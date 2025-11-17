Մասիսի համայնքապետ ընտրվեց Նորայր Հակոբյանը․ Լուսանկար

Մասիս համայնքի ավագանու այսօրվա արտահերթ նիստում համայնքի ղեկավար միաձայն ընտրվեց «Դավիթ Համբարձումյան դաշինք» խմբակցության անդամ Նորայր Հակոբյանը։
Վերջինս մինչ այս զբաղեցնում էր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։
Նշենք, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը այս անգամ համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար թեկնածու չի առաջադրել։
