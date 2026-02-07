07/02/2026

Եվրոպայում ԱՄՆ-ի նկատմամբ հակակրանքը հասել է 10 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին

infomitk@gmail.com 07/02/2026 1 min read

Գրենլանդիայի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններից հետո ավելի ու ավելի շատ եվրոպացիներ այլևս Վաշինգտոնին բարեկամ չեն համարում, վկայել է «YouGov»-ի հարցումը։

ԱՄՆ-ի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք է գրանցվել բոլոր վեց երկրներում՝ Դանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և Մեծ Բրիտանիայում։

Դժգոհողների մեծ բաժինը ֆիքսվել է Ֆրանսիայում (62%) և Դանիայում (84%)։ Սա ԱՄՆ-ի նկատմամբ համակրանքի ամենացածր մակարդակն է 10 տարի առաջ հարցում սկսելուց ի վեր։

Անկումը հատկապես կտրուկ է եղել Դանիայում։ Դանիացիների 80%-ը 2023 թվականի հուլիսին ԱՄՆ-ն համարել է բարեկամ կամ դաշնակից, այժմ այդ ցուցանիշը նվազել է մինչև 26%-ից պակաս։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կարող է գոյատևել». Քիր Սթարմերի՝ հեղաշրջումը կանխելու ջանքերի ներածությունը. Լուսանկարներ

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանը խզում է կապերը Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ` Թրամփի Նոբելյան մրցանակի քննադատության պատճառով

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հալվող սառույց, աճող ռիսկեր. Ինչու են Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն մրցում Արկտիկան պաշտպանելու համար

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն պարտադրում է, որ Բաքուն և Անկարան ապացուցեն, որ ռուսական գազ չեն տեղափոխում Եվրոպա

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ տեղումներ, նաև բուք կլինեն

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայում ԱՄՆ-ի նկատմամբ հակակրանքը հասել է 10 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին զենքի վաճառքը կարող է վտանգել Թրամփի ապրիլյան այցը Պեկին

07/02/2026 infomitk@gmail.com