01/02/2026

Գրենլանդիայի վերաբերյալ Եվրոպայի հետ բանակցություններն արդեն ընթացքի մեջ են

infomitk@gmail.com 01/02/2026 1 min read

Գրենլանդիայի վերաբերյալ Եվրոպայի հետ բանակցություններն արդեն ընթացքի մեջ են, և շատ բան արդեն համաձայնեցված է, լրագրողներին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Մենք սկսել ենք բանակցությունները, և կարծում եմ, որ արդեն իսկ կա զգալի համաձայնություն։ … Կարծում եմ, որ դա լավ գործարք կլինի բոլորի համար։ Շատ կարևոր գործարք ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ մենք կստանանք այդ գործարքը», – ասել է Թրամփը։

Սպիտակ տան ղեկավարը չի մանրամասնել, թե բանակցությունների ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել կամ ում հետ։

Հունվարի 28-ին ԱՄՆ-ի, Գրենլանդիայի և Դանիայի միջև բանակցություններ են տեղի ունեցել, հաղորդում է Reuters-ը։ Կողմերը քննարկել են Արկտիկայի անվտանգության հարցեր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայացք՝ ԵՄ-ից․ Իրանում պայթյունների մասին հաղորդումներ, Իսրայելը հերքում է իր մասնակցությունը

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ը չի հիմնադրվել որպես կայսրություն եւ չի կարող դառնալ կայսրություն

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ասիական ՆԱՏՕ» կստեղծվի՞. Ի՞նչ են այդ մասին մտածում Հայաստանում

01/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի «խորհրդավոր ընթրիքը»․ Ի՞նչ են քննարկել առանց Թրամփի ու Թրամփի դեմ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը, պարզվում է, մտահոգ է հարևան Իրանի ճակատագրով

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարկային էլեկտրոնային համակարգերը որոշակի ժամանակ հնարավոր է լինեն անհասանելի. ՊԵԿ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ԵՄ բոլոր երկրների զինված ուժերը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություններ՝ ի պատասխան ԵՄ վերջին որոշման

01/02/2026 infomitk@gmail.com