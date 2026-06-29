29/06/2026

EU – Armenia

Ավետիք Չալաբյանն ուղերձ է հղել կալանավայրից

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Սիրելի´ բարեկամներ,

Գործող թրքամետ վարչախումբը, սպառելով քաղաքակիրթ պայքարի միջոցները, դիմել է ազգային գործիչների դեմ զանգվածային բռնաճնշումների: Հարյուրավոր անձանց նկատմամբ շինծու գործեր են հարուցվել` մեկը մյուսից անհեթեթ պատրվակներով:

Ես ևս զերծ չեմ մնացել այս բռնաճնշումների ալիքից, սակայն պայքարի իմ բազմաթիվ ընկերների հետ միասին աննկուն կրելու եմ ինձ բաժին հասած բեռը` մինչև մեր երկրում արդարության հաղթանակ և վերջնական ազատագրում թրքամետ բռնատիրությունից:

Մեր բոլոր համախոհներին և աջակիցներին ցանկանում եմ ուժ, եռանդ և անվեհեր պայքարի ոգի` մինչև վերջնական հաղթանակ:

«ՀայաՔվե» միավորման համակարգող, քաղբանտարկյալ Ավետիք Չալաբյան,

«Արմավիր» ՔԿՀ

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուժում են Մայր տաճարի զանգերն, ու ամեն հարվածի հետ ուղեղումս նույն հարցն է պայթում՝ ո՞նց, ո՞նց, ո՞նց․․․

28/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վատնելով կառավարման ութ տարիները …

28/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com