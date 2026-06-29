Ավետիք Չալաբյանն ուղերձ է հղել կալանավայրից

Սիրելի´ բարեկամներ,
Գործող թրքամետ վարչախումբը, սպառելով քաղաքակիրթ պայքարի միջոցները, դիմել է ազգային գործիչների դեմ զանգվածային բռնաճնշումների: Հարյուրավոր անձանց նկատմամբ շինծու գործեր են հարուցվել` մեկը մյուսից անհեթեթ պատրվակներով:
Ես ևս զերծ չեմ մնացել այս բռնաճնշումների ալիքից, սակայն պայքարի իմ բազմաթիվ ընկերների հետ միասին աննկուն կրելու եմ ինձ բաժին հասած բեռը` մինչև մեր երկրում արդարության հաղթանակ և վերջնական ազատագրում թրքամետ բռնատիրությունից:
Մեր բոլոր համախոհներին և աջակիցներին ցանկանում եմ ուժ, եռանդ և անվեհեր պայքարի ոգի` մինչև վերջնական հաղթանակ:
«ՀայաՔվե» միավորման համակարգող, քաղբանտարկյալ Ավետիք Չալաբյան,
«Արմավիր» ՔԿՀ
Բաց մի թողեք
Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար
Գուժում են Մայր տաճարի զանգերն, ու ամեն հարվածի հետ ուղեղումս նույն հարցն է պայթում՝ ո՞նց, ո՞նց, ո՞նց․․․
Վատնելով կառավարման ութ տարիները …