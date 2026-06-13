13/06/2026

EU – Armenia

Աշխարհի առաջատար համալսարանների հարգելի շրջանավարտներ, հրավիրում եմ ընդգրկվել Կառավարության կադրային բանկում

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Աշխարհի առաջատար համալսարանների հարգելի շրջանավարտներ, բոլորիդ հրավիրում եմ ընդգրկվել ՀՀ Կառավարության կադրային բանկում։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ մանրամասնելով․

«Հրավերս վերաբերվում է այն անձանց, ովքեր կրթություն են ստացել աշխարհի լավագույն 200 համալսարաններից մեկում՝ ըստ QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) կամ Academic Ranking of World Universities (ARWU, Shanghai Ranking) միջազգային վարկանիշների և պատրաստ են ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում։

Եթե հետաքրքրված եք, խնդրում եմ Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել talent@gov.am էլեկտրոնային հասցեին։

Ինքնակենսագրականին անհրաժեշտ է կցել նաև առավելագույնը մեկ էջանոց մոտիվացիոն նամակ։

Առաջին փուլի դիմումների ընդունման ժամկետը՝ 2026 թվականի հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 15-ը։

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հանդիպման։ Կադրային բանկում ընդգրկվածներին առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում կառաջարկվի կոնկրետ աշխատանք։

Սիրում եմ բոլորիդ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ԱԳՆ-ն շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության Ազգային տոնի առթիվ

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գլխավոր դատախազի հրամանով` 2 դատախազի նկատմամբ նշանակվել է կարգապահական տույժ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com