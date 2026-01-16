16/01/2026

Եվրոպական 6 երկիր զորք կտեղակայի Գրենլանդիայում՝ ի պաշտպանություն կղզու

16/01/2026

Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու Թրամփի սպառնալիքների ֆոնին, եվրոպական երկրները՝ Գերմանիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան և Նորվեգիան, որոշել են իրենց զորքերը ուղարկել կղզու պաշտպանությունն ամրապնդելու համար:

Նիդերլանդները և Կանադան մասնակցում են նախաձեռնությանը:

Դանիայի հրավերով Բունդեսվերը 13 զինվորական է ուղարկել Գրենլանդիայի մայրաքաղաք Նուուկ: Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ Բեռլինը նպատակ ունի ուսումնասիրել տարածաշրջանում Դանիայի անվտանգության ապահովման գործում հնարավոր ռազմական ներգրավվածության հնարավորությունները, օրինակ՝ ծովային հսկողության ոլորտում:

Նորվեգիան երկու զինվորական կուղարկի Գրենլանդիա, CNN-ին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը:

«Ֆրանս Պրես» գործակալությունը, հղում անելով իր աղբյուրին, հաղորդում է, որ Փարիզը մտադիր է մասնակցել Գրենլանդիայում ռազմական առաքելությանը։

Շվեդիան նույնպես հայտարարել է եվրոպական ռազմական առաքելությանը մասնակցելու մասին: Վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը սոցցանցի իր էջում արված գրառմամբ բացատրել է, որ Շվեդիայի զինված ուժերի մի քանի սպաներ արդեն իսկ ներգրավված են:

«Միասին նրանք կպատրաստեն դանիական «Օպերացիա Արկտիկական պահապան» զորավարժությունների միջոցառումները»,- գրել է նա՝ հավելելով, որ զորքերը ուղարկվել են Դանիայի խնդրանքով:

Կոպենհագենն, իր հերթին, նախկինում հայտարարել էր Գրենլանդիայում իր ռազմական ներկայության ուժեղացման մասին, կղզում կտեղակայվեն դանիական զինված ուժեր և ստորաբաժանումներ։

«Սա կհանգեցնի Գրենլանդիայում և նրա շրջակայքում ռազմական ներկայության աճի, այդ թվում՝ ինքնաթիռների, նավերի և զինվորների, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կողմից»,- ասվում է Դանիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։

Bloomberg-ը նախկինում, աղբյուրներին հղում անելով, հաղորդել էր Գերմանիայի մտադրության մասին՝ ստեղծել ՆԱՏՕ-ի համատեղ առաքելություն՝ Արկտիկական տարածաշրջանում անվտանգության շահերի մոնիթորինգի և պաշտպանության համար:

Գործակալությունն այնուհետև մանրամասնել էր, որ նախաձեռնությունը կարող է կոչվել «Արկտիկական պահապան» և կհիմնվի դաշինքի մեկ այլ առաքելության՝ «Բալթյան պահապանի» մոդելի վրա, որը մեկնարկել էր մեկ տարի առաջ՝ Բալթիկ ծովում կարևորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար:

Առաքելության նպատակն է փորձել մեղմել լարվածությունը Միացյալ Նահանգների հետ՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի հավակնությունների շուրջ։

