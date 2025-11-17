17/11/2025

Պորտուգալացի ֆուտբոլիստ Նևեշն ասել է, թե ինչու այդպես դաժան վարվեցին Հայաստանի հավաքականի հետ

infomitk@gmail.com 17/11/2025 1 min read

ՊՍԺ-ի և Պորտուգալիայի հավաքականի կիսապաշտպան Ժոաու Նևեշը խոսել է իր ազգային թիմի 9:1 հաշվով հաղթանակի մասին Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ՝ աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի խաղում։

Այս հաղթանակից հետո Պորտուգալիայի հավաքականը ապահովեց իր տեղը աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլում։

Նևեշի խոսքով՝ այս խաղի բարձր հաշիվը ցուցիչ է թիմի հստակ և արդյունավետ խաղի։ «Գոլերի այդ քանակը ցույց է տալիս մեր թիմային աշխատանքի բարձր մակարդակը՝ թե՛ մարզումների ընթացքում, թե՛ խաղերում։ Նախորդ խաղերում մենք ստեղծել էինք շատ գոլային պահեր, որոնք չէինք կարողացել իրացնել, բայց այս անգամ ամեն ինչ հաջողվեց։ Սա առաջին անգամը չէր, որ մենք ստեղծում էինք այդքան պահեր, բայց առաջին անգամն էր, որ դրանք այդքան լավ իրացրինք»,– նշել է Ժոաու Նևեշը։

Նևեշն ասել է՝ ինչու այդպես վարվեցին Հայաստանի հավաքականի հետ

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա մարդկանց հայրենիք պետք չէ, ասֆալտ է պետք․ թքած ունեն երկրի անվտանգության վրա։ Դրա համար էլ էս օրին ենք

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնողների կողմից սպանված 6-ամյա երեխայի գլուխը գտել են լճակում, դաժան սպանություն ՌԴ-ում

17/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Ամեն ինչ միանգամից պարզ ու հասկանալի չի լինի, բայց ․․․

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը. Նարեկ Կարապետյան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պահին Վաղարշապատի «Հաղթանակ» դաշինքի տներում խուզարկություններ են․ Լուսանկար

17/11/2025 infomitk@gmail.com