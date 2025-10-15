15/10/2025

Հայաստանի հավաքականը 1։0 հաշվով պարտվեց Իռլանդիայի հավաքականին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/10/2025 1 min read

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու ընտրական մրցաշարի F խմբի չորրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը Դուբլինում 1։0 հաշվով պարտվեց Իռլանդիայի հավաքականին։

Խաղի առաջին խաղակեսն ավարտվեց գոլազուրկ։

Երկրորդ խաղակեսում 52-րդ րոպեին Տիգրան Բարսեղյանը գլխով հարվածեց մրցակցին և ստացավ կարմիր քարտ։ Հայաստանի հավաքականը խաղը շարունակում էր 10 հոգով։ Իռլանդիայի հավաքականի հարձակվող Էվան Ֆերգյուսոնը 70-րդ րոպեին բացեց հաշիվը։

Հայաստանի հավաքականը նվազագույն հաշվով պարտություն կրեց մրցակցի դաշտում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հպարտության հետ զուգահեռ՝ երեխաների ուղեկիցն է անսահման կարոտը. կապիտան Արսեն Ահանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 13-ին. Լուսանկարներ

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի դատական նիստը արագացրել են, որ ակցիան դատարանի մոտ չկայանա․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Մտերիմների հետ հարաբերությունները ներդաշնակ կընթանան

13/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Լարված իրավիճակ. ԱԱԾ-ն Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում է

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը սխալվում է, չկա Հայաստանի ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ Հանրապետություն

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանից քանի հայ վարորդի են «դեպորտ արել»

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն» է ահազանգել, որ սկսվել են հոգևորականների ձերբակալությունները

15/10/2025 infomitk@gmail.com