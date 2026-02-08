08/02/2026

WarGonzo-ի թղթակիցներին արգելվել է մուտք գործել Հայաստան. Լուսանկար

08/02/2026

WarGonzo-ի թղթակիցներին արգելվել է մուտք գործել Հայաստան։

Խմբագրությունը ստացել է ՀՀ ԱԱԾ–ի պատասխանը` Դմիտրի Սելեզնյովի մուտքն անցյալ տարվա նոյեմբերին արգելելու վերաբերյալ։

Պատասխանում նշվում է, որ լրագրողը «սպառնալիք է ներկայացնում պետական անվտանգությանը, սահմանադրական կարգին և երկրի պաշտպանունակության, ինչպես նաև Հայաստանի հասարակական կարգին»։

WarGonzo-ն կարծում է, որ հրատարակության հատուկ թղթակցի մուտքն արգելվել է հատկապես 2020 թվականին Արցախ կատարած այցելության և այդ ժամանակվա իրադարձությունների լուսաբանման պատճառով։

