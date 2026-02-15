Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է և խորը վրդովմունք հայտնում ՀՀ դատախազության կողմից...
Գարեգին Բ Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նրա նկատմամբ որպես խափանման...
Բրյուսելի «փուչիկի» զույգի համար հարց, թե ինչպիսի զուգընկեր կլինի ամենահարմարը հանձնաժողովի որոշ բարձրաստիճան անունների...
«Խորացված համագործակցությունը խնդիր չէ», – Անտոնիո Կոստան հետ է քաշում երկարագության Եվրոպայի մասին բանավեճը՝...
Եվրոպան պետք է անկախ կերպով վերաձևակերպի իր անվտանգությունը՝ հղում անելով «համալիր» միջուկային զսպմանը
Մակրոնն ասում է, որ Եվրոպան պետք է անկախ կերպով վերաձևակերպի իր անվտանգությունը՝ հղում անելով...
Մյունխենի անվտանգության 62-րդ խորհրդաժողովն է ընթանում, որը աշխատանքները կշարունակի մինչև կիրակի՝ փետրվարի 15-ը: Այն...
Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը հայտնել է, որ Իլհամ Ալիևը տիկնոջ հետ աշխատանքային այցով մեկնել...
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին և Ջավահիր Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել դատական արգելքը շրջանցելու և...
Երևանի Արաբկիր թաղամասում ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան
Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը փետրվարի 3-9-ը (2026թ․) Փոշու...
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը «Հանուն ընդհանուր ժողովրդի բարօրության» ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն։ Դատարանը...
Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը նախագահի աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևի «գործակալական գործունեության» մասին ընդարձակ...
Փետրվարի 13-ին՝ ժամը 23:07-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին փորձում...
Սպիտակ տանը փաստաթղթի ստորագրումը նշանակում է հակամարտության ավարտ, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը...
Մաhացու վթար՝ Երևանում, «Hongqi»-ը վրաերթի է ենթարկել Երևանի քաղաքապետարանի սանմաքրման աշխատակցին. Լուսանկար
Այսօր՝ փետրվարի 14-ին, մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 03:00-ի սահմաններում Երևանի...
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը անդրադարձել է ԱՄՆ-ում վիզայի խախտումների Ռիսկերին։ «Եթե վիզա ստանալիս ստել եք,...