Երևանում սպասվում է ջազային անմոռանալի երեկո. Ray Brown Jr.-ը՝ Ռեյ Բրաունի և Էլլա Ֆիցջերալդի որդին. Տեսանյութ, Լուսանկար

Երևանում սպասվում է ջազային անմոռանալի երեկո. Հայաստան է գալիս Ray Brown Jr.-ը՝ նշանավոր երաժիշտ և լեգենդար Ռեյ Բրաունի և Էլլա Ֆիցջերալդի որդին:

Ռեյը ծնվել է Նյու Յորքում, Roy Eldridge-ին համարում է երաժշտության առաջին ուսուցիչը, ով նրան ծանոթացրել է գործիքի հետ:

Ռեյի և Էլլայի տուն հաճախ էին այցելում այնպիսի ջազի մեծություններ, ինչպիսիք են Լուի Արմսթրոնգը և Ֆրենկ Սինատրան՝ ստեղծելով ստեղծագործության յուրահատուկ մթնոլորտ:

10 տարեկանում Կալիֆոռնիա տեղափոխվելուց հետո Ռեյը բացահայտեց իր կիրքը թմբկահարելու և երգելու հանդեպ: 1971 թվականին նա տեղափոխվեց Սիեթլ, որտեղ սկսեց գրել իր երաժշտությունն ու երգերը։

80-ականներից Ռեյը շատ հյուրախաղեր է ունեցել՝ նվաճելով ունկնդիրների սրտերը ամբողջ աշխարհում. «Ես սիրում եմ ելույթ ունենալ և իմ երաժշտության միջոցով կարողացել եմ հանդիպել շատ մեծ մարդկանց»:

Ռեյի դեբյուտային ալբոմը՝ Slow Down for Love, ներառվել է 2001 թվականի լավագույն ջազային ալբոմների ցանկում։ Նրա երկրորդ ալբոմը՝ Committed from the Heart, թողարկվեց 2003 թվականին, որին հաջորդեց երրորդ մենահամերգը՝ Stand by Me (2007 թվական)։

2008 թվականի սեպտեմբերին Ռեյ Բրաուն կրտսերը. ներկայացրել է «Friends and Family» զուգերգերի ալբոմը, որում ներկայացված են այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Ջեյն Մոնհեյթը, Մելբա Մուրը, Դիոն Ուորվիքը և շատ ուրիշներ: Որպես բոնուս՝ այս ալբոմը ներառում է ձայնագրություն իր ծնողների՝ Էլլա Ֆիցջերալդի և Ռեյ Բրաունի հետ։

2018 թվականին թողարկվեց նոր ձայնասկավառակ՝ «This is Ray Brown Jr.»-ը, իսկ 2020 թվականին Ռեյը սկսեց աշխատել իր օրիգինալ ստեղծագործություններով ալբոմի վրա, որը գրեթե ավարտված է։

Ռեյ Բրաունը հիանալի երգիչ է, զվարճացնող և հեքիաթասաց վարպետ: Նա ասում է. «Ելույթի ժամանակ իմ փիլիսոփայությունը կայանում է նրանում, որ հանդիսատեսն իրեն ավելի լավ զգա, քան այն ժամանակ, երբ նրանք եկան, և ես պատրաստ եմ ամեն անգամ տալ առավելագույնը»:

Նրա բլյուզի կատարման մեջ լսվում է Էլլայի շունչը, իսկ դադարների մեջ կարող ես որսալ պատմություններ մեծ երգչուհու և նրա շրջապատի մասին։

Ռեյը վերջերս նշել է իր 75-ամյակը։ Բայց իսկական ջազ երաժիշտը, ինչպես հին գինին, տարեցտարի ավելի արժեքավոր է դառնում։ Ինչպես ինքն է ասում. «70 տարեկանում կյանքը նոր է սկսվում»:

https://profconcerts.com/events/ray_brown_yerevan

Բաց մի թողեք այս հիանալի երաժշտական միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորությունը:

