«Ինձ միջազգային իրավունք պետք չէ». Թրամփի «Վայրի Արևմուտքի» դոկտրինը սառեցնում է քաղաքակիրթ եվրոպացիների ուղեղները

Եվրոպական երկրները փորձում են չմտածել այն մասին, թե որքանով են դեռ կարիք ունենում Դոնալդ Թրամփին: Որոշ դիվանագետներ ասում են, որ ժամանակն է մտածել դրա մասին:
Արկտիկական օդի սառցե ապտակի պես, Դոնալդ Թրամփի գործողությունը՝ Նիկոլաս Մադուրոյին Վենեսուելայի նախագահությունից հեռացնելու համար, ապշեցրեց ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և սառեցրեց նրանց լռության մեջ: Այնուհետև նա կասկածի տակ դրեց ՆԱՏՕ-ն, սպառնաց Կուբային և Իրանին և հայտարարեց, որ ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ ինքը պետք է տիրապետի Գրենլանդիային, անկախ նրանից, թե համաձայն են ԱՄՆ դաշնակիցները, որոնք ներկայումս վերահսկում են այն, թե ոչ։
«Ինձ միջազգային իրավունք պետք չէ», – հայտարարեց Թրամփը «Նյու Յորք Թայմս»-ին տված հարցազրույցում։ Սակայն միջազգային իրավունքը Թրամփի կարիքն ունի։ Նրա մոտեցումը գոյաբանական սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն համաշխարհային համաձայնագրերի, ինչպիսին է Փարիզի կլիմայական համաձայնագիրը, այլև Եվրամիության՝ միջազգային օրենսդրության աշխարհի ամենամեծ գործարանի համար։
Ամեն տարի ԵՄ-ն ստեղծում է ավելի քան 2000 դիրեկտիվ, ակտ, կանոնակարգ և այլ իրավական փաստաթղթեր, որոնք ուղղորդում են իր 27 անդամ երկրների տնտեսական և հասարակական կյանքը։
Ամերիկաների կողմից գերիշխող աշխարհում, որտեղ օրենքի գերակայությունը նշանակություն չունի, ԵՄ օրենսդրական մեքենան կարող է արագ վերածվել տարօրինակ անախրոնիզմի։ 2026 թվականի առաջին շաբաթը կրկին բացահայտեց Եվրոպայի ղեկավարության կաթվածահարությունն ու անզորությունը՝ արձագանքելու ամերիկացի նախագահին, որը հպարտորեն պարծենում է, որ միակ բանը, որը կարող է կանգնեցնել նրան, իր սեփական «բարոյականության» զգացումն է։
«Սա շատ կարևոր պահ է», – ասաց եվրոպական երկրից մի դիվանագետ, որը, ինչպես մյուսները, անանուն մնաց՝ ազատ խոսելու համար: «Եվրոպական լրատվամիջոցներում միտում կար ծաղրել Թրամփին և նրա ժողովրդին և ներկայացնել նրանց որպես հիմար, իսկ երբեմն՝ նույնիսկ խելագարներ: Կարծում եմ՝ դա սխալ է: Նրանք շատ ընդունակ են»:
Սակայն նրանց առաքելությունը, ասաց այս դիվանագետը, հստակ է՝ անել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ԱՄՆ-ի և Թրամփի վարչակազմի շահերը առաջ մղելու համար: Սպիտակ տունը չի հետաքրքրվում Եվրոպայի լավ դաշնակից լինելով և ավելին քան պատրաստ է քննադատել, սպառնալ, ահաբեկել և, հնարավոր է, հարձակվել հին մայրցամաքի վրա: «Սա չի կարող անակնկալ լինել», – ասաց դիվանագետը:
Այս ամենի մեջ Ուկրաինան
Սակայն Թրամփի երկրորդ ժամկետի գրեթե մեկ տարի անց եվրոպացի առաջնորդներն ու պաշտոնյաները երբեք պաշտոնապես չեն քննարկել Ամերիկայի նոր հեռավորությունը նախկինում մտերիմ դաշնակիցներից ռազմավարական մակարդակով: «Դա պետք է քննարկվի», – ասաց նույն դիվանագետը: «Պատճառը, որ մենք լիարժեք քննարկում չենք ունեցել այս հարցի շուրջ, Ուկրաինայի պատճառով է»:
Եվ ահա լարվածության միջուկը, որը կաթվածահար է անում Եվրոպայի արձագանքը: Ճիշտ այնպես, ինչպես Եվրոպան դեռևս կախված է ՆԱՏՕ-ից իր անվտանգության համար, չնայած բազմիցս խոստացել է կանգնել իր ոտքերի վրա, այն հուսահատորեն կարիք ունի ամերիկյան աջակցության՝ Ուկրաինայում ընդունելի զինադադար ապահովելու համար։
Այս շաբաթ այսպես կոչված կամավորների կոալիցիայի մեջ Ուկրաինայի դաշնակիցների հանդիպումը մոտեցավ այն պլանին, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները կապահովի ռազմական աջակցություն՝ ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր երաշխավորելու համար։ Սակայն հանդիպումից հետո ի հայտ եկած 30-ից ավելի կառավարությունների համատեղ հայտարարության մեջ բացակայում էին ամերիկյան դերի վերաբերյալ մանրամասները և այն չէր ստորագրվել Թրամփի ներկայացուցիչների կողմից։
Սակայն սա դեռևս վտանգավոր նուրբ պահ է Ուկրաինայի համար, և Ռուսաստանը դեռևս նույնիսկ չի քննարկվել։ Թրամփին այս պահին օտարացնելը ռիսկային կլինի Ուկրաինայի դաշնակիցների համար ԵՄ-ում և դրանից դուրս։
Խնդիրն այն է, որ եթե Արևմուտքի նոր վիճակի վերաբերյալ բաց քննարկում չլինի, առաջնորդները, հավանաբար, դժվարություններ կունենան ԱՄՆ-ից և, հնարավոր է, ՆԱՏՕ-ից անհրաժեշտ արտաքին քաղաքականության շեղման մասշտաբի համար անհրաժեշտ քաղաքական աջակցությունը ստանալու հարցում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս մարտահրավերի վերաբերյալ ամենաբացերից մեկն էր՝ այս շաբաթ իր ելույթում զգուշացնելով, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է աշխարհը բաժանել ազդեցության ոլորտների։
«Միացյալ Նահանգները հաստատված տերություն է, որը աստիճանաբար հեռանում է իր որոշ դաշնակիցներից և ազատվում այն միջազգային կանոններից, որոնք նախկինում խթանում էր», – ասաց Մակրոնը իր տարեկան արտաքին քաղաքականության ուղերձում։
Մակրոնն ասաց, որ Եվրոպան չպետք է ընդունի այն, ինչ նա անվանել է «նոր գաղութատիրություն», և պետք է ավելի շատ ներդրումներ կատարի մայրցամաքի «ռազմավարական ինքնավարության» մեջ։
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի նախագահն ինքը այժմ ավելի թույլ է և ավելի ոչ ժողովրդական, քան երբևէ եղել է, քանի որ Փարիզի փակուղային խորհրդարանը չի կարողանում առաջընթաց գրանցել հիմնական միջոցառումների հարցում, իսկ քաջալերված ծայրահեղ աջերը առաջատար են հարցումներում։
Չնայած շատ դիվանագետներ և պաշտոնյաներ կիսում են Մակրոնի գնահատականը, նրանք գիտեն, որ նրա ձայնը Բրյուսելի քաղաքականության մեջ այն կշիռը չունի, ինչ նախկինում։
Այս շաբաթ իր արտաքին քաղաքականության ելույթում Մակրոնը չհիշատակեց Ամերիկայի գործողությունները Վենեսուելայում կամ անձամբ Թրամփին։
Նույնիսկ եթե Թրամփին կարողանան համոզել կանգնել Եվրոպայի կողքին, հետ քաշվել Գրենլանդիայից և ամերիկյան զորքեր ուղարկել Ուկրաինայում խաղաղությունը վերահսկելու համար, արդյո՞ք դա կտևի։
Դիվանագետները դեռևս կասկածում են, թե որքան կարժենա Ուկրաինայի անվտանգությունը երաշխավորող խաղաղության պայմանագրի վրա ցանկացած ամերիկյան ստորագրություն, երբ Թրամփը պատրաստ է անել այն, ինչ ցանկանում է։ «Օրվա վերջում», – ասաց մեկ այլ եվրոպացի դիվանագետ, – «դուք երաշխիքներ չունեք, որ ամեն ինչ կկարգավորվի»։
Ոչ միայն փուչիկի խնդիր է
ԵՄ-ի անկապությունը Թրամփի նոր աշխարհակարգի հետ ակնհայտ է ամենուր, ըստ դաշինքի քննադատների։ Ղազայում ԵՄ-ն որևէ հեռանկարային դեր չունի որևէ նոր խաղաղության խորհրդում, որը կարող է կառավարել գոտին Թրամփի հրադադարի ծրագրի շրջանակներում, չնայած այն հանգամանքին, որ այն ամենամեծ օգնության դոնորն է։ Մինչ իրանցի ցուցարարները ձգտում են տապալել Թեհրանի ռեժիմը, ԵՄ առաջնորդները 3000 մղոն հեռավորությունից ջերմ խոսքերից բացի քիչ բան են ասում՝ եթե ընդհանրապես խոսում են դրա մասին։
«Եվրոպան կորցրել է իր ճանապարհը, և ես վստահ չեմ, որ այն դեր ունի խաղալու աշխարհի որևէ այլ վայրում, բացի Ուկրաինայից», – ասել է ԵՄ-ից դուրս գտնվող մի բարձրաստիճան դիվանագետ։
Դիվանագետը որպես հատուկ թուլություն նշել է գագաթնակետում առկա «բաժանումները»։ Օրինակ՝ ոչ մի անհատ չի խոսում Եվրոպայի անունից արտաքին քաղաքականության հարցում, և ԵՄ առաջնորդները առանձին հայտարարություններ են արել՝ ի պատասխան Մադուրոյին հեռացնելու ԱՄՆ գործողության։ Մեկը հնչել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի, մյուսը՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի, իսկ երրորդը՝ Կայա Կալլասի կողմից, ով պաշտոնապես զբաղեցնում է «բարձրագույն ներկայացուցչի» պաշտոնը և ԵՄ բարձրագույն դիվանագետն է։
Սակայն Կալլասի հայտարարությունը, որը կոչ էր անում «հանգստության և զսպվածության» և միջազգային իրավունքի «սկզբունքների» նկատմամբ հարգանքի, վերջիվերջո ստորագրվեց միայն ԵՄ 26 անդամ պետությունների կողմից, որոնցից մեկը՝ Հունգարիան, հրաժարվեց միանալ դրան։
Ամերիկայի կողմից համաշխարհային կարգին ուղղված բացահայտ մարտահրավերը մղձավանջ է, որը տարածվում է Բրյուսելից այն կողմ։
Վերցրեք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի օրինակը, ով ինքն էլ կարիերայի իրավաբան է։ Մինչև իշխանության գալը Սթարմերը քննադատում էր Լոնդոնի պահպանողական կառավարությանը՝ Թրամփի միջազգային իրավունքի նկատմամբ անտարբերությունը չբացահայտելու համար։ Այժմ, երբ նա պաշտոնավարում է, կարող է անել միայն ամենաթույլ հրապարակային մեկնաբանությունները՝ հրաժարվելով կարծիք հայտնել Վենեսուելայում Թրամփի ռեժիմի փոփոխության գործողության օրինականության կամ անօրինականության վերաբերյալ։
«Ի՞նչ լծակներ կարող ենք ունենալ Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ չենք առարկում, երբ ԱՄՆ-ն դա անում է Վենեսուելայում»։ հարցրեց մեկ այլ եվրոպացի դիվանագետ։
Նույնիսկ երբ խոսքը վերաբերում է Թրամփի՝ Գրենլանդիայի՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ Դանիայի տարածքի մի մասի «սեփականությանը» տիրանալու նկրտումներին, եվրոպացիները, որոնք ձգտում էին աջակցել Դանիայի դիրքորոշմանը, իրենց պատասխանները ձևակերպեցին ամենամեղմ ձևով՝ զգուշորեն խուսափելով այն ամենից, ինչը կարող էր թվալ ԱՄՆ-ի ուղղակի քննադատություն։ «Օրենքն ավելի ուժեղ է, քան ուժը»՝ սա լավագույնն էր, որ կարողացավ անել ֆոն դեր Լեյենը։ Հստակ չէ, թե նա ճիշտ է։
«Աշխարհն այլևս հիմնված չէ եվրոպական արժեքների վրա», – ասաց ավագ դիվանագետը։ «Աշխարհը գործում է բոլորովին այլ կերպ։ Եվրոպան պետք է գտնի իր ճանապարհը»։
