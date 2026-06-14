14/06/2026

EU – Armenia

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա. Նիկոլ Փաշինյան

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել՝ նշելով, թե առաջիկա քաղաքական առանցքային օրակարգը չի կարող լինել այլ բան, քան պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը ունեզրկելը։

«Դոդը, Ռոբը, կալուգացին հացին կակա պիտի ասեն: Սրանք է պետք է հացին կակա ասեն, որ մտքներով չանցնի այլևս ընտրակաշառք բաժանել։

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա»,- նշել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հատվածն է, որտեղ կառուցվելու է Իջևանի ստադիոնը, և ես՝ իմ հեծանիվով. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ԱԳՆ-ն շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության Ազգային տոնի առթիվ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա. Նիկոլ Փաշինյան

14/06/2026 infomitk@gmail.com