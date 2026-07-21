21/07/2026

EU – Armenia

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի արդեն նախկին վարչապետ Կիր Ստարմերը հայտարարել է, որ ավարտում է որպես վարչապետ իր գործունեությունը։ Նա ասել է, որ կարողացել է լուծել այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջադրել է ինքն իր համար։ այս մասին հայտնում է Sky News-ը։

«Իմ աշխատանքը ավարտվել է»,- ասել է Ստարմերը։

Նա շեշտել է, որ իր վարչապետության շրջանում կարողացել է հաղթահարել 19 թվականի ընտրությունների պարտությունը եւ ապահովել հաղթանակ 24 թվականի ընտրություններում։ Իր կաբինետի արդյունքների մասին խոսելով՝ ասել է, որ կարողացել է նվազեցնել մանկական աղքատությունը, կրճատել ներգաղթի հոսքը, ուժեղացնել երկրի պաշտպանունակությունը եւ այլն։

Նշենք, որ Ստարմերին այդ պաշտոնին կհաջորդի Էնդի Բերնխեմը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com