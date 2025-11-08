08/11/2025

Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ. ինչ եղանակ սպասել առաջիկա օրերին

Նոյեմբերի 8-ի ցերեկը, 9-13-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հարավ-արևմտյան՝ 2-5 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը 8-9-ի ցերեկն աստիճանաբար կբարձրանա ևս 1-2 աստիճանով։

Երևան քաղաքում նոյեմբերի 8-ի ցերեկը, 9-13-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Հիշեցնենք՝ ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ առաջիկա տասը օրերին ջերմաստիճանի անկում չի սպասվում:

«Երկիրը գտնվելու է տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք ձևավորելու են նորմայից մոտ 2-3 աստիճանով բարձր ջերմային ֆոն»,- ասել է նա:

