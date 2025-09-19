19/09/2025

Պուտինն իսկապես քաշեց ինձ … Կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները․ Թրամփ

19/09/2025

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ մամուլի ասուլիսում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինը «հիասթափեցրել է իրեն»։

Սպիտակ տան ղեկավարը կրկնեց, որ իրեն հաջողվել է լուծել «յոթ պատերազմ», սակայն այն պատերազմը, որը նա համարում էր ամենահեշտը՝ Պուտինի հետ իր հարաբերությունների պատճառով, ավելի դժվար է։

«Նա իսկապես քաշեց ինձ… Կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները», – ասել է Թրամփը։

1 min read

Ինքնակենսագրական գրքում արքայական ընտանիքի ներսում եղած խնդիրները դեռ չի հանրայնացրել. Արքայազն Հարրի

19/09/2025
1 min read

Եվրահանձնաժողովը դադարեցրել է Իսրայելին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը

18/09/2025
1 min read

Երուսաղեմը ձեր քաղաքը չէ, մերն է. Նեթանյահուն՝ Էրդողանին

18/09/2025

1 min read

Հայաստանը դարձավ Մշտական արբիտրաժային դատարանի 125-րդ անդամը. Արարատ Միրզոյանի ելույթը. Տեսանյութ

19/09/2025
1 min read

Ինչ միջոցառումներ կլինեն՝ նվիրված ՀՀ անկախության տոնին

19/09/2025
1 min read

Փաշինյանի «Իրական Հայաստան»-ը ֆոտոշոփով սարքածն է․ Նահապետյան

19/09/2025
1 min read

Հայաստանը Թուրքիայի հաջորդ պահանջն է կատարում

19/09/2025