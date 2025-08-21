Կան ապացույցներ, որ բենզինի պայթյունից հետո որոշ մարդիկ գերի են. Արտակ Բեգլարյան

ԼՂՀ նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն անդրադարձել է բենզինի պահեստի պայթյունից հետո անհետ կորած անձանց խնդրին:
«Հարազատների հաշվարկով՝ անհետ կորածների թիվը 23 է։ Ընտանիքները ներկայացրել են տարբեր ապացույցներ, որ այդ մարդկանց գոնե մի մասը ինչ-որ պահի գերի է եղել ադրբեջանական կողմում, և այդ տեղեկությունները փոխանցվել են լիազոր մարմիններին, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության ծառայությանը»,- ասել է Արտակ Բեգլարյանն այսօրվա ակցիա ընթացքում։
Նրա խոսքով՝ բացի անհետ կորածներից, կան նաև ընտանիքներ, որոնք պահանջում են իրենց զոհված հարազատների արտաշիրմում. «Նշված անձինք հուղարկավորվել են Արցախում՝ 2023թ․ սեպտեմբերի 19-25-ի պատերազմական գործողությունների հետևանքով, սակայն գերեզմանների տեղը լիովին հայտնի չէ։ Ընտանիքները մտավախություն են հայտնել, որ գերեզմանները կարող են կորչել, կամ դիակները անորոշության մեջ մնալ»,-ասաց նա և ընդգծեց, որ արտաշիրմման գործընթացի համար ադրբեջանական կողմը բազմիցս խոստացել է տրամադրել պայմաններ, նույնիսկ որոշ օրերի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, սակայն հետագայում դրանք խախտվել են։
Բեգլարյանն ընդգծում է, որ այս իրավիճակը մտահոգություն է առաջացնում այն ընտանիքների համար, ովքեր դեռևս չունեն վստահություն, որ իրենց հարազատների հիշատակը կպահպանվի, և դիակները կհանձնվեն նրանց ժամանակին։
Բաց մի թողեք
Սա և՛ դավաճանություն է, և՛ թշնամու ճանաչողական պատերազմի շարունակություն․ Պետրոսյան
«Պատերազմը խաղաղություն է։ Ազատությունը ստրկություն է։ Տգիտությունն ուժ է». Հայրապետյան
Հասարակությանն ահաբեկմամբ կառավարողները պատրաստ են ամեն ինչի, միայն թե մնան իշխանության․ Աբրահամյան