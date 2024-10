Մայքլ Ջեքսոնի նախկին կինը անսպասելի փաստ է բացահայտել արտիստի մասին. Լուսանկար

«Daily Mail»-ը հրապարակել է Էլվիս Փրեսլիի և Մայքլ Ջեքսոնի նախկին կնոջ Լիզա Մարի Փրեսլիի հետմահու հուշերից («From Here to the Great Unknown») մի քանի հատված:

Այդտեղ Լիզան պատմում է Մայքլ Ջեքսոնի և իր հարաբերությունների ինտիմ մանրամասները: Երգչուհին գրել է, որ իրենց առաջին հանդիպպման ժամանակ Ջեքսոնը կույս է եղել:

«Մինչև այդ նա միայն համբուրել էր Թաթում Օ’Նիլին և Բրուկ Շիլդսին: Մայքլը պատմել է, որ Մադոննան է փորձել քնել իր հետ, բայց ոչինչ չի ստացվել: Նա շատ զգույշ է եղել, քանի որ վախեցել է սխալ քայլ անելուց»,- գրել է Փրեսլին։

Related