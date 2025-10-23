23/10/2025

«Աթլետիկ»-«Ղարաբաղ» խաղի ժամանակ երկրպագուները ծածանել են Արցախի դրոշը. Լուսանկար

ՈւԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի՝ իսպանական Բիլբաո քաղաքում անցկացվող «Աթլետիկ»-«Ղարաբաղ» (Բաքվի թիմ) խաղի ժամանակ մարզադաշտում ծածանվել է Արցախի դրոշը։

Այս դեպքը մեծ իրարանցում է առաջացրել ադրբեջանցիների մոտ։

Blog Image

