Warner Bros.-ի համար պայքարը տեղափոխվում է Եվրոպա

Netflix-ը և Paramount-ը մրցում են Warner Bros.-ը գնելու համար և ցանկանում են եվրոպական աջակցություն։
Netflix-ի և Paramount-ի միջև Warner Bros. Discovery-ն գնելու բազմամիլիարդ դոլարանոց պայքարը տեղափոխվել է Եվրոպայի սիրտ։
Warner Bros.-ը ընդունել է Netflix-ի 82.7 միլիարդ դոլարի առաջարկը (որը կներառեր նաև HBO-ի գնումը), որը Netflix-ը այս շաբաթ փոփոխեց՝ դարձնելով այն կանխիկ։ Սակայն դա չի խանգարում Paramount-ին, որի բիզնեսի ավելի մեծ մասի համար 108.4 միլիարդ դոլարի առաջարկը մերժվել էր, անել ամեն ինչ մրցավազքում մնալու համար։
Paramount-ը հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի մրցակցության դեպարտամենտի՝ DG COMP-ի պաշտոնյաների հետ՝ Warner Bros.-ի հետ գործարքը քննարկելու համար, քանի որ այն մոտենում է իր պաշտոնական ներկայացման նախագծի ներկայացմանը՝ ըստ գործին ծանոթ անձի, որը անանուն է մնացել՝ ազատ խոսելու համար։ Paramount-ի նպատակն է արագացնել Հանձնաժողովի կողմից Warner Bros.-ի հայտի համար հակամենաշնորհային կանաչ լույս տալու գործընթացը։
Այս ամսվա սկզբին եվրոպական մայրաքաղաքներով շրջագայության ժամանակ Paramount-ի գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Էլիսոնը այցելեց եվրոպական կինոյի սիրտ՝ Փարիզ, և ճաշեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։
Նա նաև հանդիպում ունեցավ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի մշակույթի նախարարների հետ՝ ազդարարելով, որ ընկերության ռազմավարությունը Եվրոպայում ոչ միայն գործարք կնքելու համար ավելի շատ գումար ներդնելն է, այլև սրտերն ու մտքերը գրավելը՝ դիմելով մայրցամաքի արվեստի հանդեպ սիրուն։
Paramount-ը հույս ունի, որ եվրոպացի քաղաքական գործիչների և առաջատար մշակութային գործիչների աջակցությունը կհաղթահարի Warner Bros.-ի բաժնետերերի կողմից իրենց հայտի նկատմամբ ունեցած վերապահումները, որոնք նրանք բազմիցս մերժել են։
Ահա թե ինչու Փարիզում գտնվելու ընթացքում Էլիսոնը նաև հանդիպեց կինոարդյունաբերության հիմնական դեմքերի հետ, այդ թվում՝ Ազգային կինոխորհրդի նախագահ Գաետան Բրյուելի, Gaumont-ի գործադիր տնօրեն Սիդոնի Դյումայի, Ֆրանսիական ցուցահանդեսների ասոցիացիայի ղեկավար Ռիչարդ Պատրիի և Metropolitan Filmexport-ի ղեկավար Վիկտոր Հադիդայի հետ։
Նրա ռազմավարության մի մասն է կինոյի հանդեպ իր սիրո մասին խոսելը և պնդելը, որ կարող է պաշտպանել ֆիլմերը հոսքային հսկա Netflix-ից: Իր հայտի շրջանակներում Paramount-ը խոստացել է ամեն տարի կինոթատրոններում թողարկել առնվազն 30 ֆիլմ և պարտավորվել է հարգել ֆիլմերի թողարկման «առողջ ավանդական պատուհանները»։
Կինոյի մահը՞
Կինոարդյունաբերությունը վերապահումներ ունի երկու հայտերի վերաբերյալ։
Կինոթատրոնների միջազգային միությունը (UNIC), որը անցյալ շաբաթ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի մրցակցային բաժնի հետ, հայտարարության մեջ նշել է կինոթատրոններում ցուցադրման ժամանակացույցը որպես «հիմնական սկզբունք», որը պետք է պաշտպանվի ցանկացած գործարքում։
Սակայն հինգշաբթի օրը այն հայտարարել է, որ չի աջակցում ներկայիս հայտերից ոչ մեկին՝ հավելելով, որ երկուսն էլ կարող են հանգեցնել «եվրոպական կինոյի համար զգալի անկման»։
UNIC-ի հիմնական մտահոգությունն այն է, որ գործարքից հետո ԱՄՆ-ն կարտադրի ավելի քիչ ֆիլմեր՝ ի վնաս եվրոպացի կինոդիտողների: Ֆրանսիական ֆիլմերը կարող են քննադատների գովասանքի արժանանալ, բայց իրականում եկամուտը խթանող գործոնները Հոլիվուդյան բլոկբաստերներն են։
ԵԺԿ աջակցությունը
Paramount-ի հաղթանակներից մեկը Եվրոպական խորհրդարանի ամենաազդեցիկ օրենսդիրներից մեկի՝ գերմանացի Անդրեաս Շվաբի աջակցությունն էր՝ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից։
Մրցակցային քաղաքականության փորձագետ Շվաբը գործարքի սկզբից ի վեր հետևել է գործարքին և շտապել է զգուշացնել Հանձնաժողովին անցյալ տարի Warner Bros.-ի համար Amazon-ի հնարավոր առաջարկի դեմ։
Եվ, վերջիվերջո, նրան գրավել է մրցակցային փաստարկը, այլ ոչ թե մշակութայինը։
«Paramount-ի առաջարկը ավելի լավ ընտրություն կլիներ, քան Netflix-ը՝ շուկայի հավասարակշռության համար», – ասել է նա POLITICO-ին։
Ամրապնդում
Երկու ճամբարներն էլ վստահել են համաշխարհային հասարակայնության հետ կապերի խորհրդատվական ընկերություններին Բրյուսելի ամուր մասնաճյուղեր՝ ուղերձը տարածելու համար. FGS Global-ը՝ Netflix-ի, իսկ Brunswick-ը՝ Paramount-ի համար։
Յուրաքանչյուր ընկերություն նաև ընտրել է իրավաբանական ծանրքաշային ընկերություններ։ Netflix-ին խորհրդատվություն է տրամադրում Skadden միջազգային ամերիկյան իրավաբանական ընկերությունը, որի Բրյուսելյան թիմը գլխավորում է Ինգրիդ Վանդենբորեն (նրա CV-ն ներառում է Activision Blizzard-ի 69 միլիարդ դոլարով Microsoft-ի կողմից 2023 թվականին ձեռքբերման ավարտը՝ միջսահմանային հակամենաշնորհային վերանայումից հետո):
Paramount-ը հույսը դնում է ամերիկյան համաշխարհային հզոր Latham & Watkins-ի վրա. ղեկին է Կառլես Էստևա Մոսոն, որը նախկինում DG COMP-ի ավագ պաշտոնյա էր:
Մինչդեռ Warner Bros.-ին խորհրդատվություն է տրամադրում Բրյուսելի մեկ այլ առաջատար մրցակցության փաստաբան՝ Covington & Burling-ի Յոհան Եսյուինը:
Հրապարակման պահին Netflix-ը և Paramount-ը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին:
