29/06/2026

EU – Armenia

Սեդա Սաֆարյանը կիրառե՞լ է ՔՊ խոսույթը

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Սահմանադրական դատարանում լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը անդրադարձել է ՍԴ դատավոր Սեդա Սաֆարյանի՝ նույն գործի քննությանը մասնակցելու հնարավորության հարցին՝ նշելով, որ դատարանից իրենց փոխանցել են, թե այդ թեմայով լայն քննարկում է եղել, և եզրակացվել է, որ դատավորը գործում անկողմնակալ է։

Նրա խոսքով՝ դատավարության ընթացքում Սեդա Սաֆարյանի առաջին հրապարակային ելույթը տպավորություն է ստեղծել, թե այն համահունչ է իշխանական՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կողմից շրջանառվող դիրքորոշումներին։ Սողոյանը նշել է, որ դատավորը իր խոսքում դիմել է ոչ թե մի ձևակերպման, այլ մի քանի քաղաքական ուժերի, մինչդեռ գործը վերաբերում է յոթ քաղաքական ուժերի ներկայացրած դիմումներին։

Փաստաբանը նաև պնդել է, որ դատավորի հետագա մեկնաբանությունները դուրս են եկել քննարկվող իրավական շրջանակներից՝ օգտագործելով այդ հարթակը՝ իր գնահատմամբ, քաղաքական թեզեր առաջ մղելու համար։

Նա անդրադարձել է նաև ընտրական գործընթացին առնչվող հարցերին՝ նշելով, որ, իր գնահատմամբ, նախընտրական շրջանում արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ։ Սողոյանի խոսքով՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողությունները և որոշ բացատրություններ չեն բավարարել մի շարք հարցերի, այդ թվում՝ զինվորականների քվեարկության կազմակերպման և հաշվարկների պարզաբանման վերաբերյալ։

«Սեդա Սաֆարյանը դատավարության ընթացքում մինչ այս պահը խոսքով հանդես չէր եկել, և առաջին մեկնարկը, որ նա արեց, սկսեց վերահաստատել ՔՊ կուսակցության խոսույթը, ոչ թե ասաց՝ եռագլուխ, այլ ասաց՝ երեք ուժերին եմ ուղղում։ Եթե ընդունենք, որ առաջին անգամ վրիպակ էր, երկրորդ անգամ էլի շարունակեց, այն դեպքում, որ 7 ուժեր են դիմում ներկայացրել ՍԴ»,- նշել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջին վիճակագրական հայաստանցի սուտ արեւմտամետին երկատելու դաժան իրավիճակ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մասին խոսակցություններն օգտակար են իշխանության համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com