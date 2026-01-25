Կաջակցեն «Խաղաղության խորհրդին», եթե լիազորությունների մանդատը սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով

Եվրամիությունը կկարողանա աջակցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստեղծած «Խաղաղության խորհրդին», եթե վերջինիս լիազորությունների մանդատը սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով։
Այս մասին հայտարարել է ԵՄ դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասը։
«ԵՄ-ն կաջակցի «Խաղաղության խորհրդին, եթե նրա մանդատը, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի կողմից, սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով»,- ի պատասխան լրագրողների հարցադրումների, ասել է Կալասը։
