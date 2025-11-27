27/11/2025

Գագիկ Ծառուկյանի ՍԵԿՏ-ը փակել են

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Մենք տեղեկացանք, որ մոտ մեկ ամիս առաջ իրավապահները փակել են Գագիկ Ծառուկյանի ելքը երկրից` ՍԷԿՏ-ը (սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ):

Հրապարակ թերթը գրել է․ Այս արգելքը դրվել է նրա նկատմամբ մի հին` 2018-19-ին հարուցված քրեական գործով եւ անսպասելի է եղել բոլորի, այդ թվում` նրա պաշտպանների համար: Ենթադրվում է, որ ՍԷԿՏ-ը փակել են, որ Ռուսաստան չմեկնի, եւ նախընտրական գործընթացները դանդաղեն: Սակայն սա Ծառուկյանի նկատմամբ իշխանական «վերաբերմունքի» միակ դրսեւորումը չէ:

Նրա որդուն առաջադրված թույլ մեղադրանքով այժմ քննություն է գնում, այդ գործով անցնող բոլոր մյուս անձանց նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոցներ են ընտրվել, իսկ Ծառուկյանի որդու նկատմամբ կալանքի եւ հետախուզման որոշումը դեռ պահպանվում է:

Այս ամենին գումարած` մոտ 10 օր առաջ ՊԵԿ-ը կրկին ստուգումներ է սկսել «Շանգրի լա» խաղատանը․ հարկայինի տեսուչները ստուգում են ամեն մի ֆիշկան ու ամեն խաղադրույքը:

Չնայած այս, ինչպես եւ այլ խաղատների հասույթն օնլայն կազինոների պատճառով անգամներով նվազել է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է դեռ «չզտված» ցուցակում Քոչարյանի առաջադրվելու երաշխավորը

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են Փաշինյանի համար առաջնային հարցերն այս պահին

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պապիկյանի ընկերը դպրոցականներին հրավիրել է ԵՊՀ․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գործ ուներ ռուսական դրոնը Մոլդովայի ԱԳՆ-ի դիմաց, սկանդալ է

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն

27/11/2025 infomitk@gmail.com