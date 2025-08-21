21/08/2025

Արտակ Տոնոյանը ՊՆ խորհրդականի պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարի խորհրդականի պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել: 

Հիշեցնենք, որ երեկ մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին Պռոշյան գյուղում «Չաղ Ռուստամ» մականվամբ քրեական հեղինակության տան մոտ գտնվող կամրջի տակ մահվան ելքով միջադեպի շրջանակում Անդրանիկ Տոնոյանի որդու կալանավորման վերաբերյալ:

«Հաստատում եմ՝ գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանն իր դիմումի համաձայն արձակվել է ՀՀ ԶՈւ պահեստազոր՝ երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ»,- նշել է ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Պապիկյանի խորհրդականի որդին կալանավորվել է

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիդյա Մանթաշյանը կալանավորված կմնա ևս 3 ամիս, մինչդեռ այս դատարանի համար պատիվ պետք է լիներ ․․․

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ԱՍՀ նախարար, Նարեկ Մկրտչյանը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 22-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր թյուրիմացությունը կարող է վրդովմունքի կամ վեճի պատճառ դառնալ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անմեղ մարդուն դատարանը արգելեց շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելել Եռաբլուր՝ որդու շիրմին․ Լուսանկար

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չեն կարգավորվում Վրաստան – ԵՄ հարաբերությունները

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա և՛ դավաճանություն է, և՛ թշնամու ճանաչողական պատերազմի շարունակություն․ Պետրոսյան

21/08/2025 infomitk@gmail.com