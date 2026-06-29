Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար

Արցախի ԱԳ նախկին նախարար Արման Մելիքյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են գործող իշխանության համար: Մի կողմից դրանց հավանական լինելը հոգեբանական նախադրյալներ է ձևավորում հունիսի յոթի արդյունքների հետ «ժամանակավորապես» համակերպվելու և նոր զարգացումներին համբերատար սպասելու համար, մյուս կողմից էլ Փաշինյանի ձեռքերն են ազատ մնում ցանկացած պահին ներքաղաքական նոր, ավելի նախընտրելի, ստատուս քվո ձևավորելու համար»:
Բաց մի թողեք
Ավետիք Չալաբյանն ուղերձ է հղել կալանավայրից
Գուժում են Մայր տաճարի զանգերն, ու ամեն հարվածի հետ ուղեղումս նույն հարցն է պայթում՝ ո՞նց, ո՞նց, ո՞նց․․․
Վատնելով կառավարման ութ տարիները …