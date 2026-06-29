29/06/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

2026թ. հունիսի 25-ին` Կառավարության նիստից հետո, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ, Արցախի Հանրապետությունն օկուպանտ և ցեղասպան, արհեստածին, կեղծ կազմավորման՝ Ադրբեջանի մաս ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորապես, հայտարարել է. «…ես ասել եմ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»:

Ես եմ տասնյակ անգամներով ասել այո՛, ես էն մարդն եմ, ով էդ ասել ա: Եվ էդ ասելու արդյունքում ա, որ մենք հասել ենք էս կետին, և սա լավ կետ ա»:

Փաստորեն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Ադրբեջանի կողմից արցախահայության ցեղասպանությունը և Արցախի Հանրապետության օկուպացիան «լավ կետ ա», որին մենք հասել ենք ազգովի:

Մեջբերումից պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար, այսինքն՝ հասկանալով իր հայտարարության հետևանքները, 2019թ. օգոստոսի 5-ին Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում, ի մասնավորի, հայտարարել է. «Արցախը Հայաստան է և վերջ, միացում»:

Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուց, կամ նրա՝ իշխանությունից հեռանալուց և ազգային, պետական շահերը սպասարկելու հետագիծ, ցանկություն ու կարողություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչակազմի ձևավորումից հետո Նիկոլ Փաշինյանն անխուսափելիորեն պետք է կանգնի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարանի առաջ առնվազն Արցախի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությունը կոպտորեն խախտելու միջոցով Արցախի Հանրապետությունն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մեղադրանքով:

Հիշյալ դատավարության ժամանակ, ի շարս բազմաթիվ ապացույցների, որպես փաստական ապացույց, պետք է քննության առարկա դառնա նաև Նիկոլ Փաշինյանի 2026թ. հունիսի 25-ի վերոնշյալ հայտարարությունն իբրև ինքնախոստովանական ցուցմունք:

ՍՏԵՓԱՆ ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼՅԱՆ; քաղաքագետ

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեդա Սաֆարյանը կիրառե՞լ է ՔՊ խոսույթը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջին վիճակագրական հայաստանցի սուտ արեւմտամետին երկատելու դաժան իրավիճակ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com