Թրամփի հրահանգով անօրինական ներգաղթյալների ձերբակալությունները շարունակվում են

ԱՄՆ հսկիչ-սահմանային ծառայության մեծ թվով աշխատակիցներ են ժամանել Չիկագո, որտեղ սկսվել են, այսպես կոչված, անօրինական ներգաղթյալների ձերբակալությունները։
Միջոցառումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ քաղաքում կարգուկանոնը վերականգնելու ծրագրերի մի մասն է։
Ձերբակալվում են նաև «Անտիֆա» շարժման անդամներ, որը Միացյալ Նահանգներում համարվում է ահաբեկչական խմբավորում։
Չիկագոյի քաղաքապետ Բրենդոն Ջոնսոնը իրադարձությունները անվանել է քաղաքում վախի տարածում և ռազմականացում։
Նա կոչ է արել տեղի բնակիչներին հիշել ԱՄՆ Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրենց իրավունքների մասին։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն Ուկրաինային թույլ է տվել հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքերին. Քելլոգ
Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրության նախնական արդյունքների համաձայն` հաղթում է Սանդուի քաղաքական ուժը. Լուսանկար
Մոլդովայի ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթել է երկրի ներսում, պարտվել՝ արտերկրում քվեարկողների արդյունքում