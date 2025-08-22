22/08/2025

Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամում սպասվում են ոչ ստանդարտ զարգացումներ. Թրամփ

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Երկուշաբթի՝ Սպիտակ տանը եվրոպացի առաջնորդների հետ բանակցությունների սկզբում, Թրամփը հույս էր հայտնել, որ մեկ կամ երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր կլինի հասկանալ՝ արդյոք հնարավո՞ր է լուծել ուկրաինական հակամարտությունը, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։

«Մենք շատ շուտով՝ մեկ կամ երկու շաբաթից, կիմանանք՝ կկարողանա՞նք լուծել այդ հարցը, թե՞ այս ամբողջ սարսափելի դիմակայությունը կշարունակվի, և մենք կդիմենք այլ մեթոդների՝ այն ավարտելու համար»,- ասել է նա։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամում սպասվում են ոչ ստանդարտ զարգացումներ։

«Հետաքրքիր ժամանակներ են սպասվում»,- գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին «ոչ» է ասել Թրամփի բոլոր առաջարկներին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված հարձակում Իրանում. սպանվել է 5 ոստիկան, կան վիրավորներ

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բայդենն Ուկրաինային հնարավորություն չի տվել հարձակվել Ռուսաստանի վրա, նրանք միայն պաշտպանվել են. Թրամփ

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 23-ի աստղագուշակ․ Արժե խոսել հին ընկերների հետ

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս երկուսից ով է ազնիվ և իրատես․ Սենոր Հասրաթյան․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին «ոչ» է ասել Թրամփի բոլոր առաջարկներին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ Ալիևն է եռակողմ համաձայնագրի հեղինակը, մենք՝ կատարողը

22/08/2025 infomitk@gmail.com