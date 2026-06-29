29/06/2026

EU – Armenia

Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Արցախի ԱԳ նախկին նախարար Արման Մելիքյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․

«Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են գործող իշխանության համար: Մի կողմից դրանց հավանական լինելը հոգեբանական նախադրյալներ է ձևավորում հունիսի յոթի արդյունքների հետ «ժամանակավորապես» համակերպվելու և նոր զարգացումներին համբերատար սպասելու համար, մյուս կողմից էլ Փաշինյանի ձեռքերն են ազատ մնում ցանկացած պահին ներքաղաքական նոր, ավելի նախընտրելի, ստատուս քվո ձևավորելու համար»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավետիք Չալաբյանն ուղերձ է հղել կալանավայրից

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուժում են Մայր տաճարի զանգերն, ու ամեն հարվածի հետ ուղեղումս նույն հարցն է պայթում՝ ո՞նց, ո՞նց, ո՞նց․․․

28/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վատնելով կառավարման ութ տարիները …

28/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան փնտրում է նոր ԵՄ հարկեր՝ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն ֆինանսավորելու համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com