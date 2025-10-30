Ե՞րբ կտեղա առաջին ձյունը․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

Երևանում հոկտեմբերի 30-ի գիշերը սպասվում է անձրև։ Հոկտեմբերի 30-ի ցերեկը, 31-ին, նոյեմբերի 1-3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Մարզերում հոկտեմբերի 30-ի գիշերը՝ շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ` լեռնային շրջաններում թաց ձյան, հովտային շրջաններում՝ անձրևի տեսքով։ Առանձին վայրերում տեղումները կլինեն հորդառատ:
Հոկտեմբերի 30-ի ցերեկը, 31-ին, նոյեմբերի 1-3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:
Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 30-ին կնվազի 6-9 աստիճանով, նոյեմբերի 1-3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։
Բաց մի թողեք
«Գարիկս հանգիստ էր, խելացի, շուտ կողմնորոշվող, համարձակ». Գարիկ Ավետիսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 17-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ
Կառուցել ավելի լավ, ավելի հոգատար և զարգացած համայնք. Վաղարշապատում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը. Լուսանկարներ
Մեր օգնությամբ որևէ մեկը չի դառնա Վաղարշապատի համայնքապետ․ Վահրամ Ազատյան