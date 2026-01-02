Իրան – ԱՄՆ – ԵՄ․ Ինչ գիտենք բողոքի ցույցերի մասին. ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ն «կգան նրանց օգնության», եթե Թեհրանը սպանի ցուցարարներին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը «պատրաստ է», եթե Իրանը սպանի ցուցարարներին՝ հիպերինֆլյացիայի պատճառով առաջացած անկարգությունների հետևանքով տեղի ունեցած մահացու բախումներից հետո։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը «պատրաստ է» արձագանքելու, եթե Թեհրանը սպանի ցուցարարներին, այն բանից հետո, երբ Իրանում հիպերինֆլյացիայի պատճառով առաջացած ցույցերը վերածվեցին մահացուի։
Հինգշաբթի օրը Իրանի մի քանի քաղաքներում ցուցարարների և անվտանգության ուժերի բախումներ են տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում վեց մարդ է զոհվել, ինչը անկարգությունների սրումից հետո առաջին մահն է։
Թրամփն իր Truth Social հարթակում ասել է, որ «եթե Իրանը կրակի և բռնի կերպով սպանի խաղաղ ցուցարարներին, ինչը նրանց սովորությունն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կգա նրանց օգնության»։
«Մենք պատրաստ ենք և պատրաստ ենք գործի անցնելու», – հավելել է հանրապետական առաջնորդը։
Թեհրանը Թրամփի սպառնալիքներին պատասխանել է Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի միջոցով, ով մեղադրել է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին բողոքի ցույցեր հրահրելու և, հետևաբար, քաոս առաջացնելու մեջ՝ առանց ապացույցներ ներկայացնելու։
«Թրամփը պետք է իմանա, որ ԱՄՆ-ի կողմից ներքին խնդիրներին միջամտությունը համապատասխանում է ամբողջ տարածաշրջանում քաոսի և ԱՄՆ շահերի ոչնչացմանը», – գրել է Լարիջանին X-ում: «ԱՄՆ ժողովուրդը պետք է իմանա, որ Թրամփը սկսել է արկածախնդրությունը: Նրանք պետք է հոգ տանեն իրենց զինվորների մասին»:
Լարիջանին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (IRGC) նախկին բրիգադի գեներալ է և մի ժամանակ եղել է խորհրդարանի խոսնակ:
Իրանը հաճախ մեղադրում է ԱՄՆ-ին, Իսրայելին և այլ «խաթարող գործիչներին» ռեժիմի դեմ ցանկացած հակազդեցության հետևում կանգնած լինելու մեջ: Թեհրանը պաշտոնապես արգելափակել է X-ի մուտքը սովորական օգտատերերի համար 2009 թվականին:
Ինչ գիտենք բողոքի ցույցերի մասին
Թեհրանում խանութպանները կիրակի օրը գործադուլ են հայտարարել բարձր գների և տնտեսական լճացման պատճառով, երբ արժույթը հասավ 1.42 միլիոն ռիալի մեկ դոլարի դիմաց, որը պատմության մեջ ամենացածր մակարդակն է: Բազմությունը հավաքվել է Հանրապետության փողոցի և պատմական Մեծ շուկայի մոտ:
Այնուհետև երեքշաբթի օրը ցույցերը տարածվել են Սպահանում, Շիրազում, Մաշհադում, Քերմանշահում և Համադանում: Իշխանությունները արցունքաբեր գազ են օգտագործել մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում հավաքվածների դեմ:
Իրանի ԻՀՊԿ-ին կից «Ֆարս» լրատվական գործակալությունը հինգշաբթի օրը հաղորդել է, որ Չահարմահալ և Բախտիարի նահանգների Լորդեգան քաղաքում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, իսկ հարևան Լորեստան նահանգի Ազնա քաղաքում՝ երեքը։
Պետական հեռուստատեսությունն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Իրանի անվտանգության ուժերի անդամ է սպանվել գիշերը արևմտյան Քուհդաշտ քաղաքում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Համալսարանական ուսանողները միացել են բողոքի ցույցերին երրորդ օրը, իսկ Թեհրանի և այլ քաղաքների համալսարաններում հավաքներ են գրանցվել։ Համալսարանի անվտանգությունը ձերբակալել է Թեհրանի համալսարանի մի քանի ուսանողների, նախքան 24 ժամվա ընթացքում նրանց ազատ արձակելը։
Որոշ մասնակիցներ իրենց աջակցությունն են հայտնել թագաժառանգ Ռեզա Փահլավիի գլխավորած միապետության վերականգնմանը, որի հայրը՝ շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին, կառավարել է մինչև 1979 թվականը։
Կառավարության վիճակագրության համաձայն՝ դեկտեմբերին սննդամթերքի գները 72%-ով ավելի բարձր էին, քան նախորդ տարի։ Բժշկական պարագաներն ու ծառայությունները աճել են 50%-ով։ Ընդհանուր գնաճը կազմել է 42.2%։
Նրա մահը հանգեցրել է համազգային բողոքի ցույցերի, որոնց հետևանքով զոհվել են մի քանի հարյուր մարդ, այդ թվում՝ անվտանգության ուժերի տասնյակ անդամներ։
