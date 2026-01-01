Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուղերձ է հղել իր ժողովրդին Նոր տարվա առթիվ, որում մասնավորապես ասված է.
«Ամեն ինչ կտայի, աշխարհում ամեն ինչ, որպեսզի կարողանայի այս ուղերձում ասել, որ խաղաղությունը մի քանի րոպեից կգա։ Ցավոք, ես դեռ չեմ կարող դա անել, բայց մաքուր խղճով ես՝ մենք բոլորս կարող ենք ասել, որ Ուկրաինան անկասկած ամեն ինչ անում է խաղաղության համար։ Եվ շարունակում է դա անել։
Ես երեկ վերադարձա Կիև ժամը 6-ին։ Մեր թիմը գրեթե 50 ժամ անցկացրեց ճանապարհին։ Խաղաղության համաձայնագիրը 90 տոկոսով պատրաստ է։ Տասը տոկոսը մնացել է։ Եվ սա շատ ավելին է, քան պարզապես թիվ։ Սա այն տասը տոկոսն է, որը կորոշի աշխարհի ճակատագիրը, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ճակատագիրը, թե ինչպես են մարդիկ ապրելու։
Ուզում եմ, որ մենք բոլորս հիմա նույն կարծիքի լինենք, իրականության նույն ընկալումն ունենանք, զինված լինենք, և ոչ միայն մարտադաշտում՝ զինված ճշմարտությամբ։ Այն մասին, թե ով ինչ է իրականում ուզում։ Ինչ է ուզում Ուկրաինան։ Ինչ է ուզում Ամերիկան։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ինչ է ուզում Եվրոպան և ամբողջ աշխարհը։
Մենք ուզում ենք, որ պատերազմն ավարտվի, բայց ոչ թե Ուկրաինան ավարտվի։ Հոգնե՞լ ենք։ Շատ հոգնած։ Սա նշանակո՞ւմ է, որ մենք պատրաստ ենք հանձնվել։ Ամեն ոք, ով այդպես է մտածում, խորապես սխալվում է։ Եվ նրանք ակնհայտորեն դեռ չեն հասկացել, թե ովքեր են ուկրաինացիները այսքան տարիներից հետո։ Ժողովուրդ, որը դիմացել է 1407 օր լայնածավալ պատերազմի: Մենք ուզո՞ւմ ենք, որ պատերազմն ավարտվի։ Անշուշտ։ Ինչո՞ւ դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Պատասխանը մեր երկրի հարևանությամբ է։ Կարո՞ղ է Ռուսաստանը դադարեցնել պատերազմը։ Այո։ Արդյո՞ք նա ուզում է։ Ոչ։ Կարո՞ղ է աշխարհը ստիպել նրան դա անել։ Այո, և դա միակ ճանապարհն է, որով այն կաշխատի։ Ռուսաստանն ինքնուրույն չի ավարտում իր պատերազմները։ Պատմության մեջ երբեք չի եղել պատերազմ, որը նրանք ավարտել են իրենց կամքով։ Միայն ուրիշների ճնշում, միայն ուրիշների հարկադրանք, որը նրանք իրենք են անվանում «բարի կամքի ժեստ»։
«Դուրս եկեք Դոնբասից, և ամեն ինչ ավարտված է»։ Ահա թե ինչպես է ռուսերեն արտահայտությունը թարգմանվում որպես խաբեություն։
Եվ այդ պատճառով է, որ ճնշում կա Ուկրաինայի վրա։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք այսպես ենք պայքարում։ Եվ մենք ապացուցում ենք այն, ինչը թվում է վաղուց ակնհայտ ճշմարտություն. Ղրիմի օկուպացիայից, Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի մի մասի բռնագրավումից, փետրվարի 24-ի լայնածավալ ներխուժումից, Բուչայից, Մարիուպոլից, Օլենովկայից և այն ամենից հետո, ինչ Կրեմլն արել է այդ ժամանակվանից, նրանց խոսքին հավատալը պարզապես մահվան դատավճիռ է։
Մեր փաստարկները լսվե՞ցին։ Մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ այո։ Համաձա՞յն էին նրանք մեզ հետ։ Ոչ լիովին։ Դեռ ոչ։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ մենք դեռ խոսում ենք խաղաղության համաձայնագրի 90 տոկոս, այլ ոչ թե 100 տոկոս ավարտի մասին։
Բուդապեշտյան փաստաթուղթը չի աշխատի Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինային պետք չէ մանրակրկիտ մշակված Մինսկի ծուղակը։ Թույլ համաձայնագրերի վրա ստորագրությունները միայն պատերազմ են բորբոքում։ Իմ ստորագրությունը կլինի ուժեղ համաձայնագրի վրա։ Եվ հենց դրա մասին է յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր զանգ, յուրաքանչյուր որոշում հենց հիմա։ Բոլորի համար երկարատև խաղաղություն ապահովելու համար։ Ոչ թե մեկ օրվա, մեկ շաբաթվա կամ երկու ամսվա՝ տարիներ շարունակ խաղաղություն։ Եվ միայն այդ դեպքում այն իսկապես հաջողություն կլինի։
Եվ ես անկեղծ կլինեմ. Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների տոնի նման փոփոխության հասնելը բնավ հեշտ չէր։ Առաջին Օվալաձև սենյակից և դրա բոլոր «կոպիտ եզրերից» մինչև Մար-ա-Լագոյի զրույցը, որը հաստատեց այն փաստը, որ առանց Ուկրաինայի ոչինչ չի ստացվի։ Ուկրաինան պաշտպանեց իր քվեարկելու իրավունքը, և բոլորը տեսնում են, որ Ուկրաինան հարգում է իրեն, և, հետևաբար, նրանք հարգում են մեզ, նրանք հարգում են Ուկրաինային։
Ուկրաինան կարիք ունի Եվրոպային, իսկ Եվրոպան՝ Ուկրաինային։ Մենք սա զգում ենք ավելի, քան երբևէ։ Եվ երբ ԱՄՆ-ում հանդիպումներից հետո մենք հիմա զանգահարում ենք մեր գործընկերներին, և եվրոպացիները չեն կարողանում քնել, և բոլորը շատ անհանգստացած են, և նրանք միշտ կապի մեջ են, և մենք խորհրդակցում ենք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուելի հետ, թե ինչպես շարունակել։ Եվ երբ Կիև գնալու ճանապարհին մենք խոսում ենք Գերմանիայի կանցլերի հետ, Ֆրիդրիխն ասում է. «Կլինի օդային պաշտպանություն»։ Եվ մենք խոսում ենք Քեյր Սթարմերի հետ Նոր տարուց անմիջապես հետո հանդիպման մասին՝ առանց որևէ դադարի, որպեսզի լինի Կամքի կոալիցիա՝ բոլոր փաստաթղթերը վերջնականապես մշակելու, Ամերիկան չկորցնելու և Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Եվ ինչպես է Ջորջ Մելոնին բացարձակապես ճիշտ, երբ ասում է. տեսեք, համաձայնագրի փաստաթղթերը պետք է ճիշտ լինեն, աշխարհը պետք է լինի այնպիսին, որ ուկրաինացիները ընդունեն այն։ Ուկրաինացիները պետք է հավանություն տան այս խաղաղությանը։ Որովհետև եթե ամեն ինչ անարդար է, և խաղաղությունը փխրուն է, և Մոսկվան կրկին հարձակվի, նա ասում է. «Ես չեմ ուզում, որ Ուկրաինայում հիասթափված մարդիկ այրեն եվրոպացի և ամերիկացի առաջնորդների դիմանկարները հրապարակներում»»։
Հիշեցնենք․ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաճախ Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկուն անվանում էր «տականք»: Այս մասին հաղորդում է The New York Times-ը:
Նշվում է, որ իր առաջին նախագահական ժամկետի ընթացքում Թրամփը ընտրություններին միջամտելու համար մեղադրել է Ուկրաինային, այլ ոչ թե Ռուսաստանին:
Նա նաև փորձել է Կիևից օգնություն ստանալ Ջո Բայդենի և նրա ընտանիքի դեմ հետաքննության հարցում, ինչը հանգեցրել Է Թրամփի իմփիչմենթի առաջին փորձին։
«Հանդիպումների ժամանակ պարոն Թրամփը երբեմն խոսում էր Զելենսկու մասին. «նա տականք է»», – թերթին հայտնել են Սպիտակ տան ղեկավարի օգնականները:
