Տարվա ամփոփում. ԵՄ – ԱՄՆ անջրպետը խորանում է․ Խոշորագույն համաշխարհային իրադարձությունները 2025 թվականին

«Կարմիր գորգով» ընդունելություններից և հեղաշրջումներից մինչև առևտրային պատերազմներ և համաշխարհային քաղաքականության նոր դեմքեր, ՄԻՏՔ․am-ը ներկայացնում է անհանգիստ տարին ձևավորած հիմնական իրադարձությունները։
Շատերի համար 2025 թվականը կարելի է ամփոփել մեկ բառով՝ անհանգիստ։
Որոշ երկրներ տուժեցին օդային հարվածներից, մյուսները՝ առևտրային մաքսատուրքերից։ Այն պատերազմների և զինադադարների, քաղաքական ցնցումների և ժողովրդական բողոքի ցույցերի տարի էր։
2025 թվականը Իսրայել-Համաս պատերազմն ավարտվեց ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված զինադադարով, որը, ինչպես պարզվեց, անկայուն էր, մինչդեռ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում շարունակում է տևել՝ ձգվելով չորրորդ տարին։
Այն նաև այն տարին էր, երբ Եվրոպան կասկածի տակ դրեց իր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ և վերագնահատեց, թե ինչպես է կառավարում իր սեփական անվտանգությունը, այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը, կարծես, փոխեց իր հանձնառությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքին։
Դժվար որոշում էր ընտրել ընդամենը 10 (կամ մոտավորապես այդքան) իրադարձություն այն տարվա ընթացքում, որտեղ գրեթե յուրաքանչյուր պատմություն թվում էր սեյսմիկ, բայց ահա թե ինչ ընտրեցինք։
1. Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձը
Հունվարի 20-ին Դոնալդ Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն՝ տպավորիչ քաղաքական վերադարձից հետո։ 79-ամյա նախագահը հաղթեց իր դեմոկրատ մրցակից Կամալա Հարիսին, որը մրցավազքում էր մտել այն բանից հետո, երբ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես դուրս եկավ մրցապայքարից 2024 թվականի հուլիսին։
Շաբաթներ շարունակ հարցեր էին շրջանառվում Բայդենի տարիքի և կառավարելու կարողության մասին, և նա, ի վերջո, հրաժարվեց վերընտրվելուց, նախքան Դեմոկրատական ազգային համագումարում պաշտոնապես առաջադրվելը։
Ոմանք պնդում են, որ որոշումը խափանեց Հարիսի քարոզարշավը նախքան դրա մեկնարկը, քանի որ նա բավարար ժամանակ չուներ համախմբված ռազմավարություն մշակելու համար։
Հաստատ է, որ Սպիտակ տան դուռը բացվեց Թրամփի երկրորդ ժամկետի համար, քանի որ նա հաղթանակ տարավ ընտրություններում։
Աջակցողների ընդլայնված բազայի աջակցությամբ, որի մեջ այժմ ընդգրկված էին խոշոր տեխնոլոգիական միլիարդատերեր, երիտասարդ ընտրողներ և լատինոամերիկացիներ, Թրամփը վերադարձավ շատ ավելի ուժեղ։
Իր պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա ընթացքում ստորագրված 142 գործադիր հրամանագրով, ավելին, քան ԱՄՆ պատմության մեջ որևէ այլ նախագահ, և մոտ 225-ով մինչև 2025 թվականի վերջը, Թրամփը ոչ միայն ձգտում էր ԱՄՆ-ն դնել առաջին տեղում, այլև վերաձևավորել համաշխարհային կարգը։
Հրամանագրերը կենտրոնացած էին ազգային անվտանգության, ներգաղթի սահմանափակումների, էներգետիկ անկախության և կառավարության արդյունավետության վրա՝ նպատակ ունենալով չեղարկել նախորդ քաղաքականությունը։
Վարչակազմը նաև ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրեց Եվրամիության նկատմամբ՝ այն բնութագրելով որպես անկում ապրող, «խեղդվող անօրինական միգրացիայի մեջ, չափազանց շատ կարգավորումներով և կենտրոնացած կանաչների վրա»՝ ավանդական դաշնակցի աննախադեպ քննադատություն, որը կասկածի տակ դրեց տրանսատլանտյան հարաբերությունների ապագան։
2. Վիճաբանությունը ցնցում է ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի անհանգիստ դաշինքը
Պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը մեկ ամիս անց Թրամփը Ուկրաինային հստակեցրեց, որ ԱՄՆ ռազմական աջակցությունը չի կարող ի սկզբանե ընդունվել։
Սա այն ուղերձն էր, որը տարածվեց աշխարհին փետրվարի 28-ին Սպիտակ տանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Թրամփի միջև տեղի ունեցած բուռն հանդիպման ժամանակ, որտեղ տեղի ունեցավ աղմկոտ պայքար, որին Թրամփին աջակցեց ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, ով պնդեց, որ Զելենսկին պետք է «շնորհակալություն հայտնի»։
«Դուք լավ վիճակում չեք, այս պահին խաղաքարտեր չունեք, դուք խաղում եք միլիոնավոր մարդկանց կյանքերի հետ, դուք խաղում եք Երրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ», – ասաց Թրամփը Զելենսկու հետ զրույցի ամենաանհարմար պահերից մեկում։
Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Վաշինգտոնից Ուկրաինային տրամադրվող ուղղակի կամ անուղղակի ռազմական և մարդասիրական աջակցությունը ժամանակավորապես կասեցվել, սահմանափակվել, դադարեցվել կամ վերսկսվել է, ինչը ԱՄՆ-ն դարձնում է անկանխատեսելի գործընկեր այն երկրների շարքում, որոնք աջակցում են Կիևին Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժման դեմ։
Չնայած Թրամփը հայտարարեց, որ ռազմական աջակցությունը վերսկսվել է հուլիսին, ԵՄ պաշտոնյաները Euronews-ին ասել են, որ դաշինքի դիրքորոշումն այն է, որ այն չի կարող երկարաժամկետ հույսը դնել ԱՄՆ-ի վրա։
Այնուամենայնիվ, երկու առաջնորդները հանդիպել են ավելի բարեկամական պայմաններով սկզբնական վեճից հետո։ Թրամփը դեկտեմբերին Մար-ա-Լագոյում կայացած իրենց վերջին հանդիպումն անվանել է «հիանալի»՝ հարցնելով Զելենսկուին, թե արդյոք նա վայելել է ուտելիքը։
Իր հերթին, Զելենսկին ներկայացավ կոստյումով՝ ի պատասխան Թրամփի քննադատության, որը փետրվարին հանգեցրեց նրանց վեճին։
Վաշինգտոնը այդ ժամանակվանից ի վեր պնդել է խաղաղության համաձայնագրի վրա, իսկ Ուկրաինային առաջարկվել է 15-ամյա անվտանգության երաշխիքներ, դեկտեմբերին հայտարարեց Զելենսկին՝ նշելով, որ դրանք «90%-ով» համաձայնեցված են։
Մինչդեռ 28 կետանոց ԱՄՆ-Ռուսաստան խաղաղության ծրագիրը վերանայվել է նոյեմբերին արտահոսելուց հետո, ինչը ցույց է տալիս, որ այն սկզբում ձեռնտու էր Մոսկվային և նրա մաքսիմալիստական պահանջներին, Կիևն այժմ հույս ունի եվրոպացի առաջնորդների հետագա աջակցության, քանի որ 2026 թվականը սկսվում է մի շարք հանդիպումներով, այդ թվում՝ առաջին շաբաթում բարձր մակարդակի «Կամավորների կոալիցիայի» բանակցություններով։
3. Թրամփը և «Ազատագրման օրվա» սակագները
2025 թվականը, հավանաբար, կհիշվի որպես համաշխարհային առևտրային հարաբերությունների համար ջրբաժան տարի, քանի որ ԱՄՆ-ն բարձրացրել է սակագները աշխարհի շատ մասերի նկատմամբ, ինչը Թրամփի քաղաքականության մի մասն է, որը նա նկարագրել է որպես «ակն ընդ ակն» գործողություն։
Սակագների անկանխատեսելիությունը, որը որոշ դեպքերում, կարծես, լծակ էր ծառայում, ստեղծեց վախի և անորոշության միջավայր համաշխարհային շուկաների ապագայի վերաբերյալ։
Ապրիլի 2-ին Թրամփը 10% մաքսատուրքեր սահմանեց աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների համար, իսկ ապրիլի 9-ից նախատեսվում է սահմանել լրացուցիչ երկրների համար նախատեսված մաքսատուրքեր, որոնք նա անվանեց «Ազատագրման օր»։
Այնուամենայնիվ, այն բանից հետո, երբ հայտարարությունը ցնցեց համաշխարհային շուկաները, Թրամփը կասեցրեց մաքսատուրքերի երկրորդ փուլի կիրառումը՝ բանակցությունների դուռը բացելու համար։
Հուլիսի վերջին Սպիտակ տունը համաձայնագրեր էր կնքել ութ առևտրային գործընկերների հետ, այդ թվում՝ ԵՄ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, Ինդոնեզիայի, Ֆիլիպինների և Վիետնամի հետ։
ԱՄՆ-ն և Չինաստանը ներկայումս պահպանում են մաքսատուրքերի «հրադադար»՝ ամիսներ շարունակ լարվածության սրման և Վաշինգտոնի ու Պեկինի կողմից համապատասխանաբար մինչև 145% և 125% մաքսատուրքեր սահմանելու սպառնալիքներից հետո։
Հուլիսի վերջին Եվրամիությունը առևտրային համաձայնության հասավ ԱՄՆ-ի հետ՝ համաձայնվելով ԱՄՆ եվրոպական արտահանման վրա 15% սակագնի սահմանման։
Սակայն համաձայնագիրը չեղավ առանց փոխզիջման. Բրյուսելը խոստացավ գնել ամերիկյան զենք և էներգիա՝ սակագնի ցածր դրույքաչափի դիմաց։
Այնուամենայնիվ, սա ԱՄՆ-ի վերջին խնդրանքը չէր՝ սակագները որպես քաղաքական լծակի գործիք օգտագործելու համար. նոյեմբերին ԱՄՆ պաշտոնյաները խնդրեցին ԵՄ-ին մեղմացնել ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա թվային կանոնների կիրառումը՝ ալյումինի վրա սակագների ցածրացման դիմաց, որոնք ներկայումս կազմում են 50%։
4. Նոր պապ հաշտեցման դարաշրջանի համար
2025 թվականին ընտրվեց նոր պապ՝ ԱՄՆ-ում ծնված Ռոբերտ Ֆրենսիս Պրևոստը, որը վերցրեց Լևոն XIV անունը և սկսեց իր պապական պաշտոնը մայիսին՝ ապրիլին 88 տարեկան հասակում Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի մահից հետո։
Գոնկլավը քիչ դրամա առաջացրեց, չնայած կաթոլիկ եկեղեցու նոր ղեկավարը չէր գովազդվում որպես առաջատար թեկնածուներից մեկը։
Չնայած շատ տարբեր ծագում ունենալուն, փորձագետները նշում են, որ Լևոն XIV պապի սոցիալական հարցերում գործողությունները, ընդհանուր առմամբ, դիտվում են որպես Ֆրանցիսկոս պապի գործողությունների շարունակություն։
Նոր գերագույն պապը և Հռոմի եպիսկոպոսը պնդել է խաղաղության վրա իր պաշտոնակալությունից ի վեր. իր առաջին ուղերձում Լևոն XIV պապը կոչ արեց աշխարհին ընդունել «անզեն և զինաթափող խաղաղություն»՝ համաշխարհային նշանակալի հակամարտությունների պայմաններում։
«Ես սրտումս կրում եմ սիրելի ուկրաինացի ժողովրդի տառապանքը։ Թող ամեն ինչ արվի՝ հնարավորինս շուտ իսկական, արդար և երկարատև խաղաղության հասնելու համար», – ասաց նա աշխարհին և իր ընտրվելուց հետո Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված մոտ 150,000 հավատացյալների։
Ուկրաինայից հետո պապը նաև խոսք ասաց Ղազայի մասին՝ կոչ անելով անհապաղ հրադադարի և մարդասիրական օգնության քաղաքացիական բնակչությանը, ինչպես նաև բոլոր պատանդներին ազատ արձակելու համար։
«Բայց քանի՞ այլ հակամարտություն կա աշխարհում», – հարցրեց նա։
5. ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն վերացնում են Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցները
Սիրիայի երկարամյա բռնապետ Բաշար ալ-Ասադի անկումը 2024 թվականի դեկտեմբերին ապստամբների կայծակնային հարձակման արդյունքում արդյունավետորեն ազդարարեց ավելի քան 13 տարվա դաժան քաղաքացիական պատերազմի ավարտը, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 580,000 մարդ, իսկ 13 միլիոն սիրիացիներ բռնի տեղահանվեցին։
Այդ ապստամբների հարձակումը գլխավորած մարդը Ահմեդ ալ-Շարաան էր՝ նախկին իսլամիստ զինյալ, որը կապեր ուներ «Ալ Քաիդայի» հետ։
Ալ-Շարաան, որը հրաժարվել է իր Աբու Մոհամմեդ ալ-Ջուլանի մականունից, այժմ առաքելություն ունի ներկայանալու որպես կարող պետական գործիչ, որը կարող է վերականգնել իր երկիրը՝ դաշինքներ կնքելով նոր միջազգային գործընկերների, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հետ։
Նա դարձավ 60 տարվա ընթացքում առաջին սիրիացի առաջնորդը, որը ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում և ընդունվեց Թրամփի կողմից Սպիտակ տանը։
Հրավառությունը լուսավորում է երկինքը, երբ մարդիկ լցնում են Հոմսի ժամացույցի հրապարակը, 2025 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ AP լուսանկար/Սիրիայի նախագահի մամուլի գրասենյակ՝ AP-ի միջոցով։
Նրա ուղերձը հստակ և հետևողական է եղել. վերացնել Սիրիայի նկատմամբ բոլոր միջազգային պատժամիջոցները՝ երկրին վերակառուցման հնարավորություն տալու համար։
Այդ խոսքերը մինչ օրս ուժի մեջ են։ Մայիսին ԵՄ-ն վերացրեց երկրի նկատմամբ բոլոր տնտեսական պատժամիջոցները, մինչդեռ ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես վերացրեց բոլոր պատժամիջոցները՝ դեկտեմբերին հաստատելով, որ դրանք ընդմիշտ վերացվել են։
Մեծ Բրիտանիան հետևեց օրինակին, և նոյեմբերին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը քվեարկեց Ալ-Շարաայի նկատմամբ ահաբեկչական պատժամիջոցները վերացնելու օգտին։
ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն իրենց որոշումը մասամբ արդարացրին նրանով, որ Սիրիան արժանի է վերակառուցման հնարավորություն ունենալ ավելի քան մեկ տասնամյակ տևած պատերազմից հետո, բայց նաև կար քաղաքական կամք՝ ապահովելու համար, որ այն անվտանգ վայր լինի փախստականների համար վերադառնալու համար։
Եվրոպան հյուրընկալում է ավելի քան 1 միլիոն սիրիացի փախստականների և ապաստան հայցողների, որոնց մեծ մասը բնակվում է Գերմանիայում և Շվեդիայում։
Ալ-Շարաայի տարվա վերջին քայլը Սիրիայի թղթադրամները, որոնց վրա պատկերված էին նախկին իշխող ալ-Ասադների դինաստիայի պատկերները, փոխարինելն էր ծաղիկների, ձիթապտղի և թթենիների պատկերներով։
6. Իսրայելը և ԱՄՆ-ն հարձակվում են Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա
Մինչ Իսրայել-Համաս պատերազմը Ղազայում շարունակվում էր 2025 թվականի մեծ մասի ընթացքում, Իսրայելը հարվածներ է հասցնում իր հակառակորդներին այլ ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում, Եմենում և Սիրիայում, թիրախավորելով «Հեզբոլլահ»-ին և «Հուսիթներին», որոնք բոլորն էլ լայնորեն համարվում են Թեհրանի գլխավոր դաշնակիցները։
Սա գագաթնակետին հասավ Իսրայելի կողմից Իրանի բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարների, միջուկային գիտնականների և կարևոր ռազմավարական թիրախների դեմ հարվածներով 12-օրյա հակամարտության ընթացքում, որը հասավ իր գագաթնակետին, երբ ԱՄՆ-ն միացավ ռմբակոծիչներով և բունկերային ռումբերով Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին։
ԱՄՆ-ի և Քաթարի միջնորդությամբ հրադադարի համաձայնագիրը կնքվեց հունիսի 24-ին, որում երկու կողմերն էլ հայտարարեցին հաղթանակի մասին։
Իսրայելը և ԱՄՆ-ն հայտարարեցին, որ Իրանի հրթիռային և միջուկային ծրագրերը գրեթե ոչնչացված են, ինչը Թեհրանը հերքեց։
7. Աննախադեպ ընդունելություն կարմիր գորգի վրա Պուտինին Ալյասկայում
Զբոսանք կարմիր գորգի վրայով, բարեկամական ձեռքսեղմումներ և ջերմ փոխանակումներ։
Սրանք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի 2025 թվականի ամենավիճահարույց հանդիպումներից մեկի առաջին լուսանկարներն էին, երբ նա ողջունում էր իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին Ալյասկայում։
Պուտինի այցը Միացյալ Նահանգներ, որը լայնորեն համարվում էր աննախադեպ, քանի որ նա 2022 թվականին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման պատճառով դարձավ անտարբեր, Թրամփի՝ խաղաղության հասնելու և Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու նորացված ջանքերի մի մասն էր, որից, ըստ լուրերի, նա ավելի ու ավելի է հոգնում։
Սակայն, չնայած առիթի նշանակությանը, հանդիպումից որևէ շոշափելի արդյունք չեղավ, բացի Պուտինի՝ ԱՄՆ տարածքում գտնվելու պատկերներից, որոնք տարածվում էին ամբողջ աշխարհում։
Զրույցներից հետո Թրամփը նշեց, որ դժգոհ է Պուտինի վարքից, քանի որ Ուկրաինայի վրա հարվածները շարունակվում էին։
Սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ Թրամփը հայտարարեց, որ Ուկրաինան կարող է վերադարձնել գրեթե չորս տարվա պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանից կորցրած բոլոր տարածքները, ինչը նրա դիրքորոշման կտրուկ շրջադարձ էր փետրվարին Սպիտակ տանը Զելենսկու հետ աղետալի հանդիպման ժամանակ։
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ելույթից մոտ մեկ ամիս անց ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց ռուսական խոշոր նավթային ընկերությունների նկատմամբ՝ «Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու խաղաղության գործընթացին լուրջ հանձնառության բացակայության պատճառով», – ասվում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հայտարարության մեջ։
Այնուամենայնիվ, Ալյասկայի գագաթնաժողովը շարունակեց ստվեր գցել բանակցությունների վրա։
Ռուսաստանի պաշտոնյաները բազմիցս հիշատակեցին Անքորիջի հանդիպման «ոգին և տառը», իսկ արտգործնախարար Լավրովը պնդում էր, որ այն հաստատել է Մոսկվայի համար բարենպաստ պայմաններ։
Կրեմլը օգտագործեց Թրամփի ջերմ ընդունելությունը Պուտինի նկատմամբ՝ ներառյալ կարմիր գորգը, ռազմական թռիչքը և լիմուզինով համատեղ զբոսանքը՝ որպես ապացույց այն բանի, որ Վաշինգտոնը ընդունում է Ռուսաստանի տարածքային պահանջները՝ մտահոգելով Կիևին և եվրոպացի դաշնակիցներին։
8. Իսրայել-Համաս անկայուն հրադադարը Գազայում պահպանվում է
Գազայում գրեթե երկու տարի տևած ավերիչ պատերազմից հետո, որը սկսվեց Համասի գլխավորած զինյալների կողմից Իսրայելի հարավի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հարձակման հետևանքով, Իսրայելի և Համասի միջև փխրուն հրադադարը ուժի մեջ մտավ փուլերով ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում՝ Միացյալ Նահանգների, Կատարի և Եգիպտոսի ինտենսիվ միջնորդությամբ։
Թրամփի գլխավորած 20 կետից բաղկացած ծրագիրը ուժի մեջ մտավ հոկտեմբերի 10-ին և հաստատվեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից նոյեմբերի 17-ին։
Այս համաձայնագրի համաձայն՝ Համասը հոկտեմբերի 13-ին ազատ արձակեց վերջին 20 կենդանի իսրայելցի պատանդներին՝ փոխարենը ստանալով մոտ 2000 պաղեստինցի բանտարկյալների և կալանավորների։
Եգիպտոսի Շարմ էլ Շեյխ հանգստավայրում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովում, որին մասնակցում էին ավելի քան 20 երկրների ղեկավարներ, Թրամփը այն անվանեց «պատմական արշալույս» և պահանջեց Համասի զինաթափվել՝ զգուշացնելով. «եթե նրանք չզինաթափվեն, մենք կզինաթափենք նրանց»։
Համաձայնագիրը ներառում է ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ միջազգային կայունացման ուժերի ստեղծման դրույթներ, որոնց մասնակցության հետաքրքրություն են հայտնել Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ինդոնեզիան և Եգիպտոսը։
Ծրագրով նախատեսվում է, որ Իսրայելի կողմից հաստատված պաղեստինցի տեխնոկրատները կկառավարեն Ղազան, չնայած Համասը պնդում է, որ պաղեստինցիները պետք է որոշեն իրենց ղեկավարությունը։
Մշտական կառավարման, Իսրայելի լիակատար դուրսբերման, Համասի կողմից իշխանությունը պահպանելու փորձերի հետ կապված բռնության աճի և Գազայում դեռևս պահվող մեկ մահացած պատանդի մնացորդների վերադարձման վերաբերյալ կարևոր հարցեր են մնում։
Տարվա ավարտին հրադադարը մնաց փխրուն՝ պարբերաբար բախումներով և երկու կողմերից էլ խախտումների մեղադրանքներով, մինչդեռ Գազայի հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում էր, իսկ Գազայի բնակիչների մեծ մասը դեռևս տեղահանված էր լայնածավալ ավերածությունների պատճառով։
9. Չինաստանը և նրա հազվագյուտ մետաղների արտահանումը
Տարվա վերջին համաշխարհային լարվածությունը կրկին սրվեց, երբ Չինաստանը խիստ արտահանման վերահսկողություն կիրառեց իր հազվագյուտ մետաղների վրա, որոնք կարևոր են մեքենաներից մինչև զենք ամեն ինչի արտադրության համար։
Այդ քայլը նաև մտահոգություններ առաջացրեց համաշխարհային մատակարարման շղթայի վերաբերյալ։
Չինաստանը գրեթե մենաշնորհ ունի 17 տարրերի խմբի նկատմամբ և հայտարարել է, որ սահմանափակում է արտահանումը՝ ներքին վերամշակումը պաշտպանելու և ԱՄՆ մաքսատուրքերի աշխարհաքաղաքական ճնշմանը ի պատասխան։
Չնայած այս վերահսկողությունները սկզբում պատասխան էին Վաշինգտոնին, Բրյուսելը դարձավ վեճի կողմնակի վնաս և ստիպված եղավ մտածել արձագանքելու ուղիների մասին։
Հոկտեմբերին իր ելույթում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ դաշինքը պատրաստ է օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները՝ պայքարելու այն բանի դեմ, ինչը որոշ եվրոպացի առաջնորդներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որակել են որպես Չինաստանի կողմից տնտեսական հարկադրանք։
2023 թվականին ընդունված ACI-ն թույլ կտա ԵՄ-ին հակադարձել երրորդ երկրին՝ սահմանելով մաքսատուրքեր կամ սահմանափակելով պետական գնումներին, լիցենզիաներին կամ մտավոր սեփականության իրավունքներին մուտքը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հանդիպել է Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանի հետ Կուալա Լումպուրում կայացած ԱՍԵԱՆ գագաթնաժողովի շրջանակներում։
«Ես կիսվեցի իմ խիստ մտահոգությամբ Չինաստանի կողմից կարևորագույն հումքի և դրանց հետ կապված ապրանքների ու տեխնոլոգիաների արտահանման վերահսկողության ընդլայնման վերաբերյալ», – ասաց Կոստան հանդիպումից հետո։ «Ես կոչ արեցի նրան հնարավորինս շուտ վերականգնել հոսուն, հուսալի և կանխատեսելի մատակարարման շղթաները»։
Մինչ Բրյուսելը պնդում է կառուցողական լուծման հասնել առանց սրացման, հանձնաժողովը հետապնդում է «ռիսկերի նվազեցման» ռազմավարություն՝ չինական հանքանյութերից կախվածությունը նվազեցնելու համար։
Բացի այդ, Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկեցին, որ կաջակցեն առևտրային ավելի ուժեղ միջոցառումներին, եթե համապարփակ լուծում չգտնվի։
Աշխարհը, այդ թվում՝ ԵՄ-ն, մեծապես կախված է Չինաստանից, քանի որ երկիրը կազմում է համաշխարհային արտադրության 60%-ը և վերամշակման հզորությունների 90%-ը՝ ըստ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ)։
Սեպտեմբերին Չինաստանը առաջին անգամ անցկացրեց իր պատմության մեջ ամենամեծ ռազմական շքերթը, որին մասնակցեցին Սի Ցզինպինը, Պուտինը և Կիմ Չեն Ընը միասին՝ ցուցադրելով հիպերձայնային հրթիռներ և արհեստական բանականությամբ աշխատող զենքեր, որոնք ընդգծեցին Պեկինի մարտահրավերը Արևմուտքի կողմից առաջնորդվող համաշխարհային կարգին։
Պեկինը ձիթենու ճյուղ առաջարկեց ԵՄ-ին՝ «փոխադարձ շահեկան» գործընկերություն կառուցելու համար՝ ասելով, որ այն բաց է չինական շուկա ընդլայնվող եվրոպական բիզնեսների համար։
10. Հևի մետալ թմբկահարից մինչև Ճապոնիայի վարչապետ
Ճապոնիայի խորհրդարանը հոկտեմբերի 21-ին Սանաե Տակաիչիին ընտրեց որպես երկրի առաջին կին վարչապետ, ինչը պատմական իրադարձություն էր այն երկրի համար, որը 148 երկրների շարքում զբաղեցնում է 118-րդ տեղը գենդերային հավասարության ցուցանիշով։
Տակաիչին ստացավ 237 ձայն ստորին պալատում, ընդամենը չորսով ավելի, քան անհրաժեշտ էր, այն բանից հետո, երբ նրա Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը (ԼԴԿ) նոր կոալիցիա կազմեց աջակողմյան Ճապոնիայի նորարարական կուսակցության հետ՝ կենտրոնամետ Կոմեիտո կուսակցության հետ երկարատև գործընկերության փլուզումից հետո։
Տակաիչին սպանված նախկին վարչապետ Շինզո Աբեի կոշտ կողմնակիցն է, որը դեմ է միասեռ ամուսնություններին, աջակցում է միայն տղամարդկանց կողմից կայսերական ժառանգությանը և կոշտ դիրքորոշում է զբաղեցնում պաշտպանության և Չինաստանի հարցում։
Դեկտեմբերի վերջին Ճապոնիայի կաբինետը հաստատեց գալիք տարվա համար ռեկորդային պաշտպանական բյուջեի ծրագիր, որը գերազանցում է 9 տրիլիոն իենը (մոտ 50 միլիարդ եվրո), որի նպատակն է ամրապնդել իր հակահարվածային կարողությունները և ափամերձ պաշտպանությունը թևավոր հրթիռներով և անօդաչու զինանոցներով, քանի որ տարածաշրջանում լարվածությունը մեծանում է։
Ռեկորդային պաշտպանական բյուջեն և հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի ընդլայնվող ծրագիրը վճռորոշ տեղաշարժ են նշանավորում Ճապոնիայի համար Տակաիչիի գլխավորությամբ, քանի որ նա իր երկրի համար հարթեց ճանապարհը՝ դառնալու աշխարհի երրորդ խոշորագույն ռազմական ծախսատար երկիրը։
11. Արևմտյան Աֆրիկայի «հեղաշրջման գոտին» ընդլայնվում է
Քաղաքական անկայունությունը շարունակեց տանջել Արևմտյան Աֆրիկան 2025 թվականին՝ նոյեմբերի 23-ին Գվինեա-Բիսաուում ռազմական իշխանության զավթմամբ, ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից ընդամենը մեկ օր առաջ, և Բենինում հեղաշրջման փորձով։
Հեղաշրջումները շարունակեցին արագընթաց գործողությունները, որոնք սկսվել էին Մալիում 2020 և 2021 թվականներին, Գվինեայում՝ 2021 թվականին, Բուրկինա Ֆասոյում՝ 2022 թվականին, և Նիգերում ու Գաբոնում՝ 2023 թվականին, ձևավորելով այն, ինչը դիտորդները անվանում են «հեղաշրջման գոտի» Սահելի տարածաշրջանում։
Ռազմական խունտաները համակարգված կերպով վտարել են ֆրանսիական զորքերը և եվրոպական դիվանագիտական առաքելությունները՝ միաժամանակ խորացնելով կապերը Ռուսաստանի հետ, ներառյալ շահավետ պայմանագրերը Ռուսաստանի կառավարության կողմից ղեկավարվող Wagner Group վարձկանների հետ, որոնք Եվգենի Պրիգոժինի մահից հետո վերանվանվեցին Աֆրիկյան կորպուս։
(Եթե սա ծանոթ է հնչում, Աֆրիկյան կորպուսը նացիստական-գերմանական արշավախումբ էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մայրցամաքում։ 21-րդ դարի ռուսական մոտեցումն արդեն իսկ լուրջ ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքների առաջ է կանգնած։)
Ֆրանսիայի ազդեցությունը նախկին գաղութներում փլուզվել է, ինչը ստիպել է Փարիզին տեղափոխել ռազմական բազաները և հրաժարվել տասնամյակներ շարունակ գաղութատիրական ներգրավվածությունից։
Միևնույն ժամանակ, Կրեմլը միջամտել է՝ հասանելիություն ստանալով ռազմավարական հանքանյութերին, ռազմական բազաներին և քաղաքական լծակներին ամբողջ տարածաշրջանում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ուշադիր հետևում է․ Իրանը բախվում է 2022 թ․ ի վեր ամենալայնածավալ անկարգություններին. Ինչ գիտենք մինչ այժմ
Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար
Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի