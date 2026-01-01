Շվեյցարիայի լեռնադահուկային հանգստավայրում Նոր տարվա երեկույթի ժամանակ տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել

Նոր տարվա տոնակատարությունների ժամանակ Կրանս-Մոնտանայի լեփ-լեցուն բարում հրդեհի հետևանքով զոհվել է մի քանի մարդ, իսկ վիրավորվել՝ ավելի քան 100-ը։
Ժամը 01:30-ին տեղի ունեցած հրդեհի ժամանակ տարածքում գտնվել է ավելի քան 100 մարդ։
Շվեյցարիայի Կրանս-Մոնտանայի լեռնադահուկային հանգստավայրում հինգշաբթի վաղ առավոտյան Նոր տարին նշող լեփ-լեցուն բարում հրդեհի հետևանքով զոհվել է մի քանի տասնյակ մարդ, իսկ վիրավորվել՝ ավելի քան 100-ը։
Վալե կանտոնալ ոստիկանությունը հայտնել է, որ հրդեհը սկսվել է մոտավորապես ժամը 01:30-ին Le Constellation բարում, որտեղ հավաքվել էր ավելի քան 100 մարդ։ Վալե կանտոնալ ոստիկանությունը տեղավորում է 400 մարդ։
Ոստիկանությունը սկզբում հայտարարել է, որ «մի քանի մարդ զոհվել է, իսկ մյուսները վիրավորվել» է լուրջ միջադեպի հետևանքով։ Զոհերի թիվը հետագայում թարմացվել է, սակայն զոհերի իրական թիվը դեռևս անհայտ է մնում։
Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, հղում անելով շվեյցարական ոստիկանությանը, հայտարարել է, որ զոհվել է «մոտ 40» մարդ։
Ոստիկանության խոսնակ Գաետան Լաթիոնն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իշխանությունները բազմաթիվ զոհերի են գրանցում։
«Շենքում հարյուրից ավելի մարդ է եղել, և մենք տեսնում ենք բազմաթիվ վիրավորների և բազմաթիվ մահացածների», – լրագրողներին ասել է նա։
Նախկինում հաղորդվել էր պայթյունի մասին, սակայն ոստիկանությունը հետագայում իրադարձությունը բնութագրել է որպես անհայտ ծագման հրդեհ։
Շվեյցարական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ հրդեհը կարող է առաջացած լինել համերգի ժամանակ պիրոտեխնիկական նյութերի պատճառով, չնայած իշխանությունները շեշտել են, որ պատճառը դեռևս քննվում է։
Բժշկական աղբյուրները տեղական RTS հեռարձակողին հայտնել են, որ ֆրանսախոս Շվեյցարիայի հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են՝ բուժելով այրվածքներից տուժածներին։
Դեպքի վայր են ուղարկվել ոստիկանություն, հրշեջներ և մի քանի ուղղաթիռներ։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները հրդեհը վերահսկողության տակ են վերցրել, մինչ փրկարարական գործողությունները շարունակվում էին։
Իշխանությունները ամբողջությամբ փակել են տարածքը և Կրանս Մոնտանայի վրայով արգելված թռիչքային գոտի են սահմանել։
«Մենք դեռ մեր հետաքննության սկզբում ենք, բայց սա միջազգային ճանաչում ունեցող լեռնադահուկային հանգստավայր է՝ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներով», – ասել է Լաթիոնը։
Իշխանությունները մամուլի ասուլիս են նշանակել հինգշաբթի՝ տեղական ժամանակով ժամը 10:00-ին։
Կրանս Մոնտանան գտնվում է Շվեյցարական Ալպերում՝ Մատերհորնից մոտ 40 կիլոմետր հյուսիս, կամ Բեռնից մոտ երկու ժամվա հեռավորության վրա։
Մոտ 15,000 մշտական բնակչություն ունեցող այս բարձրակարգ հանգստավայրը գրավում է միջազգային այցելուներին իր դահուկային լանջերով, նրբաճաշակ ճաշատեսակներով և կենսուրախ ադապտացիոն տեսարանով։
Կրանս Մոնտանան այս ամսվա վերջին նախատեսում է հյուրընկալել FIS Աշխարհի գավաթի արագընթաց դահուկավազքի մրցումները։
Բաց մի թողեք
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը խնդրում է, որ Հռոմը հյուրընկալ լինի օտարերկրացիների համար
Իմ ստորագորությունը կլինի միայն ուժեղ համաձայնագրի տակ, որքան էլ Թրամփն անպատվի ինձ
Ամստերդամի 150-ամյա Վոնդելկերկ եկեղեցում խոշոր հրդեh է բռնկվել. Լուսանկար