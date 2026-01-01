Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը խնդրում է, որ Հռոմը հյուրընկալ լինի օտարերկրացիների համար

Վատիկանը հրապարակեց վիճակագրություն, որը ցույց է տալիս, որ այս տարի 3.2 միլիոն մարդ մասնակցել է Վատիկանի պատարագներին, լսումներին, Հրեշտակի աղոթքներին և Հոբելյանական լսումներին։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը չորեքշաբթի օրը ավարտեց 2025 թվականը՝ աղոթելով, որ Հռոմ քաղաքը լինի հյուրընկալ վայր օտարերկրացիների և խոցելի մարդկանց՝ երիտասարդների և տարեցների համար։
Հռոմի պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում նախագահեց Նոր տարվա երեկոյան երեկոյան պատարագը՝ շնորհակալություն հայտնելով 2025 թվականի Սուրբ տարվա համար, որը միլիոնավոր ուխտավորներ բերեց Հռոմ՝ քրիստոնեության քառորդ դարը մեկ անգամ տոնակատարության ժամանակ։
Իր քարոզում Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը շնորհակալություն հայտնեց Հռոմ քաղաքին և կամավորներին, ովքեր օգնեցին ամբոխին շարժվել, երբ նրանք այցելում էին Սուրբ Պետրոսի տաճար և անցնում էին նրա Սուրբ Դռնով։
Նա հիշեցրեց, որ Ֆրանցիսկոս պապը, որը Սուրբ տարին բացեց 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, խնդրել էր, որ Հռոմը լինի ավելի հյուրընկալ վայր։
«Ես կցանկանայի, որ այդպես լինի կրկին, և ես կասեի՝ ավելի շատ այս շնորհքի ժամանակից հետո», – ասաց պապը։
«Ի՞նչ կարող ենք մաղթել Հռոմին։ Որ այն արժանի լինի իր փոքրիկներին։ Երեխաներին, միայնակ և փխրուն տարեցներին, ընտանիքներին, որոնք դժվարանում են գոյատևել, տղամարդկանց և կանանց, ովքեր եկել են հեռվից՝ արժանապատիվ կյանքի հույսով»։
Սեղաններին ներկա էին Հռոմի քաղաքապետ Ռոբերտո Գուալտիերին և այլ բարձրաստիճան անձինք։
Հոբելյանական տոնակատարությունից բացի, 2025 թվականը նշանակալից էր նաև ապրիլին Ֆրանցիսկոսի մահից և պատմության մեջ առաջին պապի ընտրությունից հետո պապական գահի անցման պատճառով։
Այս շաբաթ Վատիկանը հրապարակեց վիճակագրություն, որը ցույց է տալիս, որ այս տարի 3.2 միլիոն մարդ մասնակցել է Վատիկանի պատարագներին, լսումներին, Հրեշտակային աղոթքներին և Հոբելյանական լսումներին։
Թվերը փոքր էին առաջին եռամսյակում՝ հաշվի առնելով Ֆրանցիսկոսի երկարատև հոսպիտալացումը և հիվանդությունը, իսկ մայիսին՝ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի ընտրությունից հետո, զգալիորեն աճել են։
