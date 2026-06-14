Հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, և ես՝ իմ հեծանիվով. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել Իջևանում հերթական հեծանվային զբոսանքից:
«Թիկունքում հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, իսկ այստեղ՝ ես իմ հեծանիվով»,- ասել է վարչապետը:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել Իջևանում հերթական հեծանվային զբոսանքից:
«Թիկունքում հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, իսկ այստեղ՝ ես իմ հեծանիվով»,- ասել է վարչապետը:
Բաց մի թողեք
Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները
ՀՀ ԱԳՆ-ն շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության Ազգային տոնի առթիվ
Աշխարհի առաջատար համալսարանների հարգելի շրջանավարտներ, հրավիրում եմ ընդգրկվել Կառավարության կադրային բանկում