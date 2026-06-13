13/06/2026

EU – Armenia

ԲՀԿ-ն դատարանում վիճարկում է ԿԸՀ-ի որոշումները

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

«Այսօր՝ ժամը 18:00-ին, ՀՀ վարչական դատարանի շենքում (ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 23, 3-րդ հարկ, դատական նիստերի դահլիճ թիվ 18), կքննվեն «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության կողմից ներկայացված հայցերը՝ ԿԸՀ-ի 254 և 255 Ա որոշումների դեմ, որոնցով երկու ընտրատեղամասերում անվավեր են ճանաչվել քվեարկության արդյունքները»,- տեղեկացրել է ԲՀԿ խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։

Հավելենք, որ խոսքը 10/51 և 35/65 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ-ի որոշումների մասին է։ ԲՀԿ-ի հիմնավորմամբ՝ ԿԸՀ-ն անվավեր է ճանաչել հատկապես այն տեղամասերի արդյունքները, որտեղ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը ստացել է մեծ թվով քվեներ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Գագիկ Ծառուկյանը դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, կրակnցի հետևանքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 14-ամյա տղա

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com