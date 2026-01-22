Վարդանյան եղբայրների կրկես – XTREME Միջազգային մակարդակի էքստրեմալ կրկեսային շոու

🔥 Առաջին անգամ Հայաստանում
Հունվարի 31-ից` շոու, որը նոր սահմանումներ է տալիս ժամանակակից կրկեսի հասկացությանը։
XTREME-ը ադրենալինի, կրակի, արագության և մարդկային հնարավորությունների իրական պայթյուն է։ Մեկ բեմում՝ աշխարհի կրկեսային արվեստի ամենավտանգավոր և ամենապահանջված ժանրերը։
💥 Ծրագրում՝
• 🏍 Մոտո-գունդ — հսկայական մետաղական գունդ, որտեղ մոտոցիկլիստները կատարում են հնարքներ հնարավորի եզրին
• ⚙️ Մահվան անիվ — բացարձակ էքստրիմ առանց ապահովագրության
• 🔥 Կրակ, արագություն, բարձրություն և ռիսկ
• 🎭 Ժամանակակից բեմադրություն, հզոր լուսային լուծումներ և կինեմատոգրաֆիկ էֆեկտներ
Սա պարզապես կրկես չէ․ սա բարձրակարգ էքշն-շոու է, որը լարված է պահում յուրաքանչյուր վայրկյան։
👨👩👧 Ու՞մ համար է։
• Ընտանիքների
• Էքստրիմի և ադրենալինի սիրահարների
• Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են տեսնել 21-րդ դարի իրական կրկեսը
🎟 Տեղերը սահմանափակ են
📅 Շոուի մեկնարկը հունվարի 31-ից
Տոմսերի ամրագրում՝ 093665519, 093665514
👉 Բաց մի՛ թողեք սեզոնի գլխավոր կրկեսային իրադարձությունը Հայաստանում
