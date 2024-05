System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի հուշերը՝ «Down With the System»-ը, լույս կտեսնի մայիսի 14-ին։

LA Times-ը գրում է՝ «Down With the System»-ը սկսվում է նրանով, որ հայկական խնդիրները բարձրաձայնող Թանկյանը 2001-ին քննադատվում է Հովարդ Սթերնի կողմից իր «Նավթի հասկացությունը» կոչվող էսսեի համար, որը նա տեղադրել էր խմբի կայքում՝ սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններից հետո։

Նա սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններն անվանել է «արձագանք ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեցող անարդարություններին, որոնք սովորաբար անտեսանելի են ամերիկացիների մեծ մասի համար»: Քանի որ Ամերիկան ​​դեռ վերականգնվում էր հարձակումներից, էսսեն զգալի հակասություններ առաջացրեց: Սթերնը ունկնդիրներին ասել է, որ Թանկյանը «ճիշտ բաներ է ասել» շոուի ժամանակ, իսկ Թանկյանը դա համարում է բաց թողնված հնարավորություն՝ բարձրաձայնելու ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մասին իր կարծիքը։ Նա երդվել է երբեք թույլ չտալ, որ դա կրկնվի:

«Ես ուզում էի գիրք գրել արդարության եւ հոգեւորության հատման մասին, փիլիսոփայական գիրք, եւ, ի վերջո, մենք հասկացանք, որ երկուսն էլ կարելի է անել նույն ձեւաչափով: Այսպիսով, այն դարձավ մի տեսակ հուշագրություն»,-հրատարակությանը տված հարցազրույցում նշել է Թանկյանը։

