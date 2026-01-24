Պատերազմով և Շենգենով բաժանված. Պաշարված բանտից փակ սահման

Եվրոպան անվտանգ պահելու համար նախատեսված անվտանգության համակարգը թակարդում է ուկրաինացի նախկին բանտարկյալներին, այդ թվում՝ ռուսական օկուպացիայի զոհերին, թողնելով բաժանված ընտանիքներին՝ առանց իրավական անորոշությունից դուրս գալու հստակ ճանապարհի։
35-ամյա Յուլիա Հետմանը պահում է իր որդու՝ Բոգդանի լուսանկարը Կիևում գտնվող սենյակում, որտեղ ժամանակավորապես ապրում է։
Վիտալի և Բոգդան Օսիպովները ապաստան են գտել Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից Կենտրոնական Գերմանիայում, բայց գրեթե երկու տարի հայրն ու որդին սպասում են, որ Յուլիա Հետմանը՝ Վիտալիի զուգընկերը և Բոգդանի մայրը, միանա իրենց։ Ընտանիքը բաժանված է ոչ թե պատերազմով, այլ Եվրամիության տվյալների բազայով։
Ընտանիքը դաշինքի անվտանգության ճարտարապետության կողմից ստեղծված թակարդում հայտնված ուկրաինացիների աճող թվի մեջ է։ Ուկրաինայի քաղաքացիները, որոնք պատիժ են կրում ռուսական ուժերի կողմից գրավված ուկրաինական բանտերում, կամ որոնք պատերազմի ընթացքում բռնի կերպով տեղափոխվել են Ռուսաստան օկուպացիոն ուժերի կողմից, ԵՄ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում նշվում են որպես հասարակական կարգի և ներքին անվտանգության համար պոտենցիալ սպառնալիք։
Հետմանը, որը պատերազմի սկսվելու պահին Մարիուպոլի բանտում բռնի հանցագործության համար պատիժ էր կրում, իր պատիժն ավարտեց ռուսական օկուպացիայի տակ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրան հաջողվել է լքել օկուպացված քաղաքը, բայց նա չի կարողանում վերամիավորվել իր ընտանիքի հետ Գերմանիայում, քանի որ Լեհաստանի սահմանին կանգնած է Գերմանիայի կողմից տրված նախազգուշացման պատճառով, որն արգելում է նրան մուտք գործել Եվրոպայի մեծ մաս։
«Այս մարդիկ գոյատևել են պատերազմից, առևանգումից և բռնությունից ռուսական կալանքի տակ», – ասաց Կիևում գործող «Ուկրաինայի բանտարկյալների պաշտպանություն» ՀԿ-ի փաստաբան Հաննա Սկրիպկան։ «Նրանք պատերազմական հանցագործությունների զոհեր են, այլ ոչ թե անվտանգության սպառնալիքներ»։
Մեր հետաքննությունը պարզել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները իրավապահ Եվրոպոլ գործակալությանը տրամադրել են առնվազն 3738 նախկին բանտարկյալների անուններ, որոնք պահվել են Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքների քրեակատարողական հաստատություններում, ըստ կողմից վերանայված փաստաթղթերի։
48-ամյա Վիտալի Օսիպովը և նրա 13-ամյա որդին՝ Բոգդանը, ապաստան են գտել կենտրոնական Գերմանիայի Ռոտենբուրգ ան դեր Ֆուլդա քաղաքում։ Ալեքս Կրաուս POLITICO-ի համար
Մինչդեռ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ իրենք որևէ հարցում չեն արել ԵՄ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում անձանց նշելու համար, նախկին կալանավորները, իրավապաշտպան խմբերը և փաստաբանները նշում են, որ տեղեկատվության փոխանակումը համընկել է մուտքի արգելքների աճի հետ՝ բաժանելով ընտանիքներին և նախկին կալանավորներին թողնելով անթափանց անվտանգության որոշումների թակարդում, որոնք նրանք չեն կարող իմաստալից կերպով վիճարկել։
«Մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, որպեսզի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներից ուկրաինացիներին չվերաբերվեն որպես անվտանգության սպառնալիք», – ասել է հոլանդացի կենտրոնական ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի անդամ և Եվրախորհրդարանի Ուկրաինայի հարցով ստվերային զեկուցող Թեյս Ռոյտենը։ «Ուկրաինացիները մեր դաշնակիցներն են՝ նրանք պայքարում են իրենց ազատության և ժողովրդավարության համար»։
«Երբ մեկը հայտնվում է ցուցակում», – շարունակել է Ռոյտենը, – «ո՞վ է պատասխանատու նրանց ցուցակից հանելու համար»։
Պաշարված բանտից փակ սահման
Հետմանը երեք տարի անցկացրեց հինգ տարվա ազատազրկման մեջ՝ մարմնական վնասվածք հասցնելու համար, որը, նրա խոսքով, իրեն հարձակվել է, երբ Մարիուպոլի թիվ 107 կանանց գաղութը 2022 թվականի փետրվարին մեկուսացվեց արտաքին աշխարհից։ Բանտային իշխանությունները կասեցրին հեռախոսների և հեռուստատեսության հասանելիությունը, երբ Ռուսաստանը սկսեց իր լայնածավալ ներխուժումը։ «Մենք կասկածում էինք, որ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց չգիտեինք՝ ինչ է իրականում», – հիշում է նա։
Շուտով սկսվեցին ռմբակոծությունները։ Բանտի անձնակազմը փախավ։ Ջուրն ու էլեկտրաէներգիան անհետացան։ Զուգարանները ոչնչացվեցին։ Կանայք փոսեր փորեցին, եփեցին բաց կրակի վրա և քնում էին նկուղներում։ Մարիուպոլի վրա Ռուսաստանի հարձակման մոտ մեկ ամիս անց ռուսական ուժերը վերահսկողություն ստանձնեցին քաղաքի կանանց բանտի նկատմամբ՝ այնտեղ պահվող ուկրաինացի բանտարկյալներին ենթարկելով ավելի դաժան ռեժիմի, որը բնութագրվում էր հարկադիր աշխատանքով և կամայական կանոններով։
«Կյանքն ամբողջությամբ փոխվեց», – ասում է Հետմանը։ «Ամենափոքր խախտման համար բոլորը պատժվում էին»։
Քառասուն կիլոմետր հեռավորության վրա Օսիպովը և նրա որդին թաքնվում էին հարևանների տան նկուղում՝ այն տան մոտ, որտեղ ընտանիքը միասին ապրել էր մինչև Յուլիայի բանտարկությունը՝ գոյատևելով բաց կրակի վրա պատրաստած պահածոյացված սնունդով։ Զույգերից ոչ մեկը չգիտեր, որ մյուսը կենդանի է։
Գրեթե վեց ամիս գետնի տակ անցկացնելուց հետո կամավորները Օսիպովին առաջարկեցին Ռուսաստանով և Բելառուսով դեպի Եվրամիություն տանող ճանապարհ։ Ուկրաինայից հեռանալուց առաջ նա և իր 13-ամյա որդին՝ Բոգդանը, համարձակվելով դիմակայել ռուսական ռմբակոծությանը՝ այցելելու Մարիուպոլի ուղղիչ գաղութ։
Օսիպովը դարպասի մոտ գտնվող ռուս զինվորին բացատրեց, որ հետմանը բանտարկված է եղել ներսում։ Զինվորը թույլ տվեց նրան մտնել։ «Մենք տեսանք միմյանց և պայթեցինք լաց լինելով», – հիշեց Օսիպովը։
Հետմանը իր պատիժը կրեց մեկ տարի անց։ 2023 թվականի սեպտեմբերին ազատ արձակվելուց հետո նա ծրագրեր կազմեց մեկնել Գերմանիա, որտեղ Օսիպովը և Բոգդանը բնակություն էին հաստատել Ռոտենբուրգ ան դեր Ֆուլդայում՝ հանգիստ գետափնյա քաղաքում, որտեղ արդեն ապրում էին ազգականները։ Վիտալին և Բոգդանը մաքրեցին իրենց բնակարանը, գնեցին մթերքներ և սպասեցին։
Ապա, մի վաղ առավոտյան, Հետմանը զանգահարեց ուկրաինա-լեհական սահմանից՝ լաց լինելով։ «Նրանք ինձ չեն թողնում մտնել», – ասաց նա, ըստ Օսիպովի հիշողության։
Դորոհուսկի անցակետում գտնվող լեհական իշխանությունները նրան ասացին, որ նրան արգելված է մուտք գործել Եվրամիություն։ Նրանք նրա անունը գտել էին Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում տեղադրված ահազանգի հետ կապված։
Ուկրաինական ընտանիքին բաժանող տվյալների բազայի ներսում
Եվրոպայի երաշխավորված տեղաշարժի ազատությունը հիմնված է տվյալների բազայի վրա։
Շենգենյան տեղեկատվական համակարգը միավորում է դաշինքի սահմանային վերահսկողության և իրավապահ մարմիններին՝ ոստիկանական ստուգումների ընթացքում և իր արտաքին պարագծի երկայնքով իրական ժամանակի ահազանգեր փոխանակելու համար։ Համակարգը բաղկացած է կենտրոնական տվյալների բազայից, որը տեխնիկապես շահագործվում է ԵՄ eu-LISA գործակալության կողմից՝ Եվրոպական հանձնաժողովի հսկողության ներքո, յուրաքանչյուր մասնակից երկրի ազգային համակարգերից և դրանք կապող անվտանգ ցանցից։
Ինչպես և ինչու են անհատները մուտքագրվում Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ, կարող է դժվար լինել հետևել, այդ թվում՝ ցուցակներից տուժածների համար։ Շենգենյան յուրաքանչյուր երկիր պատասխանատու է իր սեփական ահազանգերը ստեղծելու, պահպանելու և կիրառելու համար, որոնք անմիջապես տեսանելի են և կիրառելի են մյուս բոլոր մասնակից պետություններում։ Թեև ազգային իշխանությունները պաշտոնապես մերժում են մուտքը իրենց կողմից կառավարվող արտաքին սահմանային անցակետերում, ՇՄՀ տագնապ տեղադրելու հիմքում ընկած որոշումը կարող է ավելի վաղ կայացված լինել մեկ այլ անդամ պետության կողմից՝ առանց ստուգումն իրականացնող երկրի մասնակցության։
ՇՄՀ տագնապներին վերաբերող տեղեկատվությունը կարող է փոխանակվել Եվրոպոլի՝ ԵՄ քրեական հետախուզության և իրավապահ մարմինների համակարգման գործակալության միջոցով, որը չունի սեփական ձերբակալման լիազորություններ, բայց նպաստում է ազգային իշխանությունների միջև տեղեկատվության փոխանակմանը՝ SIRENE բյուրոներ անունով հայտնի համակարգող գրասենյակների միջոցով։ Եվրոպոլի կողմից ՇՄՀ տագնապներ չեն տրամադրվում, սակայն գործակալության միջոցով փոխանակվող տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել անդամ պետություններին, որոնք այնուհետև ինքնուրույն որոշում են՝ մուտքագրե՞լ, թե՞ պահպանել տագնապը։
Հետմանի անունը, կարծես, հայտնվել է տվյալների բազայում՝ որպես Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքներում գտնվող նախկին բանտարկյալների ցուցակի մաս, որը 2023 թվականի սկզբին տրամադրվել է Եվրոպոլին: Մինչդեռ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ իրենց կառավարությունը ցուցակը տրամադրել է միայն տեղեկատվական նպատակներով, Հետմանի անունը հետագայում հայտնվել է Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում՝ «մուտքը մերժելու նպատակով»։
Տագնապը, կարծես, ծագել է Գերմանիայից: Երկրի դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը, վերանայված տվյալների մուտքի հարցմանը ի պատասխան, հաստատել է, որ մուտքի մերժման մասին ծանուցումը տրվել է Գերմանիայի կողմից և ուժի մեջ է մնում, մինչև այն չեղյալ չհայտարարվի տրամադրող մարմնի կողմից: (Լեհաստանի օտարերկրացիների հարցերով գրասենյակի կողմից տրված վկայականը ցույց է տալիս, որ Լեհաստանը դեր չի խաղացել):
Գերմանիայի դաշնային ոստիկանության գրասենյակը հայտարարել է, որ նախկին կալանավորներին որպես անվտանգության ռիսկ չեն վերաբերվել, և որ իրենք տեղյակ չեն եղել նման պրակտիկայի մասին: Գործակալությունը չի պատասխանել հետագա հարցերին, այն բանից հետո, երբ մենք հայտնաբերել ենք փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ գերմանական իշխանությունները բազմաթիվ նման դեպքերում տվել են մուտքի մերժման մասին ծանուցումներ:
Լեհ սահմանապահները ասել են, որ նրանք տեսնում են միայն նույնականացման տվյալները և մուտքը մերժելու հրահանգը, այլ ոչ թե ցուցակում ընդգրկելու պատճառները, և սահմանին անհատականացված գնահատում չեն անցկացնում: Թույլտվություն տրամադրող մարմինները կարող են օրինականորեն թաքցնել այդ տեղեկատվությունը անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ինչը տուժած անձանց տեղյակ կպահի արգելքի մասին, բայց հաճախ չի կարող որոշել, թե ինչու է այն կիրառվել կամ ինչպես բողոքարկել այն։
Կառուցվածքը պատասխանատվությունը թողնում է մասնատված. Տեղեկատվությունը հոսում է սահմաններից այն կողմ, բայց որոշումների կայացումը և հաշվետվողականությունը մնում են ազգային՝ և հաճախ անթափանց: Վերանայված հինգ առանձին դեպքերում, որոնք վերաբերում էին նախկին ուկրաինացի բանտարկյալներին, որոնք պատիժ էին կրել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում կամ որոնք ռուսական ուժերի կողմից բռնի կերպով տեղափոխվել էին ուկրաինական բանտերից, ԵՄ մի շարք երկրների սահմանային մարմինները մուտքի արգելքներ են կիրառել միայն ակտիվ ՀՏՀ ահազանգերի հիման վրա՝ առանց անձնագրերի, վիզաների, ժամկետից դուրս մնալու կամ ճանապարհորդական փաստաթղթերի հետ կապված որևէ խնդրի մասին խոսելու։
Սկրիպկայի խոսքով՝ նախկին բանտարկյալների փոքր թիվը, որոնք դեռևս ունեին վավեր անձնագրեր, կարողացել է 2023 թվականի սկզբին Ռուսաստանից անմիջապես անցնել Շենգենյան գոտի։ Նա ասել է, որ տեղյակ է եղել նման հինգ դեպքերի մասին, որոնք բոլորն էլ տեղի են ունեցել մինչև Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից նախկին բանտարկյալների ցուցակը Եվրոպոլի հետ կիսվելը։ Այդ տեղեկատվության փոխանակումից հետո, նրա խոսքով, Շենգենյան սահմաններում մերժվել է մուտք գործել առնվազն 10 նախկին բանտարկյալների, որոնք փորձել են նույն երթուղով անցնել։ Կազմակերպությունն այժմ խորհուրդ է տալիս նախկին բանտարկյալներին չփորձել հատել այդ սահմանները։
Եվրոպոլը հաստատել է, որ մշակում է Ուկրաինայից ստացված «օպերատիվ տվյալները»՝ երկարատև համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում, սակայն չի անդրադարձել այն հարցին, թե արդյոք ուկրաինացի նախկին բանտարկյալների մասին տեղեկատվությունը հետագայում փոխանցվել է անդամ պետություններին այնպիսի ձևով, որը նպաստել է ՀՔԾ-ի մուտքի մերժման արգելքներին։
Գրավոր պատասխանում Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ վերահսկում է ուկրաինացիների բռնի տեղահանման և բռնի տեղափոխման վերաբերյալ քրեական հետաքննությունները օկուպացված տարածքներից Ռուսաստան կամ Ղրիմ՝ գործողություններ, որոնք Ուկրաինայի օրենսդրությամբ դասակարգվում են որպես պատերազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Գրասենյակը հավելեց, որ չունի որևէ տեղեկություն, որը ցույց է տալիս, որ նման գործընթացներում զոհ ճանաչված նախկին կալանավորները դիտարկվել են որպես անվտանգության սպառնալիք կամ ենթարկվել են սահմանափակումների արտասահմանում, այդ թվում՝ սահմանները հատելու կամ ընտանիքի անդամների հետ վերամիավորվելու դժվարությունների։
«Ինչու՞ են Ուկրաինայի իշխանությունները ցուցակը փոխանցել Եվրոպոլին, մենք չգիտենք», – ասաց Սկրիպկան, որի Կիևում գործող ՀԿ-ն աջակցում է ուկրաինացի կալանավորներին և փաստաթղթավորում է ռուսական ագրեսիայի հետ կապված չարաշահումները: «Ի՞նչ կապ ունի Եվրոպոլի հետ դրա հետ»։
Ինչպես է Շենգենյան ծանուցումը հետևում ուկրաինացիներին սահմաններից այն կողմ
48-ամյա ուկրաինացի նախկին գերի, որը պատերազմի ժամանակ հարկադիր կերպով տեղափոխվել էր Ռուսաստան, ազատ է արձակվել 2025 թվականի մայիսին՝ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմ: Այդ ժամանակ նրա կինը ապրում էր Չեխիայում որպես պատերազմական փախստական, և նա հույս ուներ շարունակել իր դժվարին ճանապարհորդությունը ուղիղ նրա մոտ:
Սոլդատովը ուսումնասիրել է Ղրիմից Չեխիայի Հանրապետություն հասնելու իր հնարավոր ուղիները: Դեռևս Ղրիմում գտնվելու ընթացքում Սոլդատովին չեխական իշխանությունները տեղեկացրել են, որ նա Շենգենյան համակարգում ենթարկվել է մուտքի մերժման ծանուցման, որը մուտքագրվել է ոչ թե Չեխիայի Հանրապետության, այլ՝ ինչպես Հետմանի դեպքում՝ գերմանական իշխանությունների կողմից:
Գրավոր պատասխանում չեխական ոստիկանությունը նշել է, որ Սոլդատովը չի ներառվել երկրի «անցանկալի անձանց» ազգային գրանցամատյանում և ընդգծել է, որ չկա որևէ ընդհանուր պրակտիկա կամ ներքին հրահանգ՝ Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում պահվող կամ դրանց միջով տեղափոխված անձանց ավտոմատ կերպով որպես անվտանգության ռիսկեր դիտարկելու համար:
Ե՛վ ԵՄ, և՛ ազգային օրենքները պահանջում են, որ Շենգենյան մուտքի մերժման ծանուցումները հիմնված լինեն օբյեկտիվ, դեպքի համար հատուկ հիմքերի վրա: Բանտարկյալների իրավունքների պաշտպանները պնդում են, որ որոշ եվրոպական երկրներ խախտում են այդ չափանիշը՝ փոխարենը օգտագործելով ավտոմատ կամ կոլեկտիվ խմբավորումներ, ինչպիսին է «նախկին բանտարկյալ» պիտակին կցված ընդհանրացված կասկածը։
Եվրոպական բանտային դատավարությունների ցանցի իրավաբանական տնօրեն Հյուգ դը Սյուրմենը հավելել է, որ չնայած Ուկրաինայի իշխանությունները ընդհանուր առմամբ նշել են Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունների կողմից հարկադրանքի կամ հավաքագրման ռիսկերը, նա չի տեսել փաստաթղթավորված, անհատականացված գնահատականների ապացույցներ, որոնք կարդարացնեին անհատական վերանայման առանց համընդհանուր միջոցառումների կիրառումը: Առանց դրա, ասել է դը Սյուրմենը, պատերազմից տուժած կալանավորները կարող են լռելյայնորեն դիտարկվել որպես կասկածյալներ։
Գերմանիայի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ մուտքի մերժման մասին ահազանգերը տրվում են անհատական գնահատականներից հետո, և որ իշխանությունները կարող են հաշվի առնել Եվրոպոլի միջոցով ստացված տեղեկատվությունը անվտանգության ռիսկերը գնահատելիս:
Նախարարությունը հայտարարել է, որ չի վարում վիճակագրություն այն մասին, թե որքան հաճախ են նման ահազանգերը կիրառվում որոշակի կատեգորիաների նկատմամբ, և հրաժարվել է մեկնաբանել մարդու իրավունքների կազմակերպությունների կողմից բարձրացված մտահոգությունները, որ նախկին կալանավորները կարող են դիտարկվել որպես անվտանգության ռիսկեր՝ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների կողմից հավաքագրման վախի պատճառով:
Այնուամենայնիվ, ո՛չ Գերմանիայի Ներքին գործերի նախարարությունը, ո՛չ էլ Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը չեն բացատրել, թե ինչպես են նման անհատականացված գնահատումներ իրականացվել նախկին ուկրաինացի բանտարկյալների հետ կապված գործերով, կամ արդյոք Եվրոպոլի միջոցով փոխանցված տեղեկատվությունը նպաստել է այդ որոշումներին։
«Երբ անունը սկսում է շրջանառվել իրավապահ մարմինների միջոցով, այն կարող է շատ դժվար լինել չեղարկել», – ասել է դե Սյուրմենը, որը ներկայացնում է մի քանի նախկին ուկրաինացի բանտարկյալների Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Շատ նախկին բանտարկյալների նման, որոնց տեղաշարժը արգելափակված է, Սոլդատովը դեռևս ճշգրիտ չգիտի, թե ինչպես է իր անունը հայտնվել տվյալների բազայում։ Մինչդեռ անհատներն իրավունք ունեն մուտք գործելու, ուղղելու կամ ջնջելու ՀՏՀ տվյալներ, հարցումները պետք է ուղղվեն այն երկրին, որը մուտքագրել է ահազանգը, և իշխանությունները կարող են օրինականորեն թաքցնել անվտանգության հետ կապված գործերում հիմքում ընկած հիմքերը։ Լեհաստանի դեպքում երկրի օմբուդսմենի գրասենյակը հայտարարության մեջ նշել է, որ երբ տվյալների բազայի գրառումները հիմնված են գաղտնի անվտանգության ծառայության տեղեկատվության վրա, անհատները կարող են չկարողանալ տեսնել կամ իմաստալից կերպով վիճարկել իրենց դեմ ապացույցները, ինչը դատական վերանայումը թողնում է որպես հիմնական երաշխիք։
Մինչդեռ Սոլդատովին հաջողվել է վերադառնալ Ուկրաինա՝ Ուկրաինայի բանտարկյալների պաշտպանության կազմակերպության օգնությամբ, Ղրիմից մեկնելով Ռուսաստան, ապա՝ Բելառուսով։ Նա հաշվում է օրերը մինչև մայիս, երբ չեխական իշխանությունները նրան տեղեկացրել են, որ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի մուտքի մերժման հրամանի ժամկետը լրանալու է։
Երբ անվտանգության համակարգերը անվտանգ ճանապարհ չեն թողնում
Նույնիսկ նախկին ռուս բանտարկյալները, ովքեր չեն մտադիր ապրել Եվրոպական Միությունում, այլ պարզապես փորձում են անցնել այնտեղով՝ Ուկրաինա վերադառնալու ճանապարհին, կարող են արգելափակվել Շենգենյան մուտքի մերժման մասին ծանուցումներով։
Ռուսական բանտերից ազատված ուկրաինացիների համար օրինական ելքի ուղիները սահմանափակ են։ Ուկրաինա հասնելու համար սովորաբար անհրաժեշտ է անցնել Ռուսաստանի արևմտյան սահմանները, այդ թվում՝ Շենգենյան երկրներ, ինչպիսիք են Նորվեգիան, Ֆինլանդիան, Էստոնիան կամ Լատվիան, որտեղ Շենգենյան համակարգում դրոշակակիր նախկին բանտարկյալները մերժվում են նույնիսկ այն դեպքում, երբ ցանկանում են միայն շարունակել Ուկրաինա վերադառնալը։
Մինչդեռ Բելառուսով անցնելը մնում է միայն վավեր ուկրաինական անձնագրեր ունեցողների համար տարբերակ՝ փաստաթղթեր, որոնք շատ նախկին բանտարկյալներ այլևս չունեն։ Արևելյան Ուկրաինան մնում է ակտիվ պատերազմական գոտի։
Դա սովորաբար ստիպում է Ռուսաստանից Ուկրաինա մեկնել ցանկացողներին անցնել Վրաստանով, որտեղ նախկին բանտարկյալները կարող են դիմել Ուկրաինայի դեսպանատուն՝ փաստաթղթեր ստանալու համար, ապա փորձել շարունակել ճանապարհորդությունը երրորդ երկրներով: Սակայն, երբ ռուս-վրացական սահմանին խնդիրներ են առաջանում, այդ թվում՝ տարանցիկ տեղափոխման մերժումներ կամ երկարատև վարչական կալանք, ճանապարհորդությունը կարող է ամբողջությամբ ձախողվել: Անցյալ ամռանը 80 նախկին բանտարկյալ շաբաթներով պահվել է սահմանային անցակետի մոտ գտնվող առանց պատուհանների նկուղում՝ կախված լինելով բարեգործական կազմակերպություններից՝ սննդի և բժշկական օգնության համար, պնդում էին նրանց փաստաբանները Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում:
«Մարդիկ չեն կարող վերամիավորվել իրենց ընտանիքների հետ, և նրանք նույնիսկ չեն կարող անվտանգ վերադառնալ տուն», – ասաց Սկրիպկան: «Հետախուզական ծառայության մուտքի արգելքները ազդում են երկուսի վրա էլ»:
Երկար սպասումը
Օսիպովի համար շաբաթվա յուրաքանչյուր օր այժմ սկսվում է նույն կերպ: Առավոտյան ժամը 5-ին, որդու՝ Բոգդանի համար նախաճաշ պատրաստելուց հետո, նա նստում է մերձքաղաքային գնացք՝ 30 րոպեանոց ուղևորության համար դեպի մոտակա Նոյկիրխենում գտնվող ձկան վերամշակման գործարան, որտեղ նա օրն անցկացնում է ձկնկիթ լվանալով և տեսակավորելով: Նա տուն է վերադառնում երեկոյան ժամը իննի մոտ, որդու համար ընթրիք է պատրաստում և հաջորդ օրվա համար ճաշ է պատրաստում:
«Աշխատանքում հեռախոսներն արգելված են, բացառությամբ ընդմիջումների։ Ես անմիջապես զանգահարում եմ Բոգդանին», – ասում է Օսիպովը։ «Սիրտս արյուն է կաթում, իմանալով, որ նա ամբողջ օրը մենակ է»։
Նրանք Հետմանին չեն տեսել 2022 թվականի ամռանից։ «Որդիս ամեն օր հարցնում է, թե երբ է մայրը գալու», – ասում է Օսիպովը։ «Ես պատասխան չունեմ»։
Բրյուսելում Ուկրաինայի հարցերով զբաղվողները ասում են, որ տեղյակ չեն որևէ համակարգված ջանքերի մասին՝ վերանայելու, թե ինչպես են Շենգենյան անվտանգության համակարգերը կիրառվում այն ուկրաինացիների նկատմամբ, ովքեր ժամանակ են անցկացրել Ռուսաստանի կողմից կառավարվող բանտերում։ «Սա հատուկ իրավիճակ է, որը պետք է լուծվի հատուկ ձևով», – ասել է Եվրախորհրդարանի Ուկրաինայի հարցերով ստվերային զեկուցող Ռոյտենը։ «Հակառակ դեպքում մենք ռիսկի ենք դիմում տարիներով մարդկանց բաժանել իրենց ընտանիքներից պատերազմի ժամանակ, և դա անընդունելի է»։
Բաց մի թողեք
«Մարդիկ լինում են անհասկացող, անհեթեթ ու եսասեր, միևնույնն է՝ ներեք նրանց»․ Անահիտ Կիրակոսյանի առաջին գրառումը՝ բաժանումից հետո. Լուսանկար
Հունվարի 26-30-ը Առաջավորաց Պահքն է
Ինչպե՞ս է Բաքվի գերությունից վերադարձած Վագիֆ Խաչատրյանը․ դուստրը լուսանկար է հրապարակել