար, ներառյալ հսկողությունն ու հետախուզությունը, հետախուզությունը, ռազմավարական թռիչքները, հրթիռային պաշտպանությունը և տիեզերական ակտիվները: Սակայն հզոր պահպանողական հովանոցային խումբը՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, ասում է, որ սրանք հենց այն ոլորտներն են, որտեղ Եվրոպան պետք է հզորացնի իր սեփական կարողությունները։
Երբ ԵԺԿ-ի ԵՄ առաջնորդները Զագրեբում համաձայնության եկան իրենց 2026 թվականի ճանապարհային քարտեզի շուրջ, նրանք նշեցին, որ «Գնեք եվրոպական» սկզբունքը պետք է կիրառվի համատեղ գնումների վերաբերյալ հանձնաժողովի առաջիկա առաջարկի վրա։
ԵԺԿ-ի 2026 թվականի ճանապարհային քարտեզի վերնագիրը՞ «Անկախության ժամանակն է»։
