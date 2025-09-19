Պուտինն իսկապես քաշեց ինձ … Կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները․ Թրամփ

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ մամուլի ասուլիսում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինը «հիասթափեցրել է իրեն»։
Սպիտակ տան ղեկավարը կրկնեց, որ իրեն հաջողվել է լուծել «յոթ պատերազմ», սակայն այն պատերազմը, որը նա համարում էր ամենահեշտը՝ Պուտինի հետ իր հարաբերությունների պատճառով, ավելի դժվար է։
«Նա իսկապես քաշեց ինձ… Կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները», – ասել է Թրամփը։
