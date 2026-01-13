Վենեսուելա – ԵՄ առևտուր. Եվրոպայում ո՞ր երկրներն են ամենաշատ գործարքները կատարում Վենեսուելայի հետ

Վենեսուելան ԵՄ խոշոր առևտրային գործընկեր չէ: Առևտրում գերիշխող դիրք է գրավում Իսպանիան՝ կազմելով ընդհանուր ծավալի 55%-ը: Հաշվի առնելով Վենեսուելայի մեծ ապացուցված հում նավթի պաշարները, ԵՄ-ն ուշադիր հետևում է երկրում քաղաքական զարգացումներին:
Վենեսուելայի տնտեսական ապագան կրկին ուշադրության կենտրոնում է, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն մեկ շաբաթ առաջ ռազմական գործողության ժամանակ գերի վերցրեց նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին:
Երկիրն ունի աշխարհում ամենամեծ ապացուցված հում նավթի պաշարները: 2023 թվականին դրանք կազմել են մոտ 303 միլիարդ բարել, որը հավասար է համաշխարհային պաշարների մոտ 17%-ին՝ ըստ ԱՄՆ էներգետիկ տեղեկատվության վարչության (EIA):
Այս ամենը հարցեր է առաջացնում Վենեսուելայի տնտեսական կապերի վերաբերյալ Եվրոպայի հետ: Որքանո՞վ կարևոր է Վենեսուելան որպես առևտրային գործընկեր ԵՄ-ի համար: Ինչպե՞ս է փոխվել ԵՄ-ի և Վենեսուելայի միջև առևտուրը վերջին տարիներին: Եվ որո՞նք են եվրոպական երկրները ամենաշատ գործարքներն անում Վենեսուելայի հետ:
Վենեսուելան թվային առումով ԵՄ-ի խոշոր առևտրային գործընկեր չէ: Սակայն դրա քաղաքական կարևորությունը և ապագա տնտեսական կապերի ներուժը առանձին հարց են:
Վենեսուելական ապրանքների բաժինը ԵՄ-ից դուրս ներմուծման մեջ շատ փոքր է՝ կազմելով ապրանքների ներմուծման ընդամենը մոտ 0.1%-ը 2024 թվականին, մինչդեռ ԵՄ-ից Վենեսուելա արտահանումը այնքան ցածր է, որ ըստ Եվրոստատի հրապարակած տվյալների՝ գործնականում զրոյական է։
2024 թվականին ԵՄ-ից Վենեսուելա արտահանումը կազմել է մոտ 784 միլիոն եվրո, մինչդեռ Վենեսուելայից ներմուծումը կազմել է մոտ 2.16 միլիարդ եվրո, ինչը կազմել է մոտ 2.95 միլիարդ եվրո ընդհանուր առևտրային ծավալ։
Սա ավելի քան կրկնակի ավելի է, քան 2020 թվականի առևտրային ծավալը, երբ այն կազմում էր մոտ 1.42 միլիարդ եվրո։ Մինչ Վենեսուելայից ներմուծումն աճել է, ԵՄ արտահանումը մնացել է մոտավորապես նույն մակարդակի վրա, ինչը հանգեցրել է Վենեսուելայի օգտին զգալի առևտրային ավելցուկի։
Ո՞ր ապրանքներն են գերակշռում ԵՄ-Վենեսուելա առևտրում
ԵՄ-ն Վենեսուելայի երրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է՝ ԱՄՆ-ից և Չինաստանից հետո, ըստ ԵՄ հանձնաժողովի։ 2024 թվականին ԵՄ-ից Վենեսուելա արտահանումները հիմնականում կազմել են մեքենաներ և սարքավորումներ (20.9%), հանքային արտադրանք (20.6%) և քիմիական արտադրանք (15%)։
Ներմուծման մասով, Վենեսուելայից ԵՄ գնումների մեջ գերակշռում էր նավթը, որը կազմում էր ընդհանուր ներմուծման մոտ 70%-ը: Այլ նշանակալի կատեգորիաներից էին ձկնորսական արտադրանքը (9.3%), մասնավորապես՝ ծովախեցգետինը, ինչպես նաև ոչ մետաղները և դրանց հետ կապված արտադրանքը (8%):
ԵՄ-Վենեսուելա առևտրի կեսից ավելին անցնում է Իսպանիայի միջով
Իսպանիան ակնհայտորեն բացառություն է ԵՄ-Վենեսուելա առևտրում՝ 2024 թվականին կազմելով ընդհանուր առևտրի ծավալի 55%-ը՝ ըստ Եվրոստատի: Իսպանիան կազմում է ԵՄ-ից Վենեսուելա արտահանման 29%-ը և երկրից ԵՄ-ից ներմուծման մինչև 64%-ը: Արժեքային առումով Իսպանիան Վենեսուելա է արտահանել մոտ 230 միլիոն եվրոյի ապրանքներ, մինչդեռ ներմուծել է մոտ 1.38 միլիարդ եվրո:
Իտալիան ԵՄ-Վենեսուելա առևտրում երկրորդ տեղում է՝ 16% մասնաբաժնով, որին հաջորդում է Նիդեռլանդները՝ 10%-ով:
ԵՄ երկու այլ խոշոր տնտեսություններ՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան, Վենեսուելայի հետ ունեն շատ ավելի փոքր առևտրային կապեր՝ համապատասխանաբար կազմելով 5% և 4%:
Բելգիան (4%) և Լեհաստանը (2%) նույնպես կազմում են ԵՄ-Վենեսուելա առևտրի ընդհանուր ծավալի ավելի քան 1%-ը: ԵՄ մյուս բոլոր անդամ պետություններից յուրաքանչյուրը Վենեսուելայի հետ առևտրի 1%-ից պակաս մասնաբաժին ունի։
ԵՄ հանձնաժողովի տվյալներով՝ ԵՄ-ի և Վենեսուելայի միջև արտոնյալ առևտրային պայմանավորվածություններ չկան: Առևտրային հարաբերությունները կարգավորվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կանոններով և սակագներով։
«Վենեսուելայում առևտրային և ներդրումային միջավայրը շարունակում է մարտահրավեր նետել ԵՄ օպերատորների համար, հիմնականում վերջին տարիներին իրականացված տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության պատճառով, ինչպիսիք են արտարժույթի և գների վերահսկողությունը, բռնագրավումները և տնտեսության մեջ պետական միջամտության այլ ձևերը», – նշում է հանձնաժողովը։
Վենեսուելան Մերկոսուրի լիիրավ անդամ դարձավ 2012 թվականին: Սակայն, 2017 թվականին հիմնադիր Մերկոսուրի երկրները անորոշ ժամանակով կասեցրին Վենեսուելայի անդամակցությունը: Արդյունքում, Վենեսուելան ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի մաս չի կազմում։
ԵՄ-ն կոչ արեց «հանգստության և զսպվածության բոլոր կողմերին՝ խուսափելու լարվածության սրումից և ապահովելու ճգնաժամի խաղաղ լուծումը», այն բանից հետո, երբ Մադուրոն ԱՄՆ իշխանությունների կողմից 2026 թվականի սկզբին տարվեց Նյու Յորք։
ԵՄ թեկնածու երկիր Թուրքիան զարգացրել է տնտեսական հարաբերություններ Վենեսուելայի հետ։
Թուրքիայի առևտրի նախարար Օմեր Բոլատի խոսքով՝ երկկողմ առևտուրը 2024 թվականին հասել է 665 միլիոն դոլարի (571 միլիոն եվրո)։ Թուրքիան նպատակ ուներ այս թիվը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի (2.6 միլիարդ եվրոյի) մինչև Մադուրոյի ձերբակալությունը։
Առևտրի և բիզնեսի նախարարության տվյալներով՝ Մեծ Բրիտանիայի և Վենեսուելայի միջև ապրանքների և ծառայությունների առևտուրը կազմել է 212 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (244 միլիոն եվրո) 2025 թվականի երկրորդ եռամսյակի ավարտից հետո չորս եռամսյակների ընթացքում։
