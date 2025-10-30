30/10/2025

Ե՞րբ կտեղա առաջին ձյունը․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Երևանում հոկտեմբերի 30-ի գիշերը սպասվում է անձրև։ Հոկտեմբերի 30-ի ցերեկը, 31-ին, նոյեմբերի 1-3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

​​​​​​ Մարզերում հոկտեմբերի 30-ի գիշերը՝ շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ` լեռնային շրջաններում թաց ձյան, հովտային շրջաններում՝ անձրևի տեսքով։ Առանձին վայրերում տեղումները կլինեն հորդառատ:

Հոկտեմբերի 30-ի ցերեկը, 31-ին, նոյեմբերի 1-3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի  30-ին կնվազի 6-9 աստիճանով, նոյեմբերի 1-3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։

1 min read

«Գարիկս հանգիստ էր, խելացի, շուտ կողմնորոշվող, համարձակ». Գարիկ Ավետիսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 17-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառուցել ավելի լավ, ավելի հոգատար և զարգացած համայնք. Վաղարշապատում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը. Լուսանկարներ

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր օգնությամբ որևէ մեկը չի դառնա Վաղարշապատի համայնքապետ․ Վահրամ Ազատյան

28/10/2025 infomitk@gmail.com

1 min read

«300 դպրոց»-ի խոստումը․ 2025-ը շուտով կավարտվի, սակայն դեռևս իրականացված է ծրագրի 20%-ը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

