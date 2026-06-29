Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց

2026թ. հունիսի 25-ին` Կառավարության նիստից հետո, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ, Արցախի Հանրապետությունն օկուպանտ և ցեղասպան, արհեստածին, կեղծ կազմավորման՝ Ադրբեջանի մաս ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորապես, հայտարարել է. «…ես ասել եմ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»:
Ես եմ տասնյակ անգամներով ասել այո՛, ես էն մարդն եմ, ով էդ ասել ա: Եվ էդ ասելու արդյունքում ա, որ մենք հասել ենք էս կետին, և սա լավ կետ ա»:
Փաստորեն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Ադրբեջանի կողմից արցախահայության ցեղասպանությունը և Արցախի Հանրապետության օկուպացիան «լավ կետ ա», որին մենք հասել ենք ազգովի:
Մեջբերումից պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար, այսինքն՝ հասկանալով իր հայտարարության հետևանքները, 2019թ. օգոստոսի 5-ին Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում, ի մասնավորի, հայտարարել է. «Արցախը Հայաստան է և վերջ, միացում»:
Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուց, կամ նրա՝ իշխանությունից հեռանալուց և ազգային, պետական շահերը սպասարկելու հետագիծ, ցանկություն ու կարողություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչակազմի ձևավորումից հետո Նիկոլ Փաշինյանն անխուսափելիորեն պետք է կանգնի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարանի առաջ առնվազն Արցախի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությունը կոպտորեն խախտելու միջոցով Արցախի Հանրապետությունն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մեղադրանքով:
Հիշյալ դատավարության ժամանակ, ի շարս բազմաթիվ ապացույցների, որպես փաստական ապացույց, պետք է քննության առարկա դառնա նաև Նիկոլ Փաշինյանի 2026թ. հունիսի 25-ի վերոնշյալ հայտարարությունն իբրև ինքնախոստովանական ցուցմունք:
ՍՏԵՓԱՆ ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼՅԱՆ; քաղաքագետ
Բաց մի թողեք
Սեդա Սաֆարյանը կիրառե՞լ է ՔՊ խոսույթը
Միջին վիճակագրական հայաստանցի սուտ արեւմտամետին երկատելու դաժան իրավիճակ
Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար