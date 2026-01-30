ԵՄ-ն միգրացիայի հարցում «հաստատակամ դիվանագիտություն» է իրականացնելու՝ վիզաները որպես լծակ օգտագործելով

Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է միգրացիայի վերաբերյալ իր հնգամյա ռազմավարությունը, որը ներառում է ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների համար խթաններ՝ համագործակցելու դաշինքից դուրս անկանոն միգրանտներին պահելու հարցում։
Եվրոպական միությունը պատրաստվում է հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում «հաստատակամ միգրացիոն դիվանագիտության» քաղաքականություն իրականացնել, ըստ հինգշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ներկայացված երկու ոչ օրենսդրական փաստաթղթերի։
Առաջարկությունները ներառում են դաշինքի երրորդ երկրների հետ գործընկերության համակարգի ամրապնդումը, վիզաների հասանելիության, առևտրի և ֆինանսական աջակցության օգտագործումը որպես լծակ՝ օտարերկրյա կառավարություններին դրդելու հետ վերցնել իրենց քաղաքացիներին և կանխելու դեպի Եվրոպա անօրինական մեկնումները։
Սա կներառի վիզաների կասեցման մեխանիզմի արդիականացումը այն երկրների համար, որոնք համարվում են անբավարար համագործակցող ԵՄ սահմանային քաղաքականության հետ։
Առաջին փաստաթուղթը, որը կոչվում է Եվրոպական ապաստանի և միգրացիայի կառավարման ռազմավարություն, հանձնաժողովի մոտեցման նախագիծ է հաջորդ հինգ տարիների համար և ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է ներկայիս ռազմավարությանը՝ սահմանների խստացում, դաշինք մտնող ոչ ԵՄ քաղաքացիներին հետևելու համար բարդ տեխնոլոգիաների կիրառում և անկանոն միգրանտների իրենց ծագման երկրներ վերադարձի բարելավում։
Հանձնաժողովը պնդում է, որ բոլոր միջոցառումները հիմնված կլինեն հիմնարար իրավունքների հարգանքի վրա և ընդգծում է, որ ռազմավարության հենասյուներից մեկը նաև նպատակ ունի ներգրավել տաղանդավոր և որակավորված միգրանտների՝ մրցունակությունը խթանելու և ԵՄ աշխատաշուկայում առկա բացերը լրացնելու համար։
«Առաջնահերթությունը հստակ է՝ անօրինական ժամանողների թվի կրճատում և պահպանում», – ասել է ԵՄ ներքին գործերի և միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրունները։
Անկանոն սահմանահատումները 2025 թվականին նվազել են՝ հասնելով 178,000-ի, ինչը տարեկան 26% անկում է, որը համապատասխանում է ընդհանուր նվազման միտմանը, ըստ Frontex-ի հրապարակած տվյալների։
Երկրորդ փաստաթուղթը, որը կոչվում է ԵՄ վիզային ռազմավարություն, սերտորեն կապված է միգրացիոն ռազմավարության հետ, քանի որ դրա առաջին հենասյուները նվիրված են «ԵՄ անվտանգության ամրապնդմանը»։ Վիզայի կասեցման մեխանիզմից զատ, նախատեսվում է գործող անվիզա ռեժիմների ավելի ուժեղ մոնիթորինգ և ճանապարհորդական փաստաթղթերի անվտանգության ամրապնդման նոր եղանակներ։
ԵՄ վիզաների կանոնների վերանայումը կարող է նաև ներառել նպատակային սահմանափակող միջոցառումներ՝ վիզայի դիմումները կասեցնելու, մերժելու կամ սահմանափակելու համար՝ «ի պատասխան երրորդ երկրների թշնամական գործողությունների, որոնք խաթարում են ԵՄ անվտանգությունը»։
Բրունները և Եվրոպական հանձնաժողովի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության, անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերով գործադիր փոխնախագահ Հեննա Վիրկկունենը չեն նշել որևէ կոնկրետ օտարերկրյա պետություն, սակայն ԵՄ պաշտոնյաները նշում են, որ Ռուսաստանը և Բելառուսը ցուցակի առաջատարներն են։
Հանձնակատար Բրունները նաև որևէ գնահատական չի տվել Իսպանիայի կառավարության կողմից մոտ 500,000 անկանոն միգրանտներին երկրում մնալու իրավունք տրամադրելու վերջին որոշման վերաբերյալ՝ ասելով, որ որոշումը ազգային պատասխանատվություն է։
