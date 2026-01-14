Հայացք ԵՄ-ից․ Արդյո՞ք պատերազմը ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի հետ անխուսափելի է, և ի՞նչ կփոխվի ․․․

Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ձեռնպահ մնան հարվածներից, չի կարելի բացառել, որ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կարող է սկսել ռազմական գործողություններ:
Իրանցի պաշտոնյաներն այժմ պնդում են, որ պատրաստ են և՛ բանակցությունների, և՛ պատերազմի։
Իրանի և Իսլամական Հանրապետության համար առկա ամենամեծ սպառնալիքը երբեք արտաքին չի եղել, այն միշտ եկել է ներսից: Այս սպառնալիքի հիմքում ընկած է քաղաքացիներին «ներսի» և «դրսից» բաժանելու երկարատև քաղաքականությունը, որը իրանական պետությունը կիրառել է զգալի հաջողությամբ։
Առաջին խումբը բաղկացած է համակարգին հավատարիմ անձանցից՝ անհատներից և ցանցերից, որոնք տնտեսապես կախված են պետությունից, ներկայանում են որպես իսլամի և կրոնական արժեքների պահապաններ և հասարակությանը պարտադրել են հակաիմպերիալիստական և հակադեմոկրատական գաղափարախոսություն։
Նրանք պատկերացնում են մի երկիր, որը կառավարվում է այսպես կոչված «մաքուր իսլամական արժեքներով»։ Չնայած այս խումբը այլևս չի ներկայացնում մեծամասնությանը, մասնավորապես Իրանի Z սերնդի շրջանում, այն շարունակում է մենաշնորհել իշխանությունը։
Երկրորդ խումբը կազմված է մարգինալացված քաղաքացիներից։ Նրանք պարտադիր չէ, որ հակակրոնական կամ հակաիսլամական լինեն, այլ ձգտում են արժանապատիվ, սովորական և ազատ կյանքի, որտեղ իրենց անհատականությունն ու մարդկայնությունը չեն գտնվում պետական մշտական հսկողության տակ, որտեղ նրանք կարող են շփվել արտաքին աշխարհի հետ և որտեղ իրենց անձնական ազատությունները համակարգված կերպով չեն սահմանափակվում։
Իսլամական Հանրապետության ներսում նման ձգտումները հաճախ մերժվում են որպես «շքեղություններ» կամ պիտակավորվում են որպես արևմտյան և, հետևաբար, անօրինական։
Նրանք, ովքեր այժմ ապստամբում են ամբողջ Իրանում, մեծ մասամբ պատկանում են այս երկրորդ խմբին։ Նրանք քաղաքացիներ են, որոնք վաղուց ճնշվել են և այսօր հաճախ զրկված են նույնիսկ տարրական տնտեսական անվտանգությունից։ Նրանք գիտեն, որ Իսլամական Հանրապետությունից հետո ապագան կարող է անորոշ լինել, բայց գրեթե կես դար իրենց ձայները լռեցնելուց հետո այդ անորոշությունն այլևս չի խանգարում նրանց։
Այս խմբի շատերը անցյալում լուռ միացել էին պետությանը, երբ Իրանը բախվում էր Իսրայելի կամ Ամերիկայի հարձակումներին՝ նման պահերը դիտարկելով որպես ազգային ինքնիշխանության պաշտպանություն։ Այդ միասնությունը մեծ մասամբ անհետացել է։
Դատարկ ստամոքսներն ու ջախջախված ձգտումները փոխարինել են հայրենասիրական ռեֆլեքսներին, մինչդեռ լայն տարածում ունեցող կոռուպցիան, որը ներառում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ հանդուրժվում է նրանց կողմից, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում դիմակայել դրան, դարձել է այն բանի որոշիչ առանձնահատկությունը, որը քննադատները նկարագրում են որպես Իրանի «վենեսուելականացված» տնտեսություն:
Արևմտյան պատժամիջոցները, անկասկած, կաթվածահար են արել Իրանի տնտեսությունը, բայց դրանք նաև ծառայել են որպես հարմար արդարացում քրոնիկ վատ կառավարման և համակարգային ձախողման համար։
Իսրայելի և ԱՄՆ հարձակումների գագաթնակետին Իրանի ղեկավարությունը կարճ ժամանակով օգտվեց պարսկական ազգայնականությունը իսլամական ինքնության հետ համատեղելու հնարավորությունից՝ փորձելով պահպանել իր լեգիտիմությունը:
Այնուամենայնիվ, լարվածության թուլացումից հետո պետությունը արագ վերադարձավ իր ստանդարտ դիրքորոշմանը՝ ճնշումներ, սպառնալիքներ և հարկադրանք։
Կասկած չկա, որ հետախուզական գործակալությունները, ինչպիսիք են Իսրայելի Մոսադը և ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը (ԿՀՎ), այժմ ակտիվորեն գործում են Իրանի ներսում՝ ձգտելով շահագործել անկարգությունները և ներսից հասնել այն բանին, ինչը տարիների արտաքին ճնշումը չի կարողացել իրականացնել՝ կաթվածահար անելով երկիրը և, ի վերջո, տապալելով համակարգը։
Հակասական է, բայց կարճաժամկետ հեռանկարում միակ զարգացումը, որը կարող է ժամանակավորապես փրկել Իսլամական Հանրապետությունը ներկայիս դժվարին իրավիճակից, կարող է լինել ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի սահմանափակ հարձակումը Իրանի վրա: Նման հարձակումը, հավանաբար, թույլ կտա պետությանը ուժեղացնել բռնաճնշումները «դավաճանների» և «ահաբեկիչների» դեմ պայքարի դրոշի ներքո՝ հնարավոր է՝ համախմբելով հասարակության անորոշ կամ քաղաքականապես մոխրագույն շերտերի մի մասին, գոնե ժամանակավորապես:
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակավ զգուշացրել է, որ եթե Իրանի իշխանությունները կրակ բացեն ցուցարարների վրա, Միացյալ Նահանգները նույն կերպ կպատասխանեն՝ երեքշաբթի օրը ավելի վաղ հավելելով, որ «օգնությունը ճանապարհին է»: Նմանատիպ ցանկացած գործողություն անհամբեր սպասում է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (IRGC):
Եթե Վաշինգտոնը և Թել Ավիվը ձեռնպահ մնան հարվածներից, չի կարելի բացառել, որ Թեհրանն ինքը կարող է սկսել ռազմական գործողություններ: Իրանի պաշտոնյաներն այժմ պնդում են, որ պատրաստ են և՛ բանակցությունների, և՛ պատերազմի, և առաջին անգամ բացահայտ խոսում են կանխարգելիչ հարվածների մասին, եթե եզրակացնեն, որ Իրանի վրա հարձակումը անխուսափելի է։
Հակառակ տարածված ենթադրությունների, Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի սպանությունը, որը պայմանավորված էր Վաշինգտոնում կամ Թել Ավիվում ռեժիմի փլուզման հույսով, քիչ հավանական է, որ նման արդյունքի հանգեցնի։
Փոխարենը, այն գրեթե անկասկած կծառայի որպես զանգվածային հակազդեցության և արյունահեղության պատրվակ, որը հնարավոր է՝ Իրանին մղի դեպի Սիրիայի ոճով փլուզում։
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետախուզական ծառայությունների տեսանկյունից Խամենեիի հեռացումը դիտվում է կամ որպես ռեժիմի փլուզման երկարաժամկետ ռիսկ, կամ որպես համակարգը թուլացնելու, այլընտրանքային ռեժիմ հաստատելու միջոց։
