ԱՄՆ մեծաքանակ զենք ու զինուժ է տեղակայում Իրանի սահմանների մոտ, պատերազմը մոտ է

ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի C-17A Globemaster III ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռները բեռներ են հասցնում Մերձավոր Արևելք՝ Տեխասի Ֆորտ Կավազոսում գտնվող բանակի հակաօդային պաշտպանության գնդի կողմից օգտագործվող Ռոբերտ Գրեյ օդանավակայանից, ըստ Flightradar24-ի և ADS-B Exchange-ի տվյալների:
Ֆորտ Կավազոսում տեղակայված է 62-րդ հակաօդային պաշտպանության հրետանային գունդը, որը շահագործում է Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր և բալիստիկ հրթիռները որսալու համար նախատեսված տերմինալային գերբարձրության տարածքի պաշտպանության (THAAD) հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր:
Վերջին երկու օրերի ընթացքում ԱՄՆ տրանսպորտային ինքնաթիռները կատարել են վեց թռիչք, այդ թվում՝ երկուշաբթի օրը՝ Հորդանանի Մուվաֆաք Սալթի ավիաբազա և մեկը՝ Սաուդյան Արաբիայի արքայազն Սուլթան ավիաբազա: Ինչպես հաղորդում է The Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին, Մերձավոր Արևելքում տեղակայվում են լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, այդ թվում՝ Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր՝ ԱՄՆ ռազմական գործողության դեպքում իրանական հնարավոր հակագրոհներից պաշտպանվելու համար:
USS Abraham Lincoln (CVN 72) ավիակիրի անձնակազմի անդամները պլանային սպասարկում են իրականացնում, մինչ նավը նավարկում է Հնդկական օվկիանոսով: ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) այս մասին հայտարարել է սոցիալական ցանցերում: «Աբրահամ Լինքոլն ավիակիր հարվածային խումբը ներկայումս տեղակայված է Մերձավոր Արևելքում՝ տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունն ապահովելու համար», – նշվում է հայտարարության մեջ։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները թույլ չեն տա Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնել իր տարածքից, ասվում է երկրի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ: «ԱՄԷ-ն վերահաստատում է իր հանձնառությունը՝ կանխելու իր օդային տարածքի, ցամաքային տարածքի և ջրերի օգտագործումը Իրանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողության համար», – ընդգծել է արտաքին գործերի նախարարությունը։
Իրանի զինվորականները ուշադիր հետևում են Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ուժերի բոլոր տեղաշարժերին և ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ իրենց երկրի պաշտպանությունը ամրապնդելու համար, այս մասին էլ հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային՝ մեկնաբանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, որ տարածաշրջանում բազմաթիվ ամերիկյան նավեր կտեղակայվեն։
***
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները նախագահ Դոնալդ Թրամփին հաղորդել են Իրանի կառավարության թուլացման մասին։
Աղբյուրների համաձայն՝ Իրանի կառավարության իշխանության դիրքերը իր ամենաթույլ կետում են 1979 թվականի հեղափոխության ժամանակ շահի տապալումից ի վեր։
Անցյալ տարվա վերջին բռնկված բողոքի ցույցերը ցնցել են Իրանի վարչակարգի որոշ տարրեր, մասնավորապես այն պատճառով, որ դրանք տարածվել են երկրի այն տարածքներում, որոնք իշխանությունները համարել են Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի աջակցության ամրոցներ։
Չնայած բողոքի ցույցերը մարել են, կառավարությունը շարունակում է մնալ դժվարին վիճակում։ Հետախուզական հաղորդագրությունները բազմիցս ընդգծել են, որ բողոքի ցույցերից բացի, Իրանի տնտեսությունը գտնվում է պատմականորեն թույլ վիճակում։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նաև ուղերձ են հղել Իրաքի իշխանություններին. եթե Իրանի հետ լարվածությունը սրվի, և Իրաքում շիա աշխարհազորայինները կրակ բացեն ամերիկյան բազաների վրա, Միացյալ Նահանգները կպատասխանի։
