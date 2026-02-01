Գրենլանդիայի վերաբերյալ Եվրոպայի հետ բանակցություններն արդեն ընթացքի մեջ են, և շատ բան արդեն համաձայնեցված է, լրագրողներին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Մենք սկսել ենք բանակցությունները, և կարծում եմ, որ արդեն իսկ կա զգալի համաձայնություն։ … Կարծում եմ, որ դա լավ գործարք կլինի բոլորի համար։ Շատ կարևոր գործարք ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ մենք կստանանք այդ գործարքը», – ասել է Թրամփը։
Սպիտակ տան ղեկավարը չի մանրամասնել, թե բանակցությունների ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել կամ ում հետ։
Հունվարի 28-ին ԱՄՆ-ի, Գրենլանդիայի և Դանիայի միջև բանակցություններ են տեղի ունեցել, հաղորդում է Reuters-ը։ Կողմերը քննարկել են Արկտիկայի անվտանգության հարցեր։
