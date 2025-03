Ինչ երաժշտություն է լսում Մեծ Բրիտանիայի Չարլզ երրորդ թագավորը

Apple Music-ը հրապարակել է Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-րդ թագավորի նախընտրած երգիչների եւ նրանց կատարումների ցանկը։ Փլեյլիստը կրում է His Majesty King Charles III’s Playlist անվանումը։

Այն կազմել է Չարլզ 3-րդը։ Ցանկի առաջին տեղում Բոբ Մարլիի Could You Be Loved երգն է։ Ցանկում, են ավստրալացի Քայլի Մինոուգի, ամերիկացի Գրեյս Ջոնսի, բրիտանացի երգչուհի Raye-ի կատարումները, ինչպես նաեւ՝ Դայանա Ռոսի Upside Down, Crazy In Love-ի երգիչը, Բեյոնսեի եւ Jay-Z-ի կատարումները։

Չարլզ 3-րդը հայտարարել է, որ երաժշտությունը մշտապես կարեւոր նշանակություն է ունեցել իր համար։ Երաժշտությունը, ըստ բրիտանական միապետի, կարող է առաջացնել երջանիկ հիշողություններ, մխիթարել տխրության պահին եւ բարձրացնել ոգին։

