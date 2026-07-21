Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

Մեծ Բրիտանիայի արդեն նախկին վարչապետ Կիր Ստարմերը հայտարարել է, որ ավարտում է որպես վարչապետ իր գործունեությունը։ Նա ասել է, որ կարողացել է լուծել այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջադրել է ինքն իր համար։ այս մասին հայտնում է Sky News-ը։
«Իմ աշխատանքը ավարտվել է»,- ասել է Ստարմերը։
Նա շեշտել է, որ իր վարչապետության շրջանում կարողացել է հաղթահարել 19 թվականի ընտրությունների պարտությունը եւ ապահովել հաղթանակ 24 թվականի ընտրություններում։ Իր կաբինետի արդյունքների մասին խոսելով՝ ասել է, որ կարողացել է նվազեցնել մանկական աղքատությունը, կրճատել ներգաղթի հոսքը, ուժեղացնել երկրի պաշտպանունակությունը եւ այլն։
Նշենք, որ Ստարմերին այդ պաշտոնին կհաջորդի Էնդի Բերնխեմը։
Բաց մի թողեք
Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց. Լուսանկար
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար
Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները