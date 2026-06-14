14/06/2026

EU – Armenia

Հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, և ես՝ իմ հեծանիվով. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել Իջևանում հերթական հեծանվային զբոսանքից:

«Թիկունքում հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, իսկ այստեղ՝ ես իմ հեծանիվով»,- ասել է վարչապետը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ԱԳՆ-ն շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության Ազգային տոնի առթիվ

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի առաջատար համալսարանների հարգելի շրջանավարտներ, հրավիրում եմ ընդգրկվել Կառավարության կադրային բանկում

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com