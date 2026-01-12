Թրամփի համաշխարհային կարգը վերաձևավորելու մեծ ծրագիրը Եվրոպային դժվար ընտրության առաջ է կանգնեցնում

80 տարի շարունակ Միացյալ Նահանգները Եվրոպային կապում էր պաշտպանությանը նվիրվածությունը և ընդհանուր արժեքների ամբողջությունը՝ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու նվիրվածությունը։
Այդ դարաշրջանը մեկնարկեց 1947 թվականի մարտին նախագահ Հարրի Թրումանի 18 րոպեանոց ելույթով, որում նա խոստացավ ԱՄՆ աջակցությունը Եվրոպային Խորհրդային Միության հետագա ընդլայնումից պաշտպանելու համար։
Ամերիկան առաջնորդեց ՆԱՏՕ-ի, Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Միավորված ազգերի կազմակերպության ստեղծումը։ Եվ այն իրեն կապեց այսպես կոչված «կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի» հետ, որտեղ ազգային պետությունները պարտավորվեցին մի շարք փոխադարձ պարտավորություններ և համատեղ բեռ կրել, որոնք նախատեսված էին ժողովրդավարական աշխարհը թշնամական ավտորիտար տերություններից պաշտպանելու համար։
Այժմ, դեկտեմբերին հրապարակված ԱՄՆ նոր Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը (ԱԱԾ) ազդանշան է տալիս, որ Սպիտակ տան համար այդ համատեղ ջանքերն ավարտվել են. որ Ամերիկայի դերի վերաբերյալ աշխարհը որպես ինքնըստինքյան ընդունվածի մեծ մասը ավարտվել է։
Վերանայումը վերաբերում է «այսպես կոչված «կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգին»», վերջին արտահայտությունը դնելով չակերտների մեջ. մի տեսակ ապալեգիտիմացում կետադրական նշանով։
Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը զգուշացրել է Ամերիկայի եվրոպացի դաշնակիցներին, որ դա տեղի է ունենալու 2025 թվականի փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած իր ելույթում։
Նա նրանց անկեղծորեն ասել է, որ Եվրոպայի համար իրական սպառնալիքը չի գալիս Ռուսաստանից, այլ ներսից՝ նրանցից, ովքեր գրաքննում են խոսքի ազատությունը, ճնշում քաղաքական ընդդիմությանը և, հետևաբար, խաթարում եվրոպական ժողովրդավարությունը։ Եվ նա քննադատել է «ձախակողմյան լիբերալ ցանցը»։
Ֆրանսիական Le Monde թերթը նշել է, որ ելույթը «գաղափարական պատերազմի» հայտարարություն է Եվրոպայի դեմ։
Անցյալ ամսվա Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոդիֆիկացնում է Վենսի դիտողությունները և, սևով սպիտակի վրա, դրանք բարձրացնում է դոկտրինայի կարգավիճակի։
«Իհարկե, Ամերիկան այլևս այն երկիրը չէ, որը խթանում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր գոյություն ունեցող համաշխարհային արժեքները», – ասում է Կարին ֆոն Հիպելը, որը նախկինում բարձր պաշտոններ էր զբաղեցրել ԱՄՆ Պետդեպարտամենտում և Ուայթհոլի վերլուծական կենտրոնի՝ Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի (Ռուսի) նախկին տնօրենն է։
«Այն տեղափոխվում է այլ վայր»
Այսպիսով, եթե աշխարհն իսկապես հեռանում է այդ կարգից, ապա դեպի ո՞ւմ է այն շարժվում։ Եվ ի՞նչ է դա նշանակում աշխարհի մնացած մասի և մասնավորապես Եվրոպայի համար։
«Մենք այսօր ունենք այլ աշխարհ»
«Միջազգային հաստատությունները, մասնավորապես Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը, բնութագրվել են դրամատիկ հակաամերիկյան տրամադրություններով և չեն ծառայել մեր կամ որևէ այլ հատուկ նպատակի», – ասում է Վիկտորիա Քոութսը՝ Վաշինգտոնում գործող աջակողմյան առաջատար վերլուծական կենտրոնի՝ «Հերիթիջ հիմնադրամի» փոխնախագահը։
Քոութսի կարծիքով, որը նախկինում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալն էր, միջազգային կարգի փոփոխությունը անխուսափելի է փոփոխվող աշխարհում։
«Մյուս խնդիրը, որի հետ մենք բախվում ենք այստեղ, այն է, որ երբ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ընդամենը 80 տարի առաջ, հաստատվեց այսպես կոչված կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը, Չինաստանը մեծ մտահոգություն չէր ներկայացնում։
«Մենք պարզապես այսօր ունենք այլ աշխարհ»
Նախագահ Թրումանը հետևում է, թե ինչպես է ԱՄՆ ներկայացուցիչը ստորագրում Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կանոնադրությունը 1945 թվականին։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կառուցված այս կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը ստեղծվել է մի սերնդի կողմից, որը մեծացել էր Մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքականության դարաշրջանում և երկու անգամ տեսել էր, թե ինչպես է այդ համակարգը երկու անգամ ընկղմվում աղետալի գլոբալ հակամարտության մեջ։
Այդ միջազգային կարգը, թեև անկասկած թերի և թերի էր, այդ փորձի ժառանգությունն էր։
Սակայն Ազգային անվտանգության ծառայությունը (NSS) ուղղակիորեն պնդում է, որ ամերիկյան ռազմավարությունը շեղվել է այդ ժամանակվանից ի վեր, և մեղադրում է այն բանին, ինչն անվանում է «ամերիկյան արտաքին քաղաքականության էլիտաներ»։
«Նրանք ամերիկյան քաղաքականությունը կապեցին միջազգային հաստատությունների ցանցի հետ, որոնցից մի քանիսը առաջնորդվում են բացահայտ հակաամերիկանիզմով, իսկ շատերը՝ միջազգայինությամբ, որը բացահայտորեն ձգտում է լուծարել անհատական պետությունների ինքնիշխանությունը», – ասվում է փաստաթղթում։
Այն ենթադրում է, որ Ապագայում ԱՄՆ-ն կփորձի նվազեցնել վերազգային մարմինների ազդեցությունը։
Ազգային անվտանգության ռազմավարությունն ասում է. «Մենք պաշտպանում ենք ազգերի ինքնիշխան իրավունքները՝ ընդդեմ ամենաներխուժող միջազգային կազմակերպությունների ինքնիշխանությունը խաթարող ներխուժումների»։
«Աշխարհի հիմնարար քաղաքական միավորը ազգային պետությունն է և կմնա… Մենք պաշտպանում ենք ազգերի ինքնիշխան իրավունքները՝ ընդդեմ ամենաներխուժող միջազգային կազմակերպությունների ինքնիշխանությունը խաթարող ներխուժումների…»։
Փաստաթղթի այլ հատվածում, անդրադառնալով «ուժերի հավասարակշռությանը», նշվում է. «Ավելի մեծ, հարուստ և ուժեղ ազգերի չափազանց մեծ ազդեցությունը միջազգային հարաբերությունների անժամանակյա ճշմարտություն է»։
Կրեմլը դրական արձագանքեց վերանայմանը՝ նշելով, որ դրա մեծ մասը համապատասխանում է Մոսկվայի սեփական մտածողությանը։
«Կարծում եմ՝ Թրամփը, Սին, Պուտինը և նրանց ավելի ավտորիտար հետևորդները ձգտում են մեզ վերադարձնել Մեծ տերությունների քաղաքականության դարաշրջան», – ասում է ֆելդմարշալ լորդ Ռիչարդսը, որը, որպես գեներալ սըր Դեյվիդ Ռիչարդս, 2010-ից 2013 թվականներին Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ղեկավարն էր։
Այնուամենայնիվ, Լոնդոնի Քինգս քոլեջի պատերազմի ուսումնասիրությունների վաստակավոր պրոֆեսոր սըր Լոուրենս Ֆրիդմանը կարծում է, որ նոր անվտանգության ռազմավարությունը այնքան էլ արմատական խզում չէ անցյալի հետ, որքան կարող է թվալ։
«Մենք պետք է զգույշ լինենք կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի հարցում, որը տերմին է, որը լայնորեն օգտագործվել է վերջին տասնամյակում կամ մոտավորապես այդքան ժամանակ», – պնդում է նա։
«Հետ նայեք և կգտնեք կանոնների բազմաթիվ խախտումներ, օրինակ՝ Վիետնամում։ Այսպիսով, երբեմն անցյալի շուրջ կա մի տեսակ վարդագույն լույս, և բոլորը պետք է զգույշ լինեն բարդ անցյալի նկատմամբ կարոտախտից»։
Մոնրոյի դոկտրինի հզոր վերահաստատում
Վաշինգտոնի ռազմական գործողությունը Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում, որը հանգեցրեց երկրի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի և նրա կնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի գերեվարմանը, ինքնիշխան միակողմանիության այս ավելի հզոր հաստատման վաղ օրինակ է։
Միջազգային իրավունքի որոշ փորձագետներ կասկածի տակ են դրել Թրամփի վարչակազմի գործողությունների օրինականությունը և պնդել, որ ԱՄՆ-ն, հնարավոր է, խախտել է ուժի կիրառումը կարգավորող միջազգային օրենքները։
ԱՄՆ-ն պնդում է, որ իր գործողությունները իրավաբանորեն արդարացված են եղել։
«Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն, դա անկասկած [օրինական] էր», – նախկինում BBC-ին ասել է Ռոբերտ Ուիլկին, որը Թրամփի առաջին վարչակազմում ծառայել է որպես պաշտպանության փոխնախարար։
«Մադուրո՝ մեր եվրոպացի գործընկերների մեծ մասը չի ճանաչել նրա ռեժիմը, ուստի նա անօրինական գործիչ է։ Դրա պատճառով նա զրկված է պետությունների ղեկավարների համար նախատեսված սովորական պաշտպանությունից […], հատկապես, երբ դիտարկում ենք Միացյալ Նահանգներում գոյություն ունեցող սահմանադրական դրույթները, որոնք կգերազանցեն ՄԱԿ-ի ցանկացած որոշում»։
ԱԱԾ-ն Միացյալ Նահանգների անունից պահանջում է Արևմտյան կիսագնդում գերիշխող ուժ լինելու և իր լատինաամերիկյան և կարիբյան հարևաններին Վաշինգտոնի շահերին համապատասխանեցնելու իրավունքը։
Սա 1823 թվականի Մոնրոյի դոկտրինի և դրա՝ Արևմտյան կիսագնդում ԱՄՆ-ի գերիշխանության խոստման հզոր վերահաստատումն է։
Կոլումբիան, Պանաման և Կուբան նույնպես նախագահի ուշադրության կենտրոնում են։
«Սա սկսվում է հիմնականում Պանամայի ջրանցքից», – ասում է Վիկտորիա Քոութսը։ «Միացյալ Նահանգների համար ջրանցքի վերահսկողության անհրաժեշտության աստիճանը չի կարելի գերագնահատել»։
Չինաստանն այժմ Լատինական Ամերիկայի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է և այնտեղ ենթակառուցվածքների խոշոր ներդրող։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը (NSS) նպատակ ունի նվազեցնել չինական ազդեցությունը Վաշինգտոնի բակում։
Երբ ջրանցքը 1999 թվականին հանձնվեց Պանամային՝ ասում է Քոութսը, «մենք ենթադրում էինք, որ Չինաստանը ողջամիտ խաղացող է… Պարզվեց, որ դա ճիշտ չէ…
«Այսպիսով, կարևոր է ապահովել, որ Միացյալ Նահանգները պահպանի ջրանցքի նկատմամբ գերակա դիրքը, և ես կարծում եմ, որ Պանաման առաջին անգամ է ստանում այդ ուղերձը Միացյալ Նահանգներից»։
Քարտեզ, որը ցույց է տալիս Պանամայի ջրանցքը, ինչպես նաև Կոլումբիան, Վենեսուելան և Կուբան
Սակայն սըր Լոուրենս Ֆրիդմանը նրանց թվում է, ովքեր պնդում են, որ ԱՄՆ-ի՝ հարևաններին վերահսկելու կարողությունը անսահմանափակ չէ։
«Ռազմավարության վերանայումը կարող է ասել, որ սա մեր կիսագունդն է, և մենք կարող ենք անել այն, ինչ ուզում ենք, բայց դեռևս կան սահմանափակումներ։ Նրանք կարող են ազատել Մադուրոյին և նրա կնոջը, բայց նրանք դեռևս գործ ունեն հին ռեժիմի հետ։
«Նրանք չեն կառավարում երկիրը, չնայած Թրամփի ասածներին»
Նոր ռազմավարության համաձայն՝ Միացյալ Նահանգները այլևս չի ճնշում գործադրի ավտորիտար ռեժիմների վրա՝ բարելավելու իրենց մարդու իրավունքների վիճակը։
ԱՄՆ-ի 1776 թվականի Անկախության հռչակագրից վերցված արտահայտությամբ, վերանայումը հայտարարում է. «Բոլոր ազգերը «բնության օրենքներով և բնության Աստծո օրենքներով» իրավունք ունեն միմյանց նկատմամբ «առանձին և հավասար դիրքի»։
Սի Ցզինպինի և Նիկոլաս Մադուրոն լուսանկարվել են 2015 թվականին Պեկինում, Չինաստան
Օրինակ՝ Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ-ն ասում է, որ կհրաժարվի «այս ազգերին, մասնավորապես՝ Պարսից ծոցի միապետություններին, իրենց ավանդույթներից և կառավարման պատմական ձևերից հրաժարվելու սխալ փորձից»։
«Մերձավոր Արևելքի հետ հաջող հարաբերությունների բանալին», – հավելում է այն, – «տարածաշրջանը, նրա առաջնորդներին և նրա ազգերին ընդունելն է այնպիսին, ինչպիսին կան՝ համատեղ աշխատելով»։
«Մերձավոր Արևելքի հետ հաջող հարաբերությունների բանալին,- ավելացնում է հոդվածը,- տարածաշրջանը, նրա առաջնորդներին և ազգերին այնպիսին ընդունելն է, ինչպիսին կան՝ համատեղ աշխատելով ընդհանուր շահերի ոլորտներում»։
Սակայն, կարծես, ավանդույթների և կառավարման պատմական ձևերի նկատմամբ նույն հարգանքը չի տարածվում Եվրոպայի ժողովրդավարական և դաշնակից ազգերի վրա։
Չնայած այն անդրադառնում է ամերիկյան սենտիմենտալ կապվածությանը եվրոպական մայրցամաքի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի նկատմամբ, այս հոդվածի մեջ աչքի ընկնողն այն է, որ այն ձգտում է վերաիմաստավորել, թե ինչն է արժանի պաշտպանել Արևմտյան աշխարհում։
Այս ակնարկը քաղաքակրթական է իր ընդգրկմամբ և պնդում է այնպիսի քաղաքակրթության օգտին, որը այլևս չի կառուցվում Թրումանի դոկտրինի ընդհանուր արժեքների, այլ ինքնիշխան ազգային պետության գերակայության վրա։
Ու՞ր է սա տանում Եվրոպային
Ակնարկը քննադատական է Եվրոպայի «ներկայիս հետագծի» վերաբերյալ և հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե արդյոք որոշ եվրոպական ազգեր կարող են համարվել հուսալի դաշնակիցներ ապագայում։
Այն խոսում է «տնտեսական անկման» մասին, բայց ավելացնում է, որ դա «խավարում է քաղաքակրթական ոչնչացման իրական և ավելի ակնհայտ հեռանկարը»։
Փաստաթղթի մեկ այլ հատվածում ասվում է. «Ավելի քան հավանական է, որ ամենաուշը մի քանի տասնամյակների ընթացքում ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներ կդառնան մեծամասամբ ոչ եվրոպացիներ», ինչը կասկածներ է առաջացնում նրանց կենսունակության վերաբերյալ որպես երկարաժամկետ անվտանգության գործընկերներ, ենթադրում է ռազմավարությունը։
«Դա շատ բնիկական փաստաթուղթ է», – պնդում է Կարին ֆոն Հիպելը։ «Դա շատ գաղափարախոսական է։ Հիմնական ուղերձն այն է, որ քրիստոնյա սպիտակամորթ տղամարդը այլևս չի կառավարում [Արևմուտքի] շատ երկրներ, և մենք տեսնում ենք սպառնալիք այն գերիշխանությանը, որը քրիստոնյա սպիտակամորթ տղամարդը ունեցել է Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում։
«Նրանք շատ զգույշ են, որ դա բացահայտ չասեն, բայց կարծում եմ, որ դա է ենթադրվում»։
Դեկտեմբերին հրապարակված ԱՄՆ նոր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը դատապարտող է Եվրոպայի «ներկայիս հետագծի» համար։
Սակայն Վիկտորիա Քոութսը պնդում է, որ իր կարծիքով «ավելի մեծ պայքարը, որի մեջ մենք գտնվում ենք» իսկապես քաղաքակրթական է։
«Ինքնիշխանությունը նույնպես կարևոր հարց է», – ասում է նա։ «Նայելով Եվրոպական Միության նախագծին, հատկապես Brexit-ից հետո, կարծում եմ, որ շատ երկրներ մտածում են, թե արդյոք ազգային շահը Բրյուսելին հանձնելը հաղթական ռազմավարություն է։
«Ես կարծում եմ, որ դա այն ինստիտուտներից մեկն է, որը Ազգային անվտանգության ծառայությունը կասկածի տակ է դնում»։
Սա համահունչ է ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների շահերին, որոնք դեմ են ԵՄ-ի ջանքերին՝ կարգավորելու իրենց գործունեությունը եվրոպական մայրցամաքում։
Անցյալ ամիս Էլոն Մասկը X-ում գրառում էր արել, որ Եվրամիությունը պետք է վերացվի, և ինքնիշխանությունը պետք է վերադարձվի առանձին ազգային պետություններին։
«Եվրոպայի հետագծի նկատմամբ դիմադրության զարգացում»
Վերանայումը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է Եվրոպան վերականգնել իր «ինքնավստահությունը»։
Այնտեղ ասվում է. «Եվրոպական հայրենասիրական կուսակցությունների աճող ազդեցությունը իսկապես մեծ լավատեսության առիթ է տալիս։ Մեր նպատակը պետք է լինի օգնել Եվրոպային շտկել իր ներկայիս հետագիծը։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի ուժեղ Եվրոպա, որը կօգնի մեզ հաջողությամբ մրցակցել»։
Եվ դրա համար նրա քաղաքականություններից մեկը «Եվրոպայի ներկայիս հետագծի նկատմամբ դիմադրության զարգացումն է եվրոպական երկրների ներսում»։
«Դիմադրության զարգացում» ասելով հենց դա է նկատի առնվում, ինչը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։
Եվրոպայում ոմանք արդեն եզրակացրել են, որ ԱՄՆ-ն կարող է այլևս հուսալի դաշնակից չլինել այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը աճող սպառնալիք է ներկայացնում։ Փոխնախագահ Վենսի Մյունխենում ունեցած ելույթից հետո Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ Եվրոպան պետք է «անկախության հասնի» Ամերիկայից վերաձևավորված ՆԱՏՕ-ի միջոցով։
Սակայն դա ժամանակ է պահանջում։
«Դա կարճաժամկետ հեռանկարում հնարավոր չէ», – ասում է սըր Լոուրենսը։ «Եվրոպացիները շատ են կախված Միացյալ Նահանգներից, և սա ընտրության հարց էր. այն ավելի էժան և պարզ էր։
«Չնայած գործնականում ցանկալի կլիներ կարողանալ գործել առանց ամերիկացիների… գործնականում տարիներ կպահանջվեն մեզ դուրս բերելու համար։ Եվ դա չափազանց թանկ կլինի։
«Այսպիսով, Եվրոպան դժվարություն ունի. այն չի կարող հույսը դնել ամերիկացիների վրա, բայց չի կարող հեշտությամբ գործել առանց նրանց»։
Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է «անկախության հասնի»
Ինչ վերաբերում է այն հրատապ հարցին, թե ինչ է դա նշանակում Եվրոպայի և ԵՄ-ի համար մոտ ապագայում, լորդ Ռիչարդսը խիստ նախազգուշացում է տալիս. «[Այն] ռիսկի է դիմում ընկնել ճեղքերի միջև»։
«ԵՄ-ն չի կարող լինել Մեծ տերություն, ինչպես նաև դրա որևէ անդամ երկիր», – պնդում է նա։ «[Այսպիսով] Մեծ Բրիտանիան/ԵՄ-ն պետք է որոշեն, թե ում ազդեցության ոլորտում պետք է ապաստան գտնեն։
«Պատասխանն այն է, որ նրանք, հավանաբար, կմնան ԱՄՆ-ի և վերաձևավորված ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում»։
«Ժողովրդական ապստամբություն հաստատության դեմ»
Սակայն լորդ Ռիչարդսը նաև կարծում է, որ ծախսերի ավելացման պարտավորությունը վաղուց պետք է լիներ։
«Եվրոպական երկրները ստիպված են լինելու շատ ավելի շատ ծախսել իրենց պաշտպանության վրա։ Սա վաղուց է սպասվում, բայց Մեծ Բրիտանիայում դա դեռևս չի վերածվում որևէ նոր գումարի։ Իրականում, այս տարի զինված ուժերից պահանջվում է խնայել գումար, այլ ոչ թե ավելի շատ ծախսել»։
ԱՄՆ-ն տարիներ շարունակ ճնշում է գործադրել Եվրոպայի վրա՝ ավելացնելու պաշտպանության ծախսերը, նշում է սըր Լոուրենսը։
«Այն ուղերձը, որ Եվրոպան պետք է ավելին անի իր պաշտպանության համար, երկար ժամանակ է, ինչ շրջանառվում է։ Այն առաջ մղեցին և՛ Օբաման, և՛ Բայդենը»։
Անցյալ տարի Թրամփը եվրոպացի դաշնակիցներից ապահովեց պաշտպանության ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի 5%-ը մեծացնելու պարտավորություն, և դա անելով՝ հնարավոր է, որ Եվրոպային անվտանգության օգուտ բերեց՝ երկարաժամկետ հեռանկարում այն մղելով դեպի Վաշինգտոնից ավելի մեծ գործառնական անկախություն։
«Ծախսերը բավականին զգալիորեն աճել են», – ասում է սըր Լոուրենսը։ «Գերմանացիները բավականին տպավորիչ առաջընթաց են արձանագրում։ Այսպիսով, կա շարժում, ոչ այնքան արագ, որքան շատերը կցանկանային, բայց դա տեղի է ունենում»։
Վերանայումը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես է Ամերիկան կարծում, որ կարող է «օգնել» Եվրոպային․ «Մենք ցանկանում ենք համագործակցել այն դաշնակից երկրների հետ, որոնք ցանկանում են վերականգնել իրենց նախկին մեծությունը»։
Վերջին հաշվով, զեկույցը բացահայտում է ոչ այնքան գաղափարական բաժանում, որը բաժանում է ԱՄՆ-ն և Եվրոպան, որքան այն, որը բաժանում է երկու մայրցամաքները։
Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերն էլ որոշակի ընդհանուր մտահոգություններ ունեն, պնդում է Փարիզում բնակվող լրագրող և «Աջ ծայրահեղ Ֆրանսիա. Լը Պենը, Բարդելան և Եվրոպայի ապագան» գրքի հեղինակ Վիկտոր Մալեն։
«Մտահոգություններ ներգաղթի վերաբերյալ, մտահոգություններ տնտեսության վերաբերյալ… և կա արտակարգ մշակութային անդունդ Դոնալդ Թրամփի նման մարդկանց կողմնակիցների, Ֆրանսիայի Ազգային հանրահավաքի, Գերմանիայի AfD-ի և մտավորական, մետրոպոլիտենային, կրթված լիբերալ վերնախավի միջև։
«Սա անկասկած ժողովրդական ապստամբություն է իշխանության դեմ»
Նա կարծում է, որ խնդիրներից մեկը անհավասարությունն է։ «Ամերիկան, միջին հաշվով, ունի սպառողների ամենահարուստ խումբը, որը աշխարհը երբևէ տեսել է, և այնուամենայնիվ, շատ սովորական ամերիկացիներ դժվարանում են ծայրը ծայրին հասցնել, և նույնը վերաբերում է նաև Արևմտյան Եվրոպայում»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան կարող է գործել՝ քաղբանտարկյալներին, ովքեր դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր
Ֆոն դեր Լեյենը օգտագործում է Մակրոնի թուլությունը
Եվրամիությունը փորձում է գտնել իր դիրքերը՝ խրված ներքին բաժանումներում