Ֆոն դեր Լեյենը սեմինար է հրավիրում՝ մրցունակության և «հիասթափությունների» հարցերը քննարկելու համար

Հանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ նշել են, որ մրցունակության վերաբերյալ «սեմինարը» կանդրադառնա նաև Հանձնաժողովի «աշխատանքային մեթոդներին»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը իր եվրահանձնակատարների թիմին կհրավիրի մրցունակության վերաբերյալ հանդիպման, որը պաշտոնապես կկենտրոնանա, բայց նաև նախատեսված է Հանձնաժողովի ներսում ներքին լարվածությունը մեղմելու համար, Euronews-ին հայտնել են մի քանի պաշտոնյաներ։
Հանձնաժողովի պաշտոնական օրակարգի համաձայն՝ ֆոն դեր Լեյենը վաղը Բելգիայի Լյովեն քաղաքում կնախագահի մրցունակության վերաբերյալ «քոլեջի սեմինարը»։
Հանդիպմանը կմասնակցի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կառավարիչ տնօրեն Քրիստալինա Գեորգիևան։
Սեմինարը ԵՄ-ի ջանքերի մի մասն է՝ խթանելու եվրոպական տնտեսությունը և արագացնելու Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագիի կողմից մշակված մրցունակության մասին զեկույցի իրականացումը։
Սեմինարը կլրացնի ԵՄ առաջնորդների աշխատանքը, որոնք փետրվարի 12-ին կհանդիպեն «հանդիպման», որին կմասնակցեն Դրագին և Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտան, որը ԵՄ միասնական շուկայի մեկ այլ նախագծի հեղինակն է։
Այնուամենայնիվ, երկու պաշտոնյաներ նշեցին, որ հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն նաև հանձնաժողովի «աշխատանքային մեթոդները»։
Մի պաշտոնյա այս նիստը նկարագրեց որպես հնարավորություն՝ արտահայտելու հանձնակատարների շրջանում առկա «հիասթափությունները»։ Պաշտոնյան հավելեց, որ հիմնական մտահոգությունը օրենսդրական փաստաթղթերի բազմիցս ուշացումն է ավագ պաշտոնյաներին։
