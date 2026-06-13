ԲՀԿ-ն դատարանում վիճարկում է ԿԸՀ-ի որոշումները

«Այսօր՝ ժամը 18:00-ին, ՀՀ վարչական դատարանի շենքում (ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 23, 3-րդ հարկ, դատական նիստերի դահլիճ թիվ 18), կքննվեն «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության կողմից ներկայացված հայցերը՝ ԿԸՀ-ի 254 և 255 Ա որոշումների դեմ, որոնցով երկու ընտրատեղամասերում անվավեր են ճանաչվել քվեարկության արդյունքները»,- տեղեկացրել է ԲՀԿ խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։
Հավելենք, որ խոսքը 10/51 և 35/65 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ-ի որոշումների մասին է։ ԲՀԿ-ի հիմնավորմամբ՝ ԿԸՀ-ն անվավեր է ճանաչել հատկապես այն տեղամասերի արդյունքները, որտեղ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը ստացել է մեծ թվով քվեներ։
Բաց մի թողեք
Գագիկ Ծառուկյանը դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին
Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, կրակnցի հետևանքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 14-ամյա տղա
Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար