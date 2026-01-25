25/01/2026

Կաջակցեն «Խաղաղության խորհրդին», եթե լիազորությունների մանդատը սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով

infomitk@gmail.com 25/01/2026 1 min read

Եվրամիությունը կկարողանա աջակցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստեղծած «Խաղաղության խորհրդին», եթե վերջինիս լիազորությունների մանդատը սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով։

Այս մասին հայտարարել է ԵՄ դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասը։

«ԵՄ-ն կաջակցի «Խաղաղության խորհրդին, եթե նրա մանդատը, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի կողմից, սահմանափակվի միայն Գազայի սեկտորով»,- ի պատասխան լրագրողների հարցադրումների, ասել է Կալասը։

