22/01/2026

Վարդանյան եղբայրների կրկես – XTREME Միջազգային մակարդակի էքստրեմալ կրկեսային շոու

infomitk@gmail.com 22/01/2026

🔥 Առաջին անգամ Հայաստանում

Հունվարի 31-ից` շոու, որը նոր սահմանումներ է տալիս ժամանակակից կրկեսի հասկացությանը։

XTREME-ը ադրենալինի, կրակի, արագության և մարդկային հնարավորությունների իրական պայթյուն է։ Մեկ բեմում՝ աշխարհի կրկեսային արվեստի ամենավտանգավոր և ամենապահանջված ժանրերը։

💥 Ծրագրում՝

• 🏍 Մոտո-գունդ — հսկայական մետաղական գունդ, որտեղ մոտոցիկլիստները կատարում են հնարքներ հնարավորի եզրին
• ⚙️ Մահվան անիվ — բացարձակ էքստրիմ առանց ապահովագրության
• 🔥 Կրակ, արագություն, բարձրություն և ռիսկ
• 🎭 Ժամանակակից բեմադրություն, հզոր լուսային լուծումներ և կինեմատոգրաֆիկ էֆեկտներ

Սա պարզապես կրկես չէ․ սա բարձրակարգ էքշն-շոու է, որը լարված է պահում յուրաքանչյուր վայրկյան։

👨‍👩‍👧 Ու՞մ համար է։

• Ընտանիքների
• Էքստրիմի և ադրենալինի սիրահարների
• Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են տեսնել 21-րդ դարի իրական կրկեսը

🎟 Տեղերը սահմանափակ են
📅 Շոուի մեկնարկը հունվարի 31-ից
Տոմսերի ամրագրում՝ 093665519, 093665514

👉 Բաց մի՛ թողեք սեզոնի գլխավոր կրկեսային իրադարձությունը Հայաստանում

XTREME - Վարդանյան եղբայրներ / Vardanyan brothers

